Štefanský pohár: Obhajca prehral vo finále, Benfica pohorela + foto

V Čadci sa konal 24. ročník tradičného turnaja plného hviezd.

29. dec 2019 o 10:51 Marián Masaryk

Prvá povianočná sobota patrila tradičnému futbalovému turnaju v Čadci. V Mestskej športovej hale Pratex sa uskutočnil Memoriál M. Piteľa známejší pod názvom Štefanský pohár. V poradí 24. ročník vyhral tím Jamir Sk, ktorý sa tešil z tretieho celkového triumfu po rokoch 2013 a 2016.

Víťazné mužstvo utrpelo na turnaji jedinú prehru, a to práve so svojím finálovým súperom Zapo Marys Calcio. Obhajca titulu sa prebojoval do finále napriek tomu, že hneď v prvom zápase podľahol Maximu vysoko 2:9. V skupinovom dueli zdolal neskoršieho majstra 5:2, ale v rozhodujúcom súboji o zlato prehral 2:3, aj keď mal hernú prevahu. Vo finále žiaril brankár Jamiru Peter Kosa, ktorý strelil dva góly – prvý hlavou a druhý z polovice ihriska.

Najväčšou hviezdou tohtoročného Štefanského pohára bol slovenský futbalista Marek Hamšík. Najskôr absolvoval besedu s mládežou a neskôr rozdával záujemcom autogramy. Medzitým chytal za svoj tím Hamšík Winery a predviedol niekoľko skvelých zákrokov.

Skupinu A o bod vyhral tím OVB, ktorý v semifinále narazil na Jamir. Zapo, ktorý vyhral Skupinu B len vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu s Jamirom, vyzval v súboji o finále Vanessu. Oba semifinálové duely sa rozhodovali v penaltovom rozstrele. Zapo i Jamir vyhrali zhodne 3:2. OVB zdolal Vanessu v zápase o tretie miesto 7:5.

Turnaj nevyšiel domácej Benfice Čadca, ktorá získala len dva body v štyroch zápasoch za dve remízy a obsadila posledné 10. miesto. Inkasovala pritom najviac gólov (26).

Po základnej časti turnaja sa odohralo exhibičné stretnutie legiend medzi Československým Levom a Internacionálmi Kysúc hrané na dva polčasy po 16 minút. V drese hviezd bývalej česko-slovenskej i slovenskej reprezentácie nastúpili okrem iných aj Ján Kocian či Kysučan Zdeno Štrba. Účastník MS 2010 v Afrike tiež prispel gólom k výhre hostí 7:2.

Podujatia sa zúčastnilo desať tímov rozdelených do dvoch skupín. Zápasy sa hrali na 20 minút na umelej tráve. Moderátorom podujatia bol komentátor RTVS Ľuboš Hlavena. Zo známych futbalových osobností sa prišli do Čadce pozrieť aj prezident SFZ Ján Kováčik, Ladislav Borbély, Milan Lešický, Ján Kocian či Juraj Čurný. Medzi aktívnymi účastníkmi bolo viacero prvoligových futbalistov.

Po odohraní všetkých zápasov sa rozdávali individuálne ocenenia. Najlepším strelcom i najproduktívnejším hráčom turnaja sa stal Jozef Kaplaň zo Sportiky s ôsmimi gólmi a troma asistenciami. Najrýchlejšiu strelu vypálil Marek Belaník z Jamiru. Namerali mu 133,4 km/h. Za najtechnickejšieho hráča bol zvolený Lukáš Čmelík z tímu Vanessa, Cenu fair play získal Petr Papoušek. Hráčom divákov sa stal Hamšík, ktorý už nebol prítomný na vyhlasovaní cien. Lukáš Haraslín z jeho tímu predviedol Akciu turnaja, keď skóroval po sóle cez celé ihrisko.

Súčasťou memoriálu bol aj trénerský workshop s technickým riaditeľom COERVER Slovensko Pavlom Gregorom a asistentom trénera AS Trenčín Michalom Hanekom. Nechýbali ani tradičná tombola o atraktívne ceny, vrátane zájazdu na zápas futbalovej Ligy majstrov medzi FB Barcelona a SSC Neapol či dresov Hamšíka a Lukáša Haraslína. Spestrením bolo vystúpenie akrobata Michala Mudráka, účastníka Česko-Slovensko má talent.

