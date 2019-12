Vianočné gule z Čadce ozdobia stromček kráľovskej rodiny

Ozdoby z Kysúc venovali svojim synom aj vojvodkyne Kate a Meghan.

21. dec 2019 o 10:36 Magdaléna Paluchová

ČADCA. Mesto v srdci Kysúc, ktoré zvykne počas týchto mesiacov vyzerať ako reklama na zimu, je zároveň neodhalenou vianočnou dielňou.

Vianočné gule, ktoré odtiaľto ročne vyexpedujú dve prevádzky, robia sviatočnú atmosféru v mnohých domovoch nielen na Slovensku, ale po celom svete.

Tradičnejšia prevádzka oslávila v tomto roku už šesťdesiate piate výročie, jej mladšia kolegyňa vyrába od roku 1998. Manželia Slobodovci šéfujú továrni na vianočné ozdoby, pozvali nás za jej brány.

S výrobou vianočných ozdôb začali po škole, začínala s nimi manželova sestra, ktorá robila dizajn.

„Manželova sestra navrhovala ozdoby v inej prevádzke, no o jej vzory tam nebol veľký záujem, u nás mala slobodu tvoriť,“ hovorí Michaela Slobodová a dodáva, že manželovi a jeho sestre sa veľmi páčila práca so sklom, to bol vlastne prvotný impulz na to, vyrábať vianočné gule.

„Vianočné ozdoby sú dobrým kompromisom, pretože na ich výrobu netreba pec, stačí ich robiť na horáku, nie je to technologicky náročné,“ hovorí.

Vianočné gule spod šikovných rúk Kysučaniek nachádzajú svojich majiteľov najmä za hranicami domoviny, napríklad v Nemecku, Francúzsku, či Veľkej Británii, ale aj Spojených štátoch amerických.

A naozaj; žienky vycibreným ťahom kreujú na ozdoby aj nápisy napríklad anglicky „Let it snow“, či nemecky „Frohe Weihnachten“.

Kráľovské ozdoby pre kráľovskú rodinu

Spomedzi milióna gulí, ktoré tu ročne vzniknú, niektoré okrem bežných domácností skončia aj u výsostných adresátov. Ozdoby totiž vyrábajú aj pre kráľovskú rodinu.