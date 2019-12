Futbal je fenomén a treba o ňom rozprávať, hovorí organizátor Štefanského pohára

Tradičný turnaj spestril aj zaujímavý trénerský workshop.

30. dec 2019 o 13:26 Marián Masaryk

Máme za sebou 24. ročník Štefanského pohára, ktorý opäť priniesol kvalitný futbal aj veľa zábavy. Do zasneženej Čadce dorazilo 28. decembra viacero futbalových osobností a diváci sa rozhodne nenudili.

Hlavný organizátor podujatia Eduard Gábriš si pochvaľoval prajnú a priateľskú atmosféru v Mestskej športovej hale Pratex. Očakávania sa podarilo naplniť.

„Pri otvorení sme povedali, že si neprajeme nič viac než to, aby ten turnaj bol taký ako v predošlých rokoch. Opäť sa nám to splnilo. Ohlasy už priamo v hale boli výborné. Mali sme tu množstvo kvalitných futbalistov na čele s Marekom Hamšíkom. Za ním bola plejáda ďalších hráčov počnúc Lukášom Haraslínom a končiac Lukášom Čmelíkom. Mali sme zase tradičný zápas internacionálov v krásnom zložení. Zahrali si Zdeno Štrba, Ján Kocian, Jaroslav Timko, Alojz Kulla aj veľa iných bývalých futbalistov ako Ľubomír Lúhový a ďalší."

Základným bodom programu bol opäť futbalový turnaj desiatich mužstiev. Ovládol ho tím Jamir SK po tesnom finálovom triumfe 3:2 nad obhajcom prvenstva Zapo Marys Calcio. Gábriš však pripomenul, že na podujatí nešlo len o futbal.

„Turnaj nikdy nie je len o futbale, ale tých 24 zápasov bolo vynikajúcich. Pointa toho celého je, že raz za rok sa máme možnosť priamo tu v Čadci stretnúť, nielen futbaloví nadšenci, a užiť si jeden krásny deň. V tomto roku ho okorenilo vystúpenie fantastického akrobata Michala Mudráka. Aj keď nebol úplne zdravotne v poriadku, predviedol úžasné vystúpenie."

Mudrák, ktorý sa zúčastnil televíznej šou Česko-Slovensko má talent, ukázal divákom zaujímavé akrobatické čísla s loptami a na stoličkách. Do sprievodného programu patrili ďalšie dve mimoriadne vydarené podujatia. Na trénerskom workshope prednášal Michal Hanek, asistent trénera AS Trenčín a Pavol Gregora, technický riaditeľ COERVER Slovensko.

„Zúčastnilo sa ho 25 trénerov, nielen z regiónov. Dokonca tu bol aj šéftréner prípraviek Slovana Bratislava. Tréneri dve a pol hodiny debatovali o futbale. Treba o ňom rozprávať, lebo je to fenomén," povedal Gábriš.

Nemenej výnimočná bola beseda s Marekom Hamšíkom. Trvala síce len 45 minút, ale bolo na nej 80 detí a asi 20 dospelých. Po besede nasledovala autogramiáda. Legenda SSC Neapol zaujala aj svojimi výkonmi na umelej tráve, keď nastúpila za svoj tím Hamšík Winery. Medzi štyri najlepšie družstvá na turnaji sa však neprebojoval. Hamšík získal divácku cenu aj ocenenie za svoju sériu brankárskych zákrokov.

„Pred turnajom sme Mareka trochu nabádali, že po športovej stránke to nie je len turnaj ako taký, aby z neho nemal zlý pocit. Na poslednú chvíľu si zavolal do tímu aj Branislava Slivku zo Žiliny, reprezentanta SR do 21 rokov. Bolo tu asi 20 mládežníckych reprezentantov od kategórie U18 po U21 a aj prezident SFZ. Pozitívne prekvapili Hamšíkove výkony v bráne, v ktorej predvádzal skvelé zákroky. Chytal naozaj dobre a dával aj góly," vyzdvihol Gábriš prítomnosť slovenského rekordéra v počte reprezentačných štartov i ďalších osobností.

Celkovo sa organizátorovi Štefanského turnaja tohtoročná edícia pozdávala. „Pocity sú fajn. Veríme, že sme ľuďom na Kysuciach, ale nielen ľuďom z Kysúc, priniesli pekný športový deň." Priznal tiež, že nie všetko išlo podľa plánu. „Organizácia takéhoto turnaja prirodzene prináša krízové situácie. Tie nastali aj dnes, ale necháme si ich pre seba," dodal Eduard Gábriš, ktorý dúfa, že sa všetci zúčastnení zídu v Pratexe aj o rok.