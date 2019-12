Vlani obdarovali pápeža Františka

Tvorivé dielne majú v Spojenej škole sv. Jozefa a Dome sv. Jozefa – Centre pre deti a rodiny v Turzovke dlhoročnú tradíciu. Vlani tam deti vyrobili vianočnú guľu pre pápeža Františka. Tá zdobila vianočný stromček v Dome svätej Marty. Krásne ozdoby vyrábali aj tento rok.

21. dec 2019 o 8:58 Iveta Hažíková

Škola spolupracuje s rôznymi mimovládnymi organizáciami, napríklad Úsmev ako dar, ktorá pozná šikovnosť týchto detí a vlani odporučila toto zariadenie kancelárii prezidenta.

Pokiaľ ide o vianočné ozdoby, vyrábajú ich pred každými vianočnými sviatkami, aj stromčeky vo svojich bytoch si zdobia prevažne tými vlastnoručne vyrobenými. Používajú rôzny materiál techniky, s čím im pomáhajú pani vychovávateľky.

Navštívili viaceré kultúrne stánky

„Okrem výroby vianočných dekorácií a pozdravov sa deti celoročne zapájajú do viacerých aktivít v škole, aj v centre pre deti a rodiny. Pestrý program zameraný na rozvoj kultúrnych, duchovných aj športových kompetencií pre 54 žiakov školy a 36 detí centra vytvára pedagogický zbor a vychovávatelia i za pomoci rôznych organizácií,“ informuje riaditeľka Viera Vahančíková. V tomto roku navštívil i napríklad Protidrogový vlak, podujatie Rozprávky večných detí v Kysuckej knižnici v Čadci, pozreli si galériu, Kysucké múzeum, kde ich zaujali dve nové expozície. Zapojili sa aj do tvorivých dielní, pozreli si tiež múzeum Bimaček v Podvysokej.

Vedú ich k radosti z hry

„Medzi naše edukačné aktivity s dlhoročnou tradíciou patria predovšetkým tvorivé dielne, ktoré boli tento rok zamerané na detskú grafiku a Plody zeme, tentokrát boli témou orechy. Zapojili sme sa do viacerých projektov, napríklad ALINO, Červené stužky, Recyklohry, Etwinning, Hovorme o jedle, maľovanie na sklo, pridružené školy UNESCO, projekt KIA, Čítanie s Osmijankom, Ponožková výzva – svetový deň Downovho syndrómu, Rozsvieť modrú – svetový deň povedomia o autizme, a mnohých ďalších,“ spomína riaditeľka. Vzhľadom na to, že ide o cirkevné zariadenia, ako vraví, deti zapájajú do rôznych duchovných aktivít. Nechýbajú však ani rôzne kultúrne a športové súťaže, v ktorých sa neraz umiestnili na popredných miestach.

Prečítajte si tiež Na Kysuciach je rekordne nízka nezamestnanosť, ekonomika však spomaľuje. Hrozí prepúšťanie? Čítajte

„Pohyb, hra a športové aktivity sú najlepší spôsob, ako účelne zužitkovať energiu detí a urobiť niečo pre ich zdravý vývin. Zároveň je to najlepší spôsob trávenia voľných chvíľ v čase ich detstva. Zároveň im dáva recept, čomu sa venovať aj v dospelosti. Žiakov Spojenej školy sv. Jozefa v Turzovke aj deti Domu sv. Jozefa - Centra pre deti a rodiny v Turzovke vedú k radosti z hry. Zamestnanci im vytvárajú podmienky, aby sa mohli v tejto oblasti plne realizovať. Toto sa darí aj vďaka podpore nadácií,“ konštatuje riaditeľka. Deti získali nové detské ihrisko, športový materiál. „Získali tak podmienky pre ich motorickú aktivitu a základ pre to, aby z nich vyrástli aktívni dospelí, ktorí budú príkladom pre svoje okolie,“ dodáva.