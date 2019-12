Dirigentka seniorského zboru: Speváci sú ako orchester, každý nástroj hrá presne to, čo má

Magdaléna Zagrapanová je učiteľkou v základnej umeleckej škole, kde ešte stále nacvičuje s trinástimi huslistami. Už osem rokov je však súčasťou seniorského zborového súboru Slnečnice.

27. dec 2019 o 10:25 Magdaléna Paluchová

V máji na prehliadke v Rábe dostala za svoje schopnosti prvenstvo medzi neprofesionálnymi dirigentmi zborových spevákov.

Ako ste sa dostali k Slnečniciam?

Učiteľka Antónia Palúchová mi hovorila, že seniorov nemá kto cvičiť, hovorila som si, že to pôjdem skúsiť. Najprv ma spolok bohvie ako neprijal, na určité veci som náročná, ale potrebujem, aby to bolo počúvateľné divákovi a tiež príjemné pre tých, ktorí spievajú. Pri nácviku sa orientujem aj na európske piesne. Zároveň sa so zborom snažím o nácvik v inom štýle.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/9KYMoZ5_4f0

* Pieseň "On na moru, ja na kraju" je päťdesiatročnou chorvátskou zľudovelou skladbou. Súbor si ju nacvičil na festival v chorvátskom Rábe v máji 2019. Podľa slov členov súboru ju s nimi spieval celý amfiteáter.

Mohli by ste to vysvetliť?

Nechcem to vysvetľovať (úsmev). Rozumiete, nech každý rozmýšľa, čo ako chce robiť, vytvárať, pretože kým dosiahne niečo, trvá to aj päť rokov. Snažím sa pracovať tak, akoby boli moji zverenci orchestrom, kde každý nástroj hrá presne to, čo má a ani jeden sa neodchyľuje od melódie. Či sa členovia urazia, či nie, nesmiem brať na to ohľad, musia zaspievať to, čo chcem.

Keď som vás pozorovala pri skúšaní, presne som si hovorila, koľko práce je za nacvičenými tónmi, ktorú pri finálnom vystúpení diváci nevidia. Ujdú nejaké tóny pri vystúpeniach alebo to vždy nacvičíte do dokonalosti?

Vždy sa to nepodarí, pretože ľudia majú pri vystúpeniach trému a tá veľmi vplýva. Ja som spievala s nimi, no „vyhodili ma“ dopredu, aby som ich dirigovala, aby sa mi mohli pozerať na ústa, na to, ako čo robím.

“ Musím povedať, že disciplína sa ešte zlepšila po tom, ako sme vystúpili v Rabe, pretože tam zarovno nás vystupovali súbory z Moskvy, Minsku, Zágrebu, Ľvova, sú to kultúrne strediská. „ Magdaléna Zagrapanová

Môžu si speváci dovoliť, aby niekto zaváhal, vypadol mu text? Poznať to?

Pri spoločnom zborovom spievaní si pomáhajú, no, samozrejme, vždy je lepšie, ak sa nikto nepomýli a ovládajú texty. My už máme vek, kedy nám text môže text vypadnúť, speváci sa chytia, buď keď sa pozrú na moje ústa, alebo keď počujú slová suseda.

Z kraja zboru sedeli panie, ktorým ste sa venovali špeciálne...

Šesť členov spieva druhý hlas, kým to dostanú do uší, dlho to trvá.

Koľko teda trvá, kým nacvičíte jednu pieseň?

Aj pol roka, no keď ju spievame, prednes a podanie ja zakaždým iné. Prirovnala by som to k športovcom, ktorí majú zakaždým iný výkon, to isté platí v umení.