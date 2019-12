Ani zima ich neodradila. Pohoda vyhrala turnaj v Rakovej + foto

Organizátori museli bojovať aj s čerstvo napadaným snehom.

30. dec 2019 o 9:57 Milan Gončár

Obec Raková hostila opäť po roku hokejbalový turnaj – Memoriál Františka Broša. Štyri tímy po celý deň bojovali vo veľkej zime o celkové prvenstvo. Napokon sa z neho tešil tím Pohoda Vyšný Koniec, ktorý sa mohol spoľahnúť na výborné výkony brankára Dávida Baculáka.

Kuriozitou je, že Pohoda sa prebojovala do finále so skóre 2:1 z troch zápasov, čo jej stačilo na postup. V dramatickom boji o zlato opäť tesne porazila Fojstvo. Hráči vedení kapitánom Marekom Heglasom sa po roku znovu museli uspokojiť iba s druhým miestom. Vlaňajší víťaz Trstená-Korcháň podával počas celého turnaja veľmi dobré výkony. Avšak, jediný nešťastný zápas s prehrou 0:1 ho odsunul iba do boja o bronz. V ňom Gončár a spol. porazil Sihelník, ktorý napokon skončil na štvrtom mieste.

Memoriál Františka Broša je špecifický turnaj. Hoci má iba dvojročnú históriu, jedinečné na ňom je to, že sa hrá napriek zimnému obdobiu vonku, pričom hokejbal je letný šport. Preto chalani, ktorí kedysi hokejbal v Rakovej založili, musia okrem iného pripraviť ihrisko tak, aby sa na ňom dalo hrať a nebol na ňom ľad.

Nie je to jednoduchá úloha a nebolo tomu inak ani tento rok. Cez noc napadol sneh. Ráno pred turnajom bolo potrebné zobrať lopaty a všetko odhrnúť. Počas dňa vytrvalo snežilo, čo komplikovalo situáciu i hraciu plochu. Napriek týmto nezdarom sa turnaj opäť vydaril.

Hráči si zaspomínali na svoje začiatky, keď s hokejkou na pleci smerovali na betónové ihrisko alebo obyčajnú cestu. A vtedy im bolo jedno, či svieti slnko, mrzne, prší alebo sneží. Išli si zahrať a boli šťastní. A práve to je myšlienka celého tohto podujatia. Retro nádych a spomínanie na časy, keď mladí nevysedávali za počítačom, ale socializovali sa vonku medzi svojimi kamarátmi.

Tohtoročný turnaj teda spoznal ďalšieho víťaza, ktorý sa z nového putovného pohára tešil zaslúžene. Odmenení boli aj jednotlivci. Najlepší útočník Lukáš Urbánek (Trstená-Korcháň), najlepší obranca Peter Kavalek (Fojstvo), brankár Dávid Baculák (Pohoda Vyšný Koniec) a najúžitočnejší hráč Marián Broš (Pohoda Vyšný Koniec).

Turnaj dopadol na jednotku aj vďaka výbornej kapustnici, punču a ďalšiemu občerstveniu. Organizátori vyjadrujú vďaku taktiež sponzorom. Pre hráčov tak mohlo byť zabezpečené občerstvenie, víťazný pohár i medaily a taktiež platba za prenájom ihriska. Špeciálne poďakovanie patrí Antonovi Smrečkovi za celodenné rozhodovanie v nevľúdnom počasí, rovnako tak časomeračovi Šimonovi Varsavíkovi.

Pozitívne odozvy od hráčov sú jasným dôkazom, že tento turnaj má zmysel a chalani, ktorí majú hokejbal radi, sa aspoň raz v roku takto stretnú a zmerajú si sily, podebatujú a zabavia sa. Ďalšie pokračovanie podujatia bude opäť o rok a všetci sa naň už teraz tešia.

Marián Broš, spoluorganizátor turnaja: „Osobne by som chcel poďakovať hráčom a brankárom za predvedený výkon, zaujímavé súboje a odolnosť v nepriaznivom počasí. Osobitne chcem poďakovať Marekovi Heglasovi za výrobu a zabezpečenie ocenení a taktiež Milanovi Gončárovi za spoluorganizáciu. Teším sa na ďalší ročník.“