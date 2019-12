Rodák z Kysúc, biskup Viliam Judák, žičí Kysučanom radostné sviatky

Aké je tajomstvo Vianoc?

24. dec 2019 o 7:07 VILIAM JUDÁK

Zázrak Vianoc spočíva v tom, že máme viac ako len dôkaz Božej existencie. Pociťujeme Božiu prítomnosť, ktorá nás pozýva konať podobne ako milosrdný Boh, ktorý sa stal človekom. Je Emanuel = Boh s nami.

Môžeme sa však pýtať so spisovateľkou A. Voskampovou, ženou farmára a matkou siedmich detí: „Ako môžu tieto dni „rozveseliť človeka, ktorý žije v kartónovej škatuli za rušným nákupným centrom uprostred decembra? Ženu, ktorú muž facká v byte nad barom, v ktorom sa konajú firemné vianočné večierky?

Tehotnú utečenkyňu na autobusovej stanici, ktorá sleduje, ako sa všetci vracajú domov a netuší, kedy jej niekto venuje trochu jedla, láskavo sa jej prihovorí a ponúkne jej čistú posteľ.“ Aj to je odkaz Vianoc. Veď ak máme v chladničke jedlo, v skrini oblečenie, a strechu nad hlavou, sme bohatší ako 75 % ľudí na svete. Ak máme niečo ušetrené v banke a určitý obnos v peňaženke, patríme k 8 % bohatých ľudí na svete. Ak sme schopní práve čítať tieto riadky, máme dar, ktorý tri miliardy ľudí v tejto chvíli nemá, pretože sú negramotní. Ak nám v žalúdku neškŕka od hladu, máme dar, ktorý miliarda ľudí práve teraz nemá. Extrémna chudoba sa prejavuje tak, že ľudia nemajú prístup k základným potravinám, pitnej vode, zdravotnej starostlivosti, nemajú strechu na hlavou,... 1,5 miliardy nemá na deň ani 1 dolár. Takmer 3 miliardy menej než 2 USD.

Chudobní sú aj na Slovensku

Aj na Slovensku vyše 864-tisíc, t.j. 16 % ľudí na Slovensku je ohrozených chudobou, alebo sociálnym vylúčením. Napríklad 4 z 10 si nemôžu dovoliť zaplatiť ani týždňovú dovolenku a jedna tretina nie je schopná čeliť nečakaným výdavkom.

Právom sa mnohí pýtame: „Prečo je vo svete naďalej toľko ľudí, ktorí trpia hladom, zatiaľ čo mnoho iných ľudí má miliónové konta?“ V niektorých západných krajinách sa za zničenie plodov zeme vyplácajú prémie, zatiaľ čo v iných častiach sveta ľudia hladujú. Ľudský rozum objavuje skôr stále nové nástroje ničenia, ako nové cesty k životu. Vo všetkých zákutiach sveta dokážeme umiestniť prostriedky ničenia, ale nevieme tam dodať chlieb.

Prečo je to tak? Hoci sú príčiny rôznorodé, hlavnou príčinou je, že naše duše sú podvyživené, a naše srdcia – zatvrdnuté a slepé. Srdce neukazuje cestu rozumu. Na svete panuje zmätok, lebo v našom srdci panuje chaos, pretože mu chýba láska, ktorá by mohla ukázať cestu lásky a spravodlivosti.

Deti potrebujú aj otca

Žijeme v dobe veľkých zmien. Mnohí hovoria, že nič nemôže tak zostať, ako to bolo. Všetko treba znovu prehodnotiť. Každá žena, ktorá preberá vedúcu úlohu v hospodárstve a politike, sa víta potleskom. Každý muž, ktorý sa rozhodne pre materskú dovolenku a domácu prácu, môže počítať s tým, že ho označia za „pokrokového“. Kým ženy tvrdia, že povolanie matky je vedľajšie zamestnanie, existujú muži, ktorí berú úlohu otca ako hlavné zamestnanie. Možno to označiť za pokrok, keď sa otcovia zaoberajú výchovou detí, veď boli časy, v ktorých otcovia túto činnosť úplne prenechali matkám. Psychológovia tvrdili, že tento výpad otcov bol veľkým deficitom v procese zrelosti.

Naozaj, nemožno sa zrieknuť otca. To ozrejmil aj Boh pri vtelení svojho Jednorodeného syna. Boh sa nerozhodol pre matku, ktorá sama vychováva dieťa, ale pre ženu, ktorá žije po boku muža. Ako slobodná matka by sa bola dostala po spoločenskej stránke do ústrania. Ako nemanželské dieťa by bol Ježiš počas celého života bojoval s veľkými predsudkami. Mária

vyslovila svoje - Áno - bez akejkoľvek výhrady. Mária nemohla však vedieť, ako sa rozhodne jej snúbenec Jozef. Sväté písmo však nenechá žiadne pochybnosti o jeho charaktere. Jozefovo – Áno - k Božej vôli neukazuje len na šľachetný charakter, ale poukazuje aj na hlbokú vieru. Anjelovo slovo vo sne mu stačilo, aby prijal Máriu k sebe a tým aj dieťa, ktoré má pod srdcom. Jozef preberá rolu otca. Dáva Ježišovi svoje meno. O ňom sa neskoršie povie, že je Jozefovým synom, tesára z Nazaretu.

