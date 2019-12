Mladí Kysučania nám prezradili, ako u nich vyzerá Štedrý deň

Po rokoch sa naše tradície a zvyky menia. Niektoré sa vynechávajú a iné zostali až dodnes.

24. dec 2019 o 12:59 Adriána Prengelová

Štedrý deň. Ten dlho očakávaný deň, kedy zabudneme na všetok ten stres, ktorý sme prežili v predvianočnom zhone. Čas, kedy trávime voľné chvíle so svojimi najbližšími, vychutnávame výborné jedlo pripravené s láskou a užívame si pokoj pri pozeraní vianočných rozprávok. Naši starí rodičia nám zanechali tradície, na ktoré by sme mali byť pyšní. Opýtali sme sa mladých ľudí z rôznych oblastí Kysúc, ako to vyzerá u nich na Štedrý deň v 21. storočí.

SKALITÉ

Kto chce vyhľadať Skalité, stačí, keď pôjde na stret hraníc troch štátov: Česko, Poľsko a Slovensko. Žeby tradície na Štedrý deň na Skalitom ovplyvnila aj táto skutočnosť? Vyspovedali sme Janku Klingovú, ktorá nám ich trošku priblížila.

„Na začiatku sa pomodlíme, zjeme oplátku s medom a dáme si predjedlo. Ako predjedlo mávame kúsok vajíčka s paradajkou. Máme tri polievky a to šošovicovú, hrachovú a slivkovú. Niekedy ocino uvarí aj kapustovú polievku. Neskôr si dáme pirohy, placky a kúsok dusenej kapusty s knedlíkom. Samozrejme, šúľance s makom nesmú chýbať. A ako klasiku máme zemiakový šalát a vyprážaného kapra. Na konci večere ocino rozkrojí jablko, aby sme zistili, či budeme zdraví po celý rok. Zjeme po jednom koláči, dáme si mandarinku a kúsok jablka. Na stole máme košík, v ktorom sa nachádza cibuľa, mrkva a cesnak, aby bola úroda. Na stole sa nachádza aj chlebík, ktorý robieva naša babka. Ešte si dáme šupinu z kapra do peňaženky a ideme rozbaľovať darčeky.”

KRÁSNO NAD KYSUCOU

Jedno z najmladších miest, ktoré má však bohatú históriu. Na to, ako tam prebieha Štedrý deň sme sa opýtali miestneho mladého organistu Miroslava Jozefíka.

„Ráno ideme na poslednú adventnú omšu do kostola. Nejeme od rána, lebo by sme nevideli zlaté prasiatko. Ideme si po betlehemské svetlo a zájdeme na cintorín zapáliť sviečky a pomodliť sa. Predtým, ako ideme jesť, si zoberieme misku so svätenou vodou a dáme tam mince a smrekovú vetvičku a ideme vykropiť izby a celý dom. Pred večerou sa pomodlíme, dáme si oplátku s medom. Popri večeri sa nerozprávame a v pokoji si užívame jedlo. Ako hlavné jedlo máme bielu kapustnicu s hríbami a slivkovú polievku s cukrom. Neskôr si dávame zemiakový šalát s kaprom, lososom a filé. Spoločne ideme rozbaľovať darčeky a pozerať Popolušku. Potom ideme na polnočnú omšu.”

OŠČADNICA

Najväčšia obec na Kysuciach, ktorá mala v minulosti veľa tradícií. Ako je to dnes, sme sa opýtali mladej Patrícií Lušňákovej.

„Na začiatku sa pomodlíme, ako to asi býva zvykom u väčšiny rodín. Hlava rodiny nám dáva krížik na čelo. Zjeme oplátku s medom a kedysi naša babka hovorila, že musíme zjesť celý balík. Teraz to však už tak nie je. Počas celej večere sa nesmie nikto postaviť od stola. Ako hlavné jedlo máme kapustnicu, skôr takú šťavu z nej. Neskôr si dáme dusenú kapustu so zemiakmi, ktoré sa dávajú do kapustnice. Potom si dáme ryby, nejedávame kapra kvôli kostiam, so zemiakovým šalátom. Na konci si dávame slivky v rume na sladko. Počas celej večere máme na stole strukoviny, peniaze a šupiny z kapra. Robíme to kvôli tomu, aby sme mali úrodu a peniaze po celý ďalší rok. Rozkrojíme jablko, aby sme videli, či budeme zdraví. Potom, ako sa najeme, zoberie slobodné dievča z našej rodiny obrus zo stola a ide von. Vonku obrus pretrepe a z ktorej strany zabreše pes, tak z tej bude mať frajera. Ešte sme kedysi robievali, že slobodné dievča hodí topánku smerom k dverám. Pokiaľ špička smerovala k dverám znamenalo to, že sa dievča do roka vydá. Ale ak smerovala k dverám päta, šlo o znamenie, že bude celý rok slobodná. “

SVRČINOVEC

Opýtali sme sa mladej študentky Valiky Strýčkovej, ako vyzerá tento deň v jednej z najstarších obcí na Kysuciach.

„Večeru začneme modlitbou, potom nám dajú rodičia každému oplátku s medom a neskôr si pripijeme. Na začiatku si dáme kapustovú polievku a potom hrachovú. Ako hlavné jedlo máme kapra alebo filé so zemiakovým šalátom. Ako posledné jedlo si dáme slivkovú polievku. Máme zvyk, že počas večere nikto nesmie vstať od stola, preto máme pri stole malý stolček, na ktorom je všetko jedlo, aby sme sa nemuseli postaviť, iba si zoberieme jedlo. Rovnako máme jeden tanier s príborom navyše pre pocestného. Otec dáva každému pod obrus peniaze, aby sme po celý rok mali dostatok financií. A taktiež jeme všetko z jedného taniera. Po večeri sa pomodlíme a ideme rozbaľovať darčeky. Neskôr ideme na polnočnú omšu.”

Po rokoch sa naše tradície a zvyky menia. Niektoré sa vynechávajú a iné zostali až dodnes. Ale základom je, aby sme si v tento deň uvedomili pravý význam Vianoc.

A tak sa zastavme, zapnime Popolušku a užívajme si pokoj v kruhu našich milovaných.

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov.