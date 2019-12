Sporo odeté modelky mi na tréningy nechodia, hovorí majster Slovenska v kulturistike

Marek Vlček by chcel byť prvým kysuckým majstrom Európy.

18. dec 2019 o 9:37 Marián Masaryk

Má za sebou len dve celé súťažné sezóny, ale už je trojnásobným majstrom aj vicemajstrom Slovenska. Dvadsaťtriročný Marek Vlček sa už pomaly pripravuje na rok 2020, v ktorom by chcel dosiahnuť historický úspech pre kysuckú kulturistiku – stať sa majstrom Európy federácie IFBB. Kontinentálny šampionát sa uskutoční v dňoch 5. až 10. mája v Santa Susanne v Španielsku.

„Spokojný budem aj s umiestnením v prvej trojke. Ja súťažím ešte len dva roky, čaká ma tretia sezóna, takže pre mňa bude veľkou vecou už len účasť na ME. Ďalšou métou by mohli byť majstrovstvá sveta. Ak sa mi podarí dobre umiestniť na ME, tak so mnou určite budú počítať aj tam. Bola by pre trénerov škoda nepostaviť kvalitného pretekára, keď ho doma máme,“ povedal rodák z Kysuckého Nového Mesta.

Prvým krokom k účasti na medzinárodných podujatiach je uspieť na domácom šampionáte, ktorý by sa mal konať koncom apríla v Nitre. Vlček začal s trénerom Marošom Detkom objemovú prípravu pred troma mesiacmi a potrvá až do konca januára. Potom prejde na súťažnú diétu, ktorá bude trvať 12 až 15 týždňov. V kontakte je už aj s reprezentačným trénerom Petrom Kokoškom, ktorý mu nastavil stravu a tréningy.

„Príprava na takéto väčšie podujatia je úplne iná ako tá štandardná na slovenské alebo krajské súťaže. Preto sme si ho zavolali na pomoc. Raz mesačne sa stretávame a časujeme formu, aby to vyšlo do toho januára, aby neprišli žiadne choroby ani zranenia. Pre mňa nie je ambíciou zúčastniť sa, ale vyhrať, aby som sa bez problémov dostal na ME. Beriem to tak, že už som tam, ale uvidíme, či všetko vyjde tak ako má,“ pokračoval Vlček, ktorého v januári čaká aj reprezentačný zraz v Bratislave. Tréneri si na ňom každoročne vyberajú najlepších pretekárov na medzinárodné súťaže.

Slovensko patrí v kulturistike do svetovej špičky, no málokto o tom vie. Prečo je to tak?