Aj keď skromne, predsa nám Sväté písmo predstavuje Jozefa ako starostlivého otca, ktorý berie všetko na seba, čo je dôležité pre dieťa a jeho ochranu. Útek do Egypta patrí k tomu práve tak, ako hľadanie 12-ročného Ježiša, ako aj to, že ho zasväcuje do majstrovstva remesla, ktoré sám vykonával.

Obraz otca pred očami, ktorý svedomito plní svoju úlohu, je viac ako mnohoraké lekcie o slušnej výchove. Deti potrebujú otcov. Potrebujú otcov, ktorí im sprostredkujú nielen hodnotu práce, ale vovedú ich aj do tajomstva života. Potrebujú otcov, ktorí pred nimi žijú silu viery. Potrebujú otcov, ktorí nakoniec rešpektujú ich dospelosť a slobodu, ako to bolo v prípade Ježišovom, keď plní svoje poslanie.

Charles Frencis Adams, významný politik a diplomat, si písal denník. Pri jednom dátume si poznamenal: „Dnes sme boli celý deň so synom na rybačke. Zasa jeden premárnený deň.“ Jeho syn, Brook Adams, si tiež písal denník, ktorý sa zachoval až dodnes. Pri tom istom dátume mal Brook Adams poznámku: „Dnes som bol s otcom chytať ryby. Bol to najkrajší deň môjho života.“

Otec si myslel, že na rybačke so synom premárnil celý deň, no jeho syn to považoval za veľký vklad do života. Podľa čoho to každý z nich hodnotil? Podľa toho, čo v živote považuje za najdôležitejšie.

Japonská tlač nedávno uverejnila neutešenú situáciu zistenú v japonských rodinách - viac než polovica tínedžerov Japoncov uviedla, že sa nikdy nerozprávajú s otcom. Ak sa otcovia nebudú rozprávať so synmi, budú sa rozprávať s ulicou a tá má pochybné spôsoby výchovy.

Príbeh v podaní Hollywoodu by bol úplne iný

Známy spisovateľ a kazateľ Max Lucado hovorí, že keby Hollywood natáčal vianočný príbeh, bol by celkom v inom obsadení ako sa skutočne udial. Podľa nich: „Jozef je príliš jednoduchý človek. Márie naivne neskúsená. Ako hviezdny pár by neobstáli. Sú nevýrazní, obyčajní, príbeh si žiada ozajstné hviezdy. Jozefa s hranatou sánkou, zrelého azda George Clooney a Mária musí mať znamienko krásy a žiarivo biele zuby ako Angelina Jolie. A čo pastieri? Spievajú? Ak áno, azda Bona a U2? Hollywood by nakrútil vianočný príbeh v inom obsadení. Civilizovaný človek by ho vydezinfikoval. Nik, nech už je akýkoľvek chudobný, by sa nemal narodiť v maštali. Na podlahe je seno. Na sene zvieratá. Nedávajte dieťa do válova; predtým mal v ňom nos somár. A nebaľte novorodenca do handier, smrdia ako ovce. Keď už je reč o smrade, dávajte pozor kam vstúpite.

A dobrá firma zameraná na vzťahy s verejnosťou by presunula narodenie do veľkého mesta. Zistili by, aké sú možnosti prenájmu rímskych palácov, či gréckych vidieckych sídiel. Boží Syn si zaslúži kráľovský príchod. Nijaké sedliactvo. Namiesto hláv oviec, hlavy štátov. A nemala by sa konať slávnostná jazda mestom? Určite si aj vy myslíte, že áno.“

A predsa Boh okolo príchodu svojho Syna neurobil rozruch. Oveľa väčší rozruch robíme oveľa bezvýznamnejších príchodov. Alebo je to posolstvo? Možno náš život pripomína betlehemskú maštaľ. V niečom je drsný a niečo v ňom zapácha. A nie všetko je úhľadné. Robíme čo sa dá. Nech sa usilujeme akokoľvek. Severák chladných vzťahov sa vkráda v rôznej podobe do nášho života a možno sa v noci mnohí chvejeme a to nielen od zimy.

Ak uvažujeme, či má Boh miesto pre takýchto úbožiakov, nájdeme odpoveď v betlehemskej maštali. Pretože aj my žijeme každodenný život, kde treba zaplatiť účty, odviesť deti do školy, postarať sa o chorých rodičov, očistiť chodník od snehu ... Naša tvár nekrášli obálky časopisov a neočakávame denne telefonát z prezidentského paláca. Môžeme si blahoželať, aj keď sme azda neobstáli obstáli sme v kvalifikácii do moderného vianočného príbehu. Boh vstupuje do sveta prostredníctvom ľudí ako bol Jozef, Mária, pastieri..., ako sme my a prichádza, aby sme ho spoznali ako najväčší dar. Naozaj máme dar, ktorý nespočetné milióny, ba miliardy ľudí nemajú. Preto môžeme dávať svoje dary iným, pretože všetka naša radosť a bohatstvo spočíva v najväčšom z darov – Ježišovi, ktorý sa chce aj v tohtoročné Vianoce narodiť v našom srdci.

PRIANIE KYSUČANOM

Žičím a vyprosujem všetkým Kysučanom, aby Ježiš Kristus, náš Pán, ktorý svojim príchodom ožiaril betlehemskú noc, osvetlil aj váš život svetlom radosti, lásky a pokoja aj po celý rok 2020. VILIAM JUDÁK