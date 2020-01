Kráľovská trojica možno dnes zavíta aj k vám

Aj na Kysuciach majú „Traja králi“ tradíciu. Okrem iného sú symbolom konca Vianoc. Na obchôdzku sa vyberú dnes. Keďže majú toho veľa, do niektorých častí Kysúc môžu prísť aj neskôr.

6. jan 2020 o 6:06 Iveta Hažíková

Vo viacerých kresťanských rodinách dnes očakávajú kráľovskú návštevu. Domáci sa nemusia trápiť so slávnostnou róbou ani nemusia volať tanečného majstra, aby ich naučil potrebný „pukrlík“. Reč je o Gašparovi, Melicharovi a Baltazárovi. Tým budú stačiť chutné koláčiky. Ak ich bude sprevádzať Kubo, možno si zoberie nejaký groš. Iba ak by ho po ruke krídlom udrel anjel, ktorý vie, že Kysučania to budú mať tento rok opäť ťažké, a tak im je dobrá každé euro. Na kriedu, ktorou napíšu 20 G + M + B 20, však prispieť môžete. Napokon, ani králi to dnes nemajú ľahké. Kráľovské pokladnice vraj takisto zívajú prázdnotou.

Súvisiaci článok Jezuliatko nahrádzali bábikou, ktorú nebolo od sestier ľahké získať Čítajte

Vinšovanie nesmie chýbať Pôvodom cudzinci Gašpar, Melichar a Baltazár zvyknú Kysučanom takto vinšovať: „My tri králi prišli sme k vám, zdravie, šťastie vinšovať vám. Zdravie, šťastie, dlhé letá, my sme prišli k vám zďaleka. Zďaleka je cesta naša, do Betlema myseľ znáša. My sme hviezdu uvideli s Kristom Božím narodeným.“ Tradičná je trojkráľová voda V deň sviatku Troch kráľov zvykli kresťania svätiť takzvanú trojkráľovú vodu. Ňou potom vykropili obydlia, stajne, naplnili sväteničky a odložili i do fľašiek, pretože rok sa údajne táto