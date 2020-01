Maxim z Kysúc sa prihlásil na svet už minútu po polnoci

Kým vlani čakali v Kysuckej nemocnici na prvé novorodeniatko až do 2.januára, tentokrát prišlo na svet minútu po polnoci.

1. jan 2020 o 8:08 Iveta Hažíková

Prvým novorodeniatkom v Kysuckej nemocnici v Čadci je Maxim, ktorý sa prihlásil na svet presne minútu po polnoci. Šťastnými rodičmi prvorodeného dieťatka sú Michaela a Stanislav Kováčikovci z Čadce. Chlapček sa narodil prirodzenou cestou s váhou 4 100 gramov a dĺžkou 54 centimetrov.

Pre ilustráciu, v roku 2017 prišlo v Kysuckej nemocnici na svet 1212 detí, v roku 2018 ich bolo 1303. Vlani sa ich tam narodilo 1155. Chlapčekov bolo 611, dievčatiek 544, z toho 8 dvojčiat. Ako nás informovali sestry z novorodeneckého oddelenia najčastejšími menami boli vlani u chlapcovAdam, Michal, Matej, Oliver, u dievčat patrili k „vychyteným“ Ema, Nela, Nina, Agáta. Do skupiny menej obvyklých sa zaradili Simeon, Leila, Oleg či Alita.

Inkubátor pomáha nielen bábätkám, ale aj personálu

Kysucká nemocnica má k dispozícii moderný inkubátor, ktorý zakúpilo OZ Naša nemocnica. Skvalitnil poskytovanie zdravotnej starostlivosti o predčasne narodených novorodencov, pomáha tiež v rôznych kritických situáciách, ktoré si vyžadujú uloženie dieťatka do inkubátora. Umožňuje napríklad bezproblémový prístup k bábätku počas vyšetrenia a uľahčuje prácu ošetrujúcemu personálu.

Dá sa nastaviť výška lôžka, centrálny display a kontrolný panel zabezpečujú prístup k všetkým nastaveniam. Systém napríklad optimálne ohrieva priestor matraca, bez zbytočného ohrevu okolia, zvlhčovač ovzdušia vytvára vlhkosť až 95%. Okrem toho má možnosť integrácie automatickej kontroly saturácie ovzdušia kyslíkom medzi 21 a 65 %, pričom rýchlo reaguje na zmeny.



Podchladenie pre novorodencov, ktorí si nevedia udržať stálu telesnú teplotu, môže byť príčinou závažného poškodenia orgánov a mozgu, preto je nutné dieťa uložiť do termoneutrálneho prostredia, ktoré mu umožní šetriť vlastnú energiu a využiť ju pri liečbe ochorení. Uloženie do inkubátorov si vyžadujú novorodenci s poruchou popôrodnej adaptácie. Tiež deti s novorodeneckou žltačkou, pneumóniou, pneumotoraxom, sepsou, po resuscitácii, sekcii a nedonosení novorodenci do 2 kilogramov.

Škola v Kysuckom Lieskovci zorganizovala zbierku

V závere uplynulého roka milo prekvapila vedenie Kysuckej nemocnice aktivita žiakov a pedagógov Základnej školy Kysucký Lieskovec. Ako informoval riaditeľ nemocnice Martin Šenfeld škola sa rozhodla pomôcť najmenším pacientom nemocnice, teda novorodencom. Zorganizovala zbierku na nákup fototerapeutického prístroja potrebného pri liečbe novorodeneckej žltačky. Podarilo sa vyzbierať 500 eur. „Veľmi si vážime toto úsilie. Úprimná snaha týchto detí nás naplnila neskutočnou radosťou a pozitívnou energiou,“ povedal riaditeľ.