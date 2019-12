Vianočné dvojčíslo MY Kysuckých novín už v predaji

Nové sviatočné dvojčíslo MY Kysuckých novín už čaká na svojich čitateľov. Obsah opäť ponúka pestré čítanie. Súčasťou je 56-stranový magazín na voľný čas s kompletným TV programom do 5. januára.

17. dec 2019 o 8:41 Iveta Hažíková

V novinách ani tentokrát nechýba aktuálne spravodajstvo z regiónu, reportáže, zaujímavosti, zábava, relax a informácie o športovom dianí.

V najnovšom čísle sa okrem iného dočítate:

V hlavnej téme sa venujeme vianočným zvykom v kysuckých obciach a mestách. Počuli ste už o „naháňačoch“, ktorí behajú po Radoli?

Čadca je známa aj výrobou vianočných ozdôb, ktoré putujú do celého sveta. Vo firme, ktorú vedú manželia Slobodovci, robia gule aj pre kráľovskú rodinu.

V Čadci sa uskutočnilo pracovné stretnutie zamerané na technické detaily stavby D3 Čadca,Bukov – Svrčinovec. Diaľničiari tvrdia, že termín dodržia. Kolóny sa presunú na svetelnú križovatku do Radole.

Počas Vianoc sa mnohí z nás vracajú do detských čias. Prichádzajú spomienky, ktoré sa nám hlboko vryli do pamäte, najmä však srdca. Je to tak aj v prípade kysuckého rodáka, biskupa Viliama Judáka.

Folkloristu, vynikajúceho interpreta kysuckých ľudových piesní Pavla Kužmu Kysučanom predstavovať netreba. Spolu s manželkou Amálkou založili Detský folklórny súbor Kelčovan, ktorý poznajú aj vo svete.

Kysuckej nemocnici sa podarilo získať v podobe primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Tibora Bielika špičkového odborníka. Porozprávali sme sa ním nielen o jeho práci.

V Kysuckom Novom Meste rokovali mestskí poslanci. Odsúhlasili zvýšenie daní a poplatkov za smeti.

Požiar v železničnom vozni na stanici v Kysuckom Novom Meste zapríčinil meškanie vlakov.

Pýtali sme sa známych kysuckých športovcov, ako prežívajú Vianoce.

Mladý vzpierač z Krásna nad Kysucou sa zapísal do histórie.

Karatistka zo Starej Bystrice získala medailu na Európskom pohári.

MY Kysucké noviny naďalej prinášajú obľúbené rubriky, nechýba šport, kultúra, zaujímavosti, relax, ktoré inde nenájdete. Okrem toho si pohodu pri televízii môžete užiť so samostatným MY magazínom, ktorého súčasťou je televízny program.

MY Kysucké noviny naďalej prinášajú obľúbené rubriky, nechýba šport, kultúra, zaujímavosti, relax, ktoré inde nenájdete. Okrem toho si pohodu pri televízii môžete užiť so samostatným MY magazínom, ktorého súčasťou je televízny program.