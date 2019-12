Volejbal: Staršie žiačky Čadce po polovici sezóny na čele súťaže

Na jar zabojujú o postup do prvej triedy.

31. dec 2019 o 10:38 Dana Pavlíková, Peter Gramblička

Volejbalistky TJ Lokomotíva Čadca majú za sebou polovicu sezóny 2019/20. Najviac sa v nej darilo starším žiačkam, ktoré vyhrali drvivú väčšinu svojich zápasov a patrí im vedúca pozícia v ligovej tabuľke.

Kadetky

Kadetky majú za sebou jesennú časť sezóny a prvé zápasy jarnej časti. V doterajšom účinkovaní si neviedli zle a družstvo sa pohybovalo okolo stredu tabuľky. Napriek tomu už stratili možnosť postúpiť do prvej štvorky a tým zabojovať o účasť na majstrovstvách Slovenska. Namiesto toho ich čaká boj o záchranu v prvej triede. Bude to o to ťažšie, že v ostatných zápasoch jarnej časti ich čakajú len družstvá z vrchnej časti tabuľky.

Staršie žiačky

V jesennej časti súťaže sa starším žiačkam darilo. Po štyroch výjazdoch za súpermi a piatich domácich dvojzápasoch sú len s dvomi prehrami z 18 zápasov na prvom mieste. Ich cieľom je postúpiť do prvej triedy Stredoslovenského kraja. Rozhodujúca bude jarná časť, v ktorej musia potvrdiť svoje postavenie. V každom zápase, do ktorého nastúpili, ukázali svoju bojovnosť a odhodlanie zvíťaziť. Najťažšie zápasy boli s Detvou, s ktorou prehrali raz a Martinom, ktorý síce vzdoroval, ale čadčianske dievčatá ho svojou kvalitnou hrou a tímovou prácou porazili. Prehraný zápas s Považskou Bystricou mrzí. Nastúpili doň aj náhradníčky, pretože štyri hráčky zo základu ochoreli. Duel nebol o slabej hernej činnosti hráčok, ale o zohranosti. Dievčatá sa v druhom zápase vzchopili a vyhrali ho s prehľadom. Jarnú časť začínajú 25. januára dvojzápasom v Žiari nad Hronom.

Mladšie žiačky šestkový

Mladšie žiačky, ktoré hrajú v šestkovom volejbale prvý rok, budú po základnej časti hrať v skupine o 7. až 14. miesto. V nadstavbovej časti odohrali len jeden dvojzápas s Považskou Bystricou, s ktorou sa rozišli zmierlivo. Prvý vyhrali 3:1 a druhý prehrali 2:3. V jarnej časti ich čaká ešte šesť dvojzápasov.

Mladšie žiačky trojkový

Prvé volejbalové krôčiky majú za sebou aj najmladšie hráčky oddielu – prípravka. Súťažia v trojkovom volejbale a za klub sa hrajú dve družstvá – A a B. Obe postúpili zo základnej časti, ktorej sa zúčastnilo 28 družstiev, do druhej časti súťaže. V skupinách o 1. – 18. miesto už majú odohrané prvé kolo s dvomi, respektíve tromi víťazstvami. Postupové ambície však budú musieť potvrdiť v ďalších dvoch kolách jarnej časti sezóny.

V sobotu 18. januára od 9. hodiny ráno sa v telocvičniach ZŠ Rázusova a SOŠ obchodu a služieb v Čadci odohrá 26. ročník tradičného volejbalového turnaja.

Tabuľky volejbalových súťaží po jesennej časti sezóny 2019/20:

Kadetky

Klub Zápasy Výhry Prehry Body VSety PSety Sety-pomer

1. MVK Poltár 20 17 3 48 54 24 2,25

2. ŠKM Liptovský Hrádok 20 15 5 46 51 18 2,8333

3. MŠK Žiar nad Hronom A 20 14 6 44 49 23 2,1304

4. VA Žilina 20 14 6 40 46 25 1,84

5. ŠVK Tatran Banská Bystrica 20 8 12 23 33 43 0,7674

6. TJ Lokomotíva Čadca 20 7 13 23 28 42 0,6667

7. TJ ŠK VK Krupina 20 5 15 15 18 49 0,3673

8. VK OSMOS Prievidza 20 0 20 1 5 60 0,0833

Staršie žiačky II. tr.

1. TJ Lokomotíva Čadca 18 16 2 47 51 14 3,64

2. Volejbal.sk (Martin) 18 13 5 41 46 20 2,30

3. MVK Detva 18 13 5 38 42 19 2,21

4. TJ Mladosť Považská Bystrica 18 12 6 35 42 25 1,68

5. VA Žilina B 18 11 7 33 38 26 1,46

6. MŠK Žiar nad Hronom B 18 10 8 28 32 33 0,97

7. VK Prievidza 18 5 13 18 25 42 0,60

8. MVK Magnezit Revúca 18 5 13 14 15 43 0,35

9. ŠVK Tatran Banská Bystrica B 18 4 14 12 18 44 0,41

10. VK ONE Ružomberok 18 1 17 4 9 52 0,17



Mladšie žiačky 6-kový, 7. - 14. miesto

1. VK Orava Dolný Kubín 2 2 0 6 6 1 6

2. VK OSMOS Prievidza 2 2 0 6 6 1 6

3. VK Podlužianka Levice 2 2 0 5 6 3 2

4. TJ Lokomotíva Čadca 2 1 1 4 5 4 1,25

5. TJ Mladosť Považská Bystrica 2 1 1 2 4 5 0,8

6. TJ Slávia TU Zvolen 2 0 2 1 3 6 0,5

7. MVK Magnezit Revúca 2 0 2 0 1 6 0,1667

8. TJ ŠK VK Krupina B 2 0 2 0 1 6 0,1667



Mladšie žiačky 3-kový, Skupina I, 1.-18.miesto, 28 družstiev

1. MVK Poltár A 5 5 0 15 10 0 Infinity

2. VK Podlužianka Levice A 5 4 1 11 8 3 2,6667

3. VK Brusno B 5 2 3 8 6 6 1

4. TJ Lokomotíva Čadca B 5 2 3 5 5 8 0,625

5. VK Iskra Hnúšťa A 5 2 3 4 4 8 0,5

6. TJ ŠK VK Krupina B 5 0 5 2 2 10 0,2