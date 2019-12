Hokejbalisti budú súťažiť i spomínať

Raková bude hostiť ďalší ročník hokejbalového turnaja.

26. dec 2019 o 19:42 Milan Gončár

Už je to takmer 20 rokov, čo sa partia chalanov z Rakovej dala krátko po vyučovaní dokopy a smerovala s hokejkami na neďaleké provizórne ihrisko s jednoduchými bránkami. Mali jediný cieľ. Zahrať si spolu hokejbal. Boli inšpirovaní slovenskou hokejovou reprezentáciou, ktorá vtedy žala najväčšie úspechy. Každý chcel byť predsa Šatan, Bondra, Višňovský, Pálffy či Demitra. A niekto zasa Lašák. Namiesto lapačky stará futbalka, na nohách „betóny“ z molitanu a na hlave zváračská prilba. Smiešne, ale milé. Pravidelne, niekoľkokrát do týždňa, sa takto stretli zväčša spolužiaci z jednej triedy, doplnení o mladších či starších kamarátov.

Neskôr sa prihlásili do juniorskej ligy, následne aj do seniorskej, a to mali do dospelosti ešte niekoľko liet. Spolu trávili veľa voľného času, hrávali súťažne ligu v Čadci, cestovali na turnaje. Okrem toho vybavovali mnoho vecí – rôzne papierovačky, sponzorov, dresy, hokejky, výstroje... A to boli stále ešte len deti. Zároveň spoznávali nových a nových hráčov nielen z Kysúc, ale z rôznych kútov krajiny. Partia chalanov bola šťastná, keď si mohla v jednom tíme zahrať aj so staršími a skúsenejšími kamarátmi z Rakovej alebo i aj z iných miest a dedín. Hokejbal im navždy prirástol k srdcu a žili s ním dlhé roky. I keď mnohí už majú iné povinnosti alebo kariéru ukončili, vždy sa radi stretnú. A kedy je na to najideálnejší čas? No predsa počas vianočného voľna, keď sú všetci doma. A ako inak, keď nie pri hre, ktorú mali vždy tak radi.

Výnimkou nie je ani tento rok. Po vlaňajšej úspešnej premiére bude Raková opäť žiť hokejbalom, konkrétne jednodňovým podujatím. Vlani dostal turnaj menovku Memoriál Františka Broša. Je venovaný bývalému starostovi Rakovej, ktorý chalanov vždy rád prijal a mnoho ráz im pomohol, keď s hokejbalom ako žiaci základnej školy ešte len začínali. Aj tento rok si naň všetci zaspomíname pri najúspešnejšom kolektívnom športe na Slovensku. V sobotu, 28. decembra, už takmer na prelome rokov, sa o deviatej hodine ráno vhodí prvé buly. Na ihrisku s umelou trávou pri štátnej škole budú o prvenstvo budú bojovať štyri tímy.

Vlaňajšie zlato obhajuje Trstená-Korcháň. Tím povedie Milan Gončár, autor týchto riadkov a ešte stále aktívny hráč. Vysoké ambície bude mať bezpochyby Fojstvo, pod krídlami hokejbalovej stálice Mareka Heglasa. Ten si na pomoc privedie aj legionárov z východného Slovenska, ktorí to s hokejkou rozhodne vedia. Na prvenstvo si brúsi zuby taktiež Pohoda–Vyšný koniec. Tím poskladaný z hokejovo-hokejbalových legiend vedených bratskou dvojicou Marián a František Broš bude chcieť vystúpiť prvýkrát na najvyšší stupienok. Kvarteto doplní Sihelník pod patronátom Juraja Časnochu. Sympatický tím, ktorý má v kádri mnoho šikovných hráčov, je charakteristicky výbornou partiou a zaujímavým zložením mužstva. Uvidíme, čo nám predvedú tento rok. Podstatné je to, aby si všetci dosýta zahrali a pripomenuli si krásne chvíle, ktoré s hokejbalom prežili.

Hokejbalový sviatok v obci je predo dvermi, organizátori dolaďujú posledné detaily a už sa tešia, kedy to všetko vypukne. Pozývame preto všetkých priaznivcov, aby sa prišli pozrieť na dramatické zápolenia. Občerstvenie bude zabezpečené v Ďugo bare. Po skončení nasleduje posedenie a družná debata do neskorých večerných hodín. Hokejbalu zdar!