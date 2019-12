Hetrik kapitána neodvrátil prvú prehru HBK Čadca. Prezimuje však na čele ligy

Čadčianski hokejbalisti prehrali až s obhajcom titulu.

19. dec 2019 o 9:28 Viktória Kysucká

Každá víťazná šnúra sa raz skončí, no ak je to s kvalitným súperom, prehra bolí menej a odmenou za jesenné výkony ostáva v podobe zimného majstra súťaže. Obhajca titulu z Blackhawks sa na zápas s lídrom tabuľky z Čadce dobre pripravil. Kvalita bola na jeho strane, hoci Čadčania dokázali kontrovať, no náskok súpera sa im už nepodarilo vymazať.

Najviac zamrzeli gól tri sekundy pred koncom prvej tretiny alebo ten v oslabení zo 40. minúty. Blackhawks ukázal svoju silu v útočnom pásme. Jeho akcie mali myšlienku a hráči sa priamočiaro dostávali do útočného pásma Čadce. Tá síce viedla po presilovkovom góle zo štvrtej minúty, keď presne namieril Tomáš Bajánek, no vedenie neudržala.

Prečítajte si tiež: Sporo odeté modelky mi na tréningy nechodia, hovorí majster Slovenska v kulturistike Čítajte

Rozdielový prínos pre víťaza stretnutia zaznamenali dvojnásobný majster sveta z Kysúc Lukáš Piják a najproduktívnejší hráč celej ligy Silvester Prášek. Prvý menovaný naplno využil priestor, ktorý dostával na strelu a dvoma gólmi v prvej tretine naštartoval cestu Balckhawks za víťazstvom. Skrášlil ju presným zásahom v 22. minúte a dovŕšením hetriku. Silvester sa v útočnom pásme cíti ako ryba vo vode a k víťazstvu prispel dvomi gólmi a tromi prihrávkami.

V drese Blackhawks dobre zahrali ďalší Kysučania – Tomáš Čičala, František Čičala a Michal Ondrušek.Čadčianski brankári Marek Miko a Jakub Grochal predviedli niekoľko pekných zákrokov, no v rozhodujúcich chvíľach potrebovali väčšiu podporu obrany. Čadčania najviac hrozili strelami z čepelí Miroslava Mika, Adama Greguša či Tomáša Urbaníka. Najproduktívnejší Čadčan v lige vypracoval niekoľko sľubných príležitostí, z ktorých sa dve stali gólovými.

Prečítajte si tiež: Gymnastky z Kelčova ukončili rok ziskom štyroch medailí Čítajte

Hráč zápasu Adam Greguš úradoval na oboch koncoch ihriska a patril k najlepším hráčom. Kapitán Čadce Tomáš Urbaník strelil hetrik, keď dva góly streli príklepom a jeden z dorážky. Jeho druhý hetrik v sezóne znamená prvé miesto v tabuľke strelcov klubu. Dvomi prihrávkami sa zaskvel Patrik Grochal, keď poslal do samostatného úniku Adama Greguša a neskôr priťukol prihrávku Urbaníkovi.

Čadčania sa dokázali dostať aj do súvislého tlaku, no nepremenili dostatok šancí a vôbec po prvýkrát v sezóne mali menej striel na bránu ako súper. Zápas s majstrom súťaže Čadčanom ukázal, kde majú pridať a čo treba zlepšovať. Po ôsmich víťazstvách si tak pripisujú prehru, no s výnimočným súperom, ktorý bol v zápase lepší, čo treba športovo priznať.

Prečítajte si tiež: Devilsáci vonku neuspeli, derby opäť pre Kysucké Nové Mesto Čítajte

Na konci roka je dobré hodnotiť. HBK Čadca sa v Respect Žirafa lige uviedol nad očakávania dobre a predviedol, že na Kysuciach sa hrá dobrý hokejbal. Jeho hráči dávajú do hry všetko a nechýba im ani silné hokejbalové srdce. Dokonca si držia najlepšie čísla v niektorých individuálnych štatistikách, keď majú obranu s najnižším počtom inkasovaných gólov a brankára Jakuba Grochala, ktorý vedie celú ligu v percentuálnej úspešnosti zákrokov. Zatiaľ sa ako jediný brankár pohybuje nad hranicou 90%.

HBK Čadca – Blackhawks 5:8 (1:4, 1:1, 3:3)

Góly (asistencie): 03:18 Tomáš Bajánek (Miroslav Miko)(PP), 29:37 Tomáš Urbaník (Michal Stenchlák, Miroslav Miko), 33:33 Adam Greguš (Patrik Grochal), 38:15 Tomáš Urbaník (Patrik Grochal), 44:03 Tomáš Urbaník (Adam Greguš, Marián Oškrobaný) – 06:30 S. Zicho (PP), 09:54 Lukáš Piják (S. Prášek), 12:07 Lukáš Piják (Michal Ondrušek), 14:57 S. Zicho (Tomáš Čičala, František Čičala), 21:07 Lukáš Piják (Michal Ondrušek, S. Prášek), 31:54 P. Zicho (S. Prášek, František Čičala)(PP), 33:06 S. Prášek (P. Zicho), 39:54 S. Prášek (OS). Strely: 24/38. Vylúčenia na 2 min.: 6/5. Presilové hry: 1/2. Oslabenia: 0/1. Brankári: Marek Miko (73,33 %), Jakub Grochal (82,60 %) – P. Hričina (79,16 %). Hráči zápasu: Adam Greguš – Lukáš Piják.

Zostava HBK Čadca: Marek Miko (15´ Jakub Grochal) – Martin Mravec, Marián Oškrobaný, Tomáš Bajánek, Adam Greguš – Miroslav Miko, Adrián Masný, Michal Stenchlák – Patrik Grochal, Tomáš Urbaník (K), Rudolf Kučák, Tréner: Anton Duník.

Tabuľka Respect ligy: