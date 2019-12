Česanie kapra, audiencia či turistika. Aké sú Vianoce kysuckých športovcov?

Známych športovcov z Kysúc sme sa pýtali, ako prežívajú Vianoce.

24. dec 2019 o 9:35 Marián Masaryk

Ako bežne prežívate Vianoce? Ako ich prežijete v tomto roku? Spomínate si na nejaké vaše netradičné Vianoce, ktoré vám utkveli v pamäti? Tieto tri otázky sme položili sedemnástim kysuckým športovcom. Dozvedeli sme sa o rôznych zaujímavých zvykoch aj príhodách...

Milan Ladiver, organizátor Kysuckého pohára: Vianoce bežne trávim so svojou rodinou. Keďže pochádzam z veľkej rodiny, stretávame sa spoločne za jedným stolom. Tento rok to vyzerá asi na 25 ľudí, čo je úplne super. Strávime ich doma v Žiline. Každé sviatky sú pre mňa výnimočné. Sledujem dospievanie detí, vianočné a povianočné športové zápasy či sledovanie rovnakých rozprávok. Každý rok si v nich človek nájde o nejakú múdrosť viac. Toto sú pre mňa Vianoce.

Matej Macek, MsHK Žilina: Vianoce trávim klasicky ako každý rok - doma s rodinou. Tento rok sa nič nemení, budem taktiež s rodinou. Nemám žiadne špeciálne Vianoce, ktoré mi utkveli v pamäti. Asi len vtedy, keď som hrával v Nórsku, tak som chodieval domov na Vianoce iba na pár dní. Bol som vždy rád, že môžem byť aspoň na chvíľku doma s rodinou.

Adrián Kopičár, FK Blansko: Vianoce zvyčajne trávim v kruhu rodiny, ale využívam ich aj na stretnutie s kamarátmi. Na nich nemám cez rok čas, keďže som takmer stále preč. Tento rok ich strávim pravdepodobne rovnako. Teším sa však, že navštívim aj môjho kamaráta zo Žiliny Milana Škriniara, na ktorého sa pôjdem pozrieť na nejaký zápas do Milána . Všetky doterajšie Vianoce som zatiaľ strávil rovnako a bol som nadmieru spokojný, takže dúfam, že aj tieto vyjdu na jednotku.

Dominik Klimek, streetworkout: Vianoce väčšinou trávim spolu s rodinou. Užívame si pokojnú vianočnú atmosféru, chystáme stromček a pozeráme tradičné vianočné filmy. Tento rok ich strávim takisto, plus sa budem venovať cvičeniu, workoutu a budem sa snažiť zlepšiť sa, aby som bol pripravený na súťaže. Určite vymyslíme s chalanmi nejaký spoločný vianočný tréning vonku, kde si všetci spolu zacvičíme. Pre mňa sú každý rok hlavne vianočné sviatky niečím výnimočné alebo špecifické. Každý rok chodím spolu s rodinou koledovať ku známym, pričom ja, dvaja bratia a otec hráme na husliach.

Roland Šmahajčík, FK Tatran Turzovka: Som vďačný, že mám tú možnosť stráviť Vianočné sviatky v kruhu najbližších. Každý rok sme so ženou a dcérou u mojich rodičov. Od rána pozeráme vianočné filmy, pripravujeme štedrú večeru. Po večeri rozbaľujeme darčeky a potom s mojimi rodičmi ideme na návštevu k manželkiným. Večer chodievame na polnočnú svätú omšu, ktorá má v sebe krásnu atmosféru sviatkov. Verím tomu, že ani tento rok to nebude inak. Pre mňa boli Vianoce vždy najkrajším sviatkom v roku. Odkedy sa nám narodila dcérka, prežívame ich o to veselšie. Niet nad detskú radosť a úprimnosť pri rozbaľovaní darčekov. Najúsmevnejší zážitok minulých Vianoc bol, keď som prišiel do kúpeľne a moja dvojročná dcéra česala hrebeňom kapre vo vani. Z toho vznikla naša rodinná vianočná tradícia pre jej radosť, že na Štedrý deň pustíme jedného kapra na slobodu a urobíme mu Vianoce.

Roman Pliešovský, ŠK Čierne: Vianoce trávim so svojou rodinkou v pohodlí domova. Tohtoročné Vianoce budú pre nás výnimočné, keďže naša dcérka už má jeden rok. Bude s nami sedieť pekne pri stole a my si budeme vychutnávať tú pravú rodinnú vianočnú atmosféru tak ako sa patrí. Spomínam si na naše prvé Vianoce v novom byte s priateľkou keď som ju na Štedrý večer požiadal o ruku.

