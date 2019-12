Zimná liga: Gól už po troch sekundách aj sedemgólový koncert hráča!

Podzávoz po dvoch vysokých výhrach jasne na čele súťaže.

23. dec 2019 o 10:20 Viktória Kysucká

Aj na štvrtú adventnú nedeľu bolo v Mestskej športovej hale v Čadci rušno. Ďalšími štyrmi zápasmi totiž pokračovala Zimná liga KHÚ 2020. Diváci mohli vidieť veľa gólov, pekných akcií a zaujímavých výsledkov.

HBk Medokýš Martin – Hbc Skalité 1:11 (0:2, 1:3, 0:6)

Góly (asistencie): 08:33 Martin Hluzák – 03:58 Michal Tomečko (Ľubo Gerát), 05:13 Tomáš Firek (Michal Stenchlák), 11:18 Patrik Grochal (Michal Tomečko), 11:27 Michal Stenchlák (Ľubo Gerát), 13:36 Patrik Grochal (Branislav Chromiak, Stanislav Drábik), 12:10 Patrik Grochal, 24:00 Ľubo Gerát (Tomáš Firek), 26:18 Patrik Grochal (Branislav Chromiak), 27:42 Stanislav Drábik (Michal Stenchlák), 28:58 Michal Tomečko (Tomáš Firek), 29:07 Michal Stenchlák (Tomáš Fierek). Strely: 18/27. Vylúčenia na 2 min.: 0/0. Brankári: Lukáš Hudec (59,25 %) – Jakub Grochal (94,44 %). Hráči zápasu: Martin Hluzák – Patrik Grochal.

Skaliťanský gólostroj sa rozbehol po otváracom góle Michala Tomečka. V zápase si veľmi dobre rozumelo útočné duo Tomáš Firek a Michal Stenchlák. Zvyšovalo náskok na 2:0 a malo niekoľko pekných akcií na svojom konte. Zo zostavy HBC sa do bodovania zapísal každý hráč. Najviac gólov zaznamenal dôsledný Patrik Grochal. Bekhend, forhend, parádička, zadovka a gól. Tak by sme mohli zhrnúť spôsoby, akými sa presadil proti Martinu. Podľa všetkého bol najzaujímavejší gól na 3:0, keď si pekne spracoval prihrávku Tomečka, otočil sa okolo svojej osi a zasunul loptičku za chrbát bezmocného Hudeca. Strelcov z Martina hájil urastený Martin Hluzák, ktorý dokonale zaskočil Jakuba Grochala. Ten si inak svoju bránu chránil excelentne.

Hbk Čierne – Hbk Medokýš Martin 7:2 (4:0, 0:2, 3:0)

Góly (asistencie): 01:50 B. Haviar (Miroslav Rapant), 04:13 Dávid Kulla (B. Haviar), 07:58 Martin Koričár (Matej Kučák), 09:23 Miroslav Rapant (Jaroslav Vrtena), 20:38 B. Haviar (Matej Kučák), 24:56 Matej Kučák (Dávid Kulla)(PP), 28:31 B. Haviar (Martin Koričár) – 14:30 Marek Štrba (Juraj Tichý), 17:40 Matej Šišmič (Jaroslav Kendera, Juraj Tichý). Strely: 19/21. Vylúčenia na 2 min.: 4/3. Presilové hry: 1/1. Oslabenia: 0/0. Brankári: Daniel Kupka (66,66 %) – Michal Šaruna (63,15 %). Hráči zápasu: B. Haviar – Marek Štrba.

Hokejbalisti z Čierneho nastupovali na svoj prvý zápas dňa v pohode a dokázali zachytiť nástup hostí v jeho zárodkoch. Navyše, už v prvej tretine si vypracovali štvorgólový náskok, keď sa presadili postupne Haviar, Kulla, Koričár a Rapant. Martin však neskladal zbrane a druhá tretina patrila jemu, keď stiahol súpera na rozdiel dvoch gólov. Presne mierili Štrba a Šišmič. Čierne si však nedalo siahnuť na prvé body v sezóne. Proti bol najmä hráč zápasu Haviar, ktorý skompletizoval hetrik a Matej Kučák. Zaslúžené víťazstvo prišlo aj na vrub Daniela Kupku, keď zatiahol roletu a do konca stretnutia už nepustil žiadnu strelu.

HBC Čadca Podzávoz – Neslušskí vlci 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Góly (asistencia): 00:18 Roman Kadlečík (Miroslav Miko), 08:20 Martin Mravec (Tomáš Urbaník), 12:03 Samuel Gabčo (Roman Kadlečík), 14:55 Patrik Šulek (Miroslav Miko, Roman Kadlečík), 15:03 Rudolf Kučák (Tomáš Urbaník) – 10:37 Ivan Dupkala (Andrej Mäkký). Strely: 21/17. Vylúčenia na 2 min: 1/0. Presilové hry a oslabenia: 0/0. Brankári: Marek Miko (94,11 %) – Ondrej Švaňa (76,19 %). Hráči zápasu: Roman Kadlečík – Ivan Dupkala.

