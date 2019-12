Dotazník Zuzany Rudinskej: Žiačka zisťovala, ako mladí vnímajú Vianoce

Tridsať mladých (13-25 rokov)odpovedalo na otázky o Vianociach.

24. dec 2019 o 13:06 Zuzana Rudinská, žiačka ZŠ s MŠ Skalité Kudlov

V poslednej dobe sa Vianoce stávajú komerčným sviatkom. Len sa pozrite na veci, ktoré ľudia robia pred sviatkami. Reklamy v októbri a drahé dekorácie. Domy pripomínajúce kasína v Las Vegas a dary za stovky, pretože len niečo také dokáže urobiť radosť.

Zo sviatkov pokoja a mieru sa stáva spôsob, akým môžu ľudia dokázať, že na to majú. Predháňajú sa, kto má lepšie dekorácie, kto kúpi drahší dar a kto drahší dostane. Ako má potom človek mať rád Vianoce? Chcete, aby som zabudla, že Vianoce majú hlboký význam aj pre ateistov a iné náboženstvá?

Neobviňujte tínedžerov! My sme to nespôsobili, v dnešnej dobe mám pocit, že práve generácie Y a Z to celé pochopili správne.

Mladí odpovedali na dotazník

Tridsať mladých – 13-25 rokov – odpovedalo na otázky o Vianociach. Väčšina odpovedí sa zhodovala a mladým došlo, že skutočným zmyslom Vianoc je rodina a láska. Samozrejme, vyskytli sa aj odpovede „mandarínka“, „kapustnica“ a „darčeky“, ale vždy napísal len jeden človek.

Mladí chcú byť s blízkymi

Treba k tomuto niečo dodať? Síce nie všetci povedali presne toto, no až devätnásť z nich napísalo „doma“ alebo „doma s rodinou“. Dokazuje to, že mladosť neznamená hlúposť ani namyslenosť.

Ekologické sviatky

Aj toto bola jedna z otázok a, našťastie, nikomu to nebolo celkom jedno. 33,3% označilo možnosť áno, najčastejšie to bola veková kategória 13-20, čo svedčí o angažovaní tínedžerov do diania vo svete a ochote zlepšiť život každej bytosti.

Štatistika ďalej ukazuje, že o ekológiu sa zaujímajú najmä ženy a dievčatá (vzhľadom na nepomer odpovedí mužov a žien to vôbec nie je prekvapivé), ale takisto nie všetky.

Padlo aj niekoľko nápadov, ako takéto sviatky docieliť. Nie všetky však boli celkom dotiahnuté dokonca.

Vianoce a dospelí

Aby som nikomu nekrivdila, musím povedať, že ani ľudia nad dvadsaťpäť nemali odpovede celkom od veci. Vlastne tak ani neboli nejaké výrazné rozdiely.

Zúčastnilo sa ich až 11, z toho 81,8 % žien. Neviem, prečo je táto informácia podstatná – jedine, ak by som chcela vyzdvihnúť ochotu žien. Spomínam, pretože rozdiely medzi tým, ako sviatky vnímajú pohlavia alebo rôzne vekové skupiny, boli minimálne.

Len štyria starší sa zaujímajú o ekológiu (50% muži, 50% ženy, môžete počítať :D).