VÝSLEDKY:

Skupina A: Benfica - OVB 5:5, Hamšík - Sportika 2:2, Benfica - Vanessa 2:2, Hamšík - OVB 1:3, Sportika - Vanessa 1:4, Benfica - Hamšík 3:9, Vanessa - OVB 3:3, Sportika - Benfica 10:1, Vanessa - Hamšík 2:2, OVB - Sportika 6:5.

Tabuľka: 1. OVB 2-0-2, 8 bodov, 17:12, 2. Vanessa 1-0-3, 7 bodov, 11:8, 3. Hamšík 1-1-2, 5 bodov, 14:10, 4. Sportika 1-2-1, 4 body, 16:13, 5. Benfica 0-2-2, 2 body, 11:26.

Skupina B: Zapo - Maximo 2:9, Jamir - Travelstar 4:1, Zapo - Legan 3:2, Jamir - Maximo 3:2, Travelstar - Legan 4:3, Zapo - Jamir 5:2, Legan - Maximo 7:5, Travelstar - Zapo 2:5, Legan - Jamir 2:6, Maximo - Travelstar 1:5.

Tabuľka: 1. Zapo 3-1, 9 bodov, 15:15, 2. Jamir 3-1, 9 bodov, 15:10, 3. Travelstar 2-2, 6 bodov, 12:13, 4. Legan 1-3, 3 body, 14:18, 5. Maximo 1-3, 3 body, 17:12.

Semifinále: Zapo - OVB 3:2 pp, Jamir - Vanessa 3:2 pp,

Zápas o 3. miesto: OVB - Vanessa 7:5,

Finále: Jamir - Zapo 3:2.

ZOSTAVY:

Benfica: Juraj Malík, Tibor Piňo, Marian Čačurák, Anton Jaroš, Roman Pliešovský, Roman Baláž, Vladimír Mudrík, Michal Németh, Pavol Myška, Libor Tažký, Daniel Janita,

Hamšík Winery: Marek Hamšík, Raymundo Hamšík, Lukáš Haraslín, Peter Ružbacký, Alexander Rumanovský, Peter Ďuriš, Richard Kapustík, Michal Lešták, Martin Petráš, Rastislav Kollar, Branislav Sluka

Jamir: Peter Kosa, Jaroslav Šidlo, Marek Belaník, Mário Boris, Kamil Koleno, Krisitán Gábor, Marek Zuziak, Matúš Ševčík, Matej Špila, Rastislav Planéta, Lukáš Jánošík, Viliam Kubla

Zapo: Patrik Jarabka, Dominik Kubalák, Marek Hlava, Marian Jarabica, Anton Fizek, Pavol Zimka, Denis Muráň, Petr Papoušek, Rudolf Práznovský

OVB: Erik Feriančík, Jakub Holúbek, Karol Mondek, Dominik Fotyik, Miroslav Gono, Michal Petráš, Tomáš Nemčík, Vladimír Barbora, René Holáň, Juraj Remeň, Filip Mráz, Juraj Kubišta

Vanessa: Lukáš Čmelík, Martin Slaninka, Michal Mravec, Michal Klec, Patrik Prikryl, Martin Mihálek, Jakub Krela, Ján Latocha, Branislav Gavlas, Ľubomír Willwéber, Czaba Biricz, Erik Valašek

Legan: Mário Gašparovič, Lukáš Ostrák, Dominik Ostrák, Juraj Teplan, Dominik Rolinec, Libor Ďuratný, Jakub Uhrinčar, Denis Tkačik, Marek Gašpar

Sportika: Michal Janec, Jozef Kaplaň, Michal Bazan, Pavol Orolin, Peter Hoferica, Ján Mablák, Lukáš Janič, Lukáš Teličák, Václav Poništ, Matej Kendera, Tomáš Staš, Matej Šavol