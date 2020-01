Dudince vyhrali futbalový memoriál v Korni. Domáci mali najlepšieho strelca + FOTO

Tradičný turnaj opäť priviedol na Kysuce známe osobnosti.

5. jan 2020 o 7:56 Marián Masaryk

Prvá sobota v roku 2020 patrila v Korni tradičnému futbalovému Memoriálu Paľa Skorčíka a Viktora Vyrobíka. Šiesty ročník ovládol vo Futbalovej aréne tím Slovan Dudince, ktorý ukončil nadvládu Spartaka Myjava.

Štyri tímy si to 4. januára rozdali na umelej tráve pod strechou v zápasoch hraných na 45 minút a systémom každý s každým. Dudince najskôr zdolali Myjavu, víťaza predošlých dvoch ročníkov, 2:1, potom si poradili s domácou Korňou 3:1 a na záver remizovali s českými Janovicami 1:1. Sumárnu tabuľku vyhrali so siedmimi bodmi a celkovým skóre 6:2.

Hlavný organizátor podujatia Peter Paľuch priznal, že nečakal víťazstvo Slovana. Uznal však, že si to zaslúžil: „Prekvapením pre mňa bolo, že vyhrali Dudince. Peter Benedik, dlhoročný hráč i tréner, však zostavil dobré mužstvo zložené aj z bývalých hráčov Dudiniec a Dukly Banská Bystrica. Trénoval asi 30 alebo 40 rokov. Jeho hráči ukázali najväčšiu kvalitu a vyhrali."

Cenou útechy pre domáce mužstvo Aktív Park Korňa bolo, že jeho hráč Jozefa Michaličeka sa stal najlepším strelcom turnaja s piatimi gólmi v troch dueloch. „Má 35 rokov, už je to ´starý pán´ a šesťkrát po sebe bol najlepším strelcom okresnej súťaže, čo hovorí samo za seba," povedal Paľuch o Michaličekovi, ktorý Korni vystrieľal celkové tretie miesto. Posledné skončili Janovice.

Dudinciam pomohol k titulu najlepší brankár turnaja Branislav Fabian. Najužitočnejším hráčom sa stal Peter Štermenský z Myjavy. Na podujatí nechýbali viacerí súčasní či bývalí profesionálni hráči, napríklad brankár Spartaka Peter Solnička. „Kvalita turnaja sa každým rokom zvyšuje," potvrdil Paľuch, ktorý tiež zhodnotil podujatie ako celok.

„Turnaj hodnotím pozitívne. Zišli sme sa na tomto krásnom memoriáli šiestykrát. Som rád, že ho všetci prežili v zdraví, nikto sa nezranil. Opäť sme mohli privítať kamarátov z Dudiniec, Myjavy a Janovíc. Všetkým zúčastneným prajem v tomto roku veľa zdravia a šťastia, aby futbalový rok prežili bez zranení a aby sme sa stretávali naďalej tak ako v posledných piatich rokoch. Sme radi, že sa takto môžeme stretnúť po sviatkoch a zhodiť kilá."

Bude tradícia kornianskeho futbalového memoriálu pokračovať? „O rok bude turnaj zrejme v rovnakom zložení. Nechceme to meniť, lebo už máme na seba veľké väzby. My ich pozývame sem a taktiež chodíme s rodinami k nim. Chceli by sme, aby to takto pokračovalo," dodal Peter Paľuch.

Výsledky:

Korňa – Janovice 5:0, Dudince – Myjava 2:1, Dudince – Korňa 3:1, Janovice – Myjava 1:4, Korňa – Myjava 2:3, Janovice – Dudince 1:1.

Konečné poradie tímov: 1. Slovan Dudince, 7 bodov, 6:2, 2. Spartak Myjava 6 bodov, 8:5, 3. Aktív Park Korňa, 3 body, 8:6, 4. TJ Janovice, 1 bod, 2:10.