Tomáš Gavlák, FK Slávia Staškov: Vianoce bežne trávime doma v kruhu rodiny a tento rok to nebude žiadna výnimka. Takže klasika: rozprávky a rodinná pohoda. Keď sme boli deti, tak sme len čakali, kedy už bude po večeri a rozbalia sa darčeky, to bolo to čaro. Teraz sa zase tešíme s našimi detičkami, takže sa nám vracajú spomienky na detstvo.

Adrián Holešinský, Maine (NCAA): Bežné Vianoce som väčšinou trávil doma s rodinou, ale posledné roky som nemal čas prísť na sviatky domov, tak som ich slávil s mojou priateľkou. Tento rok idem za svojou druhou americkou rodinou, ktorá sa o mňa starala, keď som hrával juniorku. Takže na sviatky odlietam do Chicaga na týždeň. Netradičné Vianoce som zažil asi pred šiestimi rokmi, keď som bol so slovenskou reprezentáciou do 17 rokov v Kanade.

Tobiáš Marguš, HK Trnava: Tento rok dúfam, že ma nominujú na prípravu na majstrovstvá sveta do 20 rokov. Ak by som sa dostal na ne, znamenalo by to, že Vianoce budem tráviť s chalanmi v reprezentácii. Normálne ich trávim doma s rodinou tak ako by sa podľa mňa mali tráviť, všetky Vianoce sú pre mňa unikátne.

Ladislav Sventek, extrémny bežec: Vianoce by mali byť sviatkami šťastia a pokoja, takže sa ich snažím tráviť v kruhu najbližších. Keďže som aj športovec, tak si vždy doprajem vianočný beh a výstup na nejaký kopec.

Peter Kleščík, AS Trenčín: V kruhu najbližších ich trávim bežne a budem ich tráviť tak aj tento rok. Som vďačný, že sa stretneme s celou rodinou, ako mojou tak aj manželkinou. To je pre mňa to najvzácnejšie na týchto najkrajších sviatkoch v roku.

Miloš Roman, Vancouver Giants (WHL): Posledné tri Vianoce som strávil na majstrovstvách sveta juniorov. Tento rok budem po troch rokoch na Vianoce doma. Síce len pár dní, ale nesmierne sa teším. Každé sviatky sú špeciálne a výnimočné. Veľmi pekné bolo, keď som s bratom bol na majstrovstvách sveta juniorov počas Vianoc.

Michal Roman, HK32 Liptovský Mikuláš: Posledné dva roky som bol s rodinou a tento rok konečne priletí aj brat, ktorý bol na MS do 20 rokov tri roky po sebe. Nezvyčajné Vianoce boli asi vtedy, keď sme boli s bratom na MS do 20 rokov v Kanade. To som bol rád, že sme tam spolu a boli to prvé Vianoce mimo domova.

Juraj Housa, MsHK Žilina: Vianoce zvyčajne trávim doma v kruhu najbližších pozeraním tradičných vianočných filmov a rozprávok. Tento rok by sa nemalo nič meniť a mal by som ich stráviť doma s najbližšími. Pred dvoma rokmi som cestoval domov na Vianoce z Las Vegas. Bolo to 22. Decembra. Všetky lety meškali a cestoval som viac ako 24 hodín. Hneď na druhý deň po tom, ako som prišiel domov, som ochorel a týždeň som ležal v posteli. Potom som oslávil Nový rok a vracal som sa naspäť do USA. Takže tieto Vianoce som si veľmi neužil. To boli pre mňa zatiaľ jediné nezvyčajné sviatky.

Marek Vlček, kulturista: Vianoce trávim v pokoji doma s rodinou. Rád navštívim blízku rodinu a užívam si chvíle pre seba a mojich blízkych, nakoľko celý rok obetujem športu. Vianoce sú o oddychu, spoločnosti a dobrom jedle, takže si užijem z každého rožku trošku.

Štefan Kavuliak, tréner FK Čadca: Vianoce trávim doma s rodinou, tento rok to bude takisto. Výnimočné a šťastné boli asi tak pred šiestimi rokmi a bolo to kvôli súkromnému životu.

Tomáš Urbaník, hokejbal: Tradične. Stromček, štedrovečerná večera, koláče, vianočné tóny klasických piesní, omša. Mám to veľmi rád a pokiaľ možno, spievam si a teším sa z Vianoc čo najdlhšie. Verím, že tak ako som zvyknutý a ako to mám rád. Keď vonia kapustnica, hustá hrachová polievka a v obývačke svieti stromček, to sú naše Vianoce. Zážitkov mám veľa. Spomienky siahajú aj do môjho detstva, keď sme celý deň držali hladovku a potom hľadali zlaté prasiatko alebo krokvu pod strechou. Spomínam si aj na svoju detskú dilemu, ktorá mi utkvela v pamäti, keď som sa deň, dva po vianočných sviatkoch pýtal sám seba, prečo nie sú ľudia k sebe takí dobrí počas celého roka ako počas Vianoc.