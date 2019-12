Devilsáci vonku neuspeli, derby opäť pre Kysucké Nové Mesto

Počas uplynulého víkendu pokračovali prvoligové florbalové súťaže ďalšími zápasmi.

17. dec 2019 o 12:00 Dominika Mariňáková

Hráči Devils Čadca odohrali dve stretnutia na ihriskách súperov. Wild Girls vycestovali do neďalekého Kysuckého Nového Mesta, kde odohrali duel s tamojším B-tímom.

1. liga muži

DTF team Detva Joxers – Devils Čadca 15:2 (3:1, 3:1, 9:0)

Góly: Chamula 4, Kulich 3, Strelec 2, Michálik 2, Melich, Púpala, Mikuš, Kucej – Benko, Ondrušek.

Devils Čadca: Sak/Kováč – Benko, Ondrušek, Novák, Noga, Špalek, Imrišík, Dobrovolný, Švancár, Šichman, Hordynsky.

FBK Harvard Partizánske – Devils Čadca 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Góly: Sklenár 2, Vlčko, Botka, Ondrejmiška, Druska – Šichman.

Devils Čadca: Sak – Ondrušek, Novák, Noga, Imrišík, Dobrovolný, Švancár, Šichman, Hordynsky, Kubička, Dej, Petrovič, Jedinák, Šupola.

Matej Novák (tréner Devils Čadca): „Víkendové zápasy sme, žiaľ, absolvovali v úplne zredukovanej zostave. Takisto sa prejavuje aj to, že sa vidíme prakticky iba na zápasoch. Väčšina chalanov drží hokejku raz za dva týždne možno dvakrát, so mnou na čele. Ak chceme pomýšľať v budúcnosti na niečo lepšie, je potrebné zmeniť túto situáciu. Ďakujem chalanom, čo sa zápasov zúčastnili, po Novom roku prídeme nabudení.“

1. liga ženy

JSC Wild Girls Čadca – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto „B“ 2:8 (0:2, 2:1, 0:5)

Góly: Hegyiová, Šutáková – Hlávková 5, Berešíková 2, K. Chupeková.

WILD GIRLS Čadca: Drábová (M. Poláčková) - Hegyiová, Šutáková, Šusteková, Mariňáková, Juricová, Zemaníková, Petráková, A. Poláčková, Gašparíková, Cerchlanová, Chovancová.

KNM: Michalisková – Hlávková, Berešíková, Chupeková, Škvrndová, Veselá, Hrubá, Šamajová, Mičudová, Šughová, Svrčková, Komzalová, Bajánková, Mlíchová, Krkošková.

Lucia Gašparíková (Wild Girls Čadca): „Do zápasu s Kysuckým Novým Mestom sme vstúpili s pokrikom ,sústrediť sa!´, a to bol aj náš jasný cieľ. Kysučanky sú silný súper, ale práve to nás motivovalo podať plnohodnotný výkon a konečne im ukázať, že sú aj pre nás zdolateľné. V prvých minútach sa nám to aj darilo, vyprodukovali sme pár pekných útočných akcií zakončených sľubnými strelami. Avšak, Kysučanky nesklamali a dostali sa na koňa prvými dvoma gólmi. Nestrácali sme nádej, potrebovali sme sa však znovu sústrediť na pokyny trénera. Byť pozornejší v defenzíve a produktívnejší v ofenzíve. Slová trénera sa ujali a po druhej tretine sme s výsledkom 2:3 premýšľali nad zlomovými momentmi tretiny. Posledných dvadsať minút zápasu sa nieslo v znamení: to najlepšie na koniec. Žiaľ, nie v náš prospech. Kysuca odohrala gólové divadlo a my sme sa naň iba prizerali. Nedostatočná obratnosť, nesústredenosť či nepresnosť sa nám stali osudnými. Zo zápasu sme odchádzali sklamané, pretože sme po 40 minútach stále verili možnosti uhrať víťazný zápas alebo, minimálne, remízu.“