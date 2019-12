Malí šachisti z Čadce s medailami v celoslovenskej súťaži

Juniori zbierali pódiá na dvoch turnajoch GPX.

16. dec 2019 o 14:51 Pavol Sedláček

Dňa 30. novembra.2019 sa v Kultúrnom dome v Rajci odohral už 14. ročník Turnaja GPX o šachového kráľa mesta Rajec. V kategórii chlapcov do ôsmich rokov hrali za Čadcu najmladší hráči Šimon Tvrdý a Adam Tajda, premiérovo v kategórii dievčat do 14 rokov hrala Magdaléna Mrmusová.

Magdaléna uhrala v siedmich kolách veľmi dobrých päť bodov a už tradične v poslednom kole dokonca bojovala o najvyššie miesta v celkovom poradí. Kategóriu dievčat do 14 rokov vyhrala s prehľadom. Šimon Tvrdý odohral vynikajúci turnaj a so ziskom štyroch bodov obsadil celkové 25. miesto spomedzi 67 zúčastnených hráčov. V kategórii chlapcov do ôsmich rokov získal za svoj výkon striebornú medailu. Adam Tajdar uhral jeden a pol bodu za jedno víťazstvo a remízu a pripísal si prvé body do hodnotenia GPX.

V sobotu 7. decembra 2019 sa v CVČ Považská Bystrica uskutočnil Mikulášsky turnaj GPX, tentoraz s 90 účastníkmi. Išlo o majstrovstvá Trenčianskeho kraja. V kategórii chlapcov do ôsmich rokov reprezentoval Čadcu Šimon Tvrdý, v kategórii chlapcov do 11 rokov Matej Šimunek a v kategórii dievčat do 14 rokov Magdalénka Mrmusová.

Matej Šimunek začal v turnaji veľmi razantne a prvých päť kôl vyhral. V ďalších dvoch kolách už, žiaľ, nebodoval, ale celkové 9. miesto vo veľmi silnej konkurencii je výborné. Ako bonus pridal aj druhé miesto vo svojej kategórii. Magdaléna vybojovala v siedmich kolách štyri a pol bodu a aj ona získala striebornú medailu za druhé miesto vo svojej kategórii.

Šesťročný Šimon Tvrdý patril medzi najmladších hráčov turnaja a opäť zahral výborne, keď získal tri body a do bodovania GPX ďalších 40 bodov.

Najbližšími turnajmi na Kysuciach bude dňa 28.12.2019 rapid turnaj Memorial Vladimíra Taranu v Dome kultúry Čadca a o deň neskôr turnaj dvojíc Memoriál Pavla Holeštiaka na Zákopčí.