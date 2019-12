Priezračná rieka Kysuca je dávnou minulosťou

O čistej rieke Kysuca môžeme hovoriť už len s nostalgiou. Ľudia na brehy vyhadzujú odpad, nezriedka ide o uhynuté zvieratá.

20. dec 2019 o 9:17 Iveta Hažíková

O otrasnom prípade uhynutého býka v obci Lodno sme informovali v novembri. Neznámy páchateľ vtedy umiestnil na zemi sypkú látku hnedobielej farby zmiešanú s guličkami bielej farby (pravdepodobne išlo o hnojivo), ktorú zviera skonzumovalo. Políciazačala trestné stíhanie z prečinu poškodzovania cudzej veci.

Nedávno objavili obyvatelia Lodna pohodené hnijúce zvyšky zvierat neďaleko obce. Išlo najmä o hlavy hovädzieho dobytky, vnútornosti, kopytá. Obávajú sa znečistenia spodných vôd v dedine. Informoval o tom spravodajský portál www.tvnoviny.sk. Ako sa vyjadrila starostka obce Alžbeta Suriaková o uhynutých zvieratách ani zakopávaní ich zvyškov nevedela. „Ľudia z obce si myslia, že na vine sú niektorí farmári, ktorým sa nechce platiť za spracovanie zvyškov zvierat v kafilérii. Poplatok za odvoz špeciálnym autom je 50 eur do 100 kg. Farmári musia zaplatiť aj za spracovanie,“ informoval portál TV Markíza. Tá oslovila aj Alexandru Krajčiovú, konateľku kafilérie v Mojšovej Lúčke, ktorá povedala, že

v prípade, že ide o farmárov, ktorí majú zmluvu, tak tam sa pohybuje cena okolo 315 eur za tonu. A ak si farmár alebo producent dovezie vedľajšie živočíšne produkty priamo do spracovateľského zariadenia, zaplatí za tonu 200 eur. Farmári sú povinní po zabíjačke odovzdať hlavu do kafilerického zariadenia. Tam dostanú doklad, ktorý musia uchovať a v prípade kontroly ho predložiť veterinárom.



Prečítajte si tiež Na Kysuciach je rekordne nízka nezamestnanosť, ekonomika však spomaľuje. Hrozí prepúšťanie? Čítajte

Pokuta za nedodržanie uvedených povinností je od 400 do 3 500 eur. Ako ďalej informoval portál www.tvnoviny.sk prípad uhynutých zvierat rieši aj Štátna veterinárna a potravinová správa.

Rieku Kysuca si mnohí zamenili za smetisko

O striebornej Kysuci sa spieva už len v známej nostalgickej piesni. Jej čistota je minulosťou. Najmä vďaka nezodpovedným ľuďom, ktorí do nej hádžu odpad. Vlani sme informovali o dvoch prasatách, ktoré takisto neznámy páchateľ vyhodil v blízkosti Kysuckého Lieskovca do riečiska Kysuce. Jedno malo vyše 100, druhé do 40 kilogramov.

Riaditeľka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Čadci Jana Ščuryová vtedy informovala, že vlastníci, držitelia zvierat či pôvodcovia živočíšnych vedľajších produktov sú povinní zabezpečiť na svoje náklady ich odstránenie. Musia ich odovzdať osobe, ktorá vykonáva ich zber a prepravu, triedi a bezpečne uchováva do doby odstránenia tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu, ohrozeniu zdravia ľudí, zvierat a poškodeniu životného prostredia, nasleduje odovzdanie asanačnému ústavu.



Našli viaceré zranené zvieratá

Keďže v poslednom období sa vyskytuje aj veľa prípadov uhynutej zveri popri cestách, ľudí zaujíma, kto má na starosti ich odstránenie. „Správca komunikácie alebo užívateľ poľovného revíru je podľa zákona o veterinárnej starostlivosti povinný odstrániť telo zvieraťa usmrteného alebo uhynutého na komunikácii,“ vysvetlila. Podľa tohto zákona ten, kto zistí na nehnuteľnosti umiestnenie živočíšnych vedľajších produktov, ktoré je v rozpore s vyššie citovaným, môže túto skutočnosť oznámiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, alebo obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Jej vlastník, nájomca alebo správca je povinný bezodkladne po zistení nezákonného umiestnenia oznámiť túto skutočnosť horeuvedeným orgánom. Tieto sa o tom navzájom informujú najneskôr do 48 hodín od oznámenia. Ak z neho vyplynie, že ide o nezákonné umiestnenie vo vodnom toku, na pobrežnom pozemku, v inundačnom území alebo v poľovnom revíri, je orgán, ktorý oznámenie prijal, povinný bezodkladne o tom informovať orgán štátnej vodnej správy alebo užívateľa poľovného revíru.



Prečítajte si tiež O stromčeky z Kysúc nie je záujem, nechcú ich ani domáci Čítajte

V minulosti riešili veterinári napríklad zrazeného diviaka na kruhovom objazde pri diaľničnom privádzači v obci Svrčinovec.

Ďalšia uhynutá líška sa zasa našla pri železničnom nábreží v Čadci.