Súboj dvoch majstrov Zimnej ligy pútal od začiatku veľkú pozornosť. Zaužívaný systém nepripúšťa žiadne zaváhanie, ak mužstvo myslí na titul. Podzávoz začal ideálne, keď už v 18. sekunde otváral skóre strelou k ľavej tyči Roman Kadlečík. Na dlhé minúty to bol jediný gól duelu, kým sa nepresadil Martin Mravec. Vynaliezavý obranca si pekne prebral prihrávku a nenápadne poslal loptičku do siete. Na listinu strelcov sa zapísali aj Samo Gabčo a Patrik Šulek. Ani jeden nedal Ondrejovi Švaňovi najmenšiu šancu, keď mierili svoje pokusy s chirurgickou presnosťou. Vlci korigovali taktiež parádnym kúskom z čepele Ivana Dupkalu, ktorý vymietol pravý horný roh Mikovej brány a znížil na 1:4. Kozmetickú bodku za stretnutím urobil Rudolf Kučák. Zápas mal dobré tempo a hra sa prelievala zo strany na stranu. Tentokrát s víťaznou bodkou pre Podzávoz.

Hbk Čierne – Hbc Čadca Podzávoz 5:15 (2:6, 2:5, 1:4)

Góly (asistencie): 05:53 Martin Koričár (B. Haviar), 06:35 Adam Sloviak (Jaroslav Vrtena), 18:05 Adam Sloviak (Martin Koričár)(PP), 19:05 Dávid Kulla (Martin Koričár, Matej Kučák), 21:38 Adam Sloviak (Dávid Kulla) – 00:03 Samuel Gabčo (Patrik Šulek), 00:58 Samuel Gabčo (Roman Kadlečík), 03:09 Miroslav Miko (Patrik Šulek), 03:22 Tomáš Urbaník (Rudolf Kučák, Juraj Kováč), 08:41 Samuel Gabčo (Miroslav Miko), 08:56 Miroslav Miko (Roman Kadlečík), 10:39 Samuel Gabčo (Patrik Šulek), 11:16 Samuel Gabčo (Miroslav Miko), 12:15 Juraj Kováč (Tomáš Urbaník), 14:46 Roman Kadlečík (Samuel Gabčo, Miroslav Miko), 17:11 Samuel Gabčo, 21:17 Patrik Šulek, 24:30 Roman Kadlečík (Patrik Šulek), 26:07 Juraj Kováč (Tomáš Urbaník), 28:43 Samuel Gabčo (Roman Kadlečík). Strely: 20/25. Vylúčenia na 2 min.: 1/2. Vylúčenia na 10 min.: 1/0. Presilové hry: 1/0. Oslabenia: 0/0. Brankári: Daniel Kupka (45%) – Marek Miko (75 %). Hráči zápasu: Martin Koričár – Samuel Gabčo.

V tomto zápase padol zrejme najrýchlejší gól sezóny, ak nie v histórie Zimnej ligy. Ešte sa hráči a fanúšikovia nestihli posadiť, keď v tretej sekunde strelil Samuel Gabčo prvý zo svojich siedmich vianočných príspevkov. Podzávoz ešte nevystriedal a do minúty bolo 0:2 opäť z čepele Gabča. Čierne bolo otrasené, no s pribúdajúcim časom sa snažilo hrať svoju hru. Na veľmi dobre rozbehnutý Podzávoz to nestačilo, ale ich päť gólov stálo za to. Najmä akcia z presilovej hry, ktorú začal Martin Koričár vo svojom obrannom pásme. Prekľučkoval sa až k bráne a tam našiel Adama Sloviaka, ktorý pohodlne skóroval.

Dvadsať gólov v jednom stretnutí muselo baviť najmä fanúšikov. Najviac sa činil obhajca titulu a jeho formácia Šulek – Gabčo – Miko – Kadlečík, ktorá z 15 gólov zariadila hneď 12. Nad prienikom Sama Gabča v 18. minúte a jeho zakončením po peknej kľučke sa ešte dnes zamýšľa nejeden prítomný hráč či fanúšik. Aj gól Juraja Kováča do ľavého horného rohu Kupkovej brány stojí za opakovaný záber. Čo sa nepodarilo Patrikovi Šulekovi na prvýkrát, prestrelil na druhý a už bolo jasné, že si chce zo zápasu ukrojiť svoju časť bodov a pozornosti. Takto by sa dalo pokračovať aj pri opise gólov Miroslava Mika, hoci ten najmä rozdával prihrávky.

Tabuľka Zimnej ligy KHÚ 2020:

1. Hbc Podzávoz 4 4 0 0 38:10 8

2. Hbc Skalité 2 2 0 0 17:3 4

3. Neslušskí vlci 2 1 0 1 7:7 2

4. MicroTec 2 1 0 1 6:9 2

5. Hbk Čierne 3 1 0 2 18:28 2

6: Medokýš MT 4 0 0 4 13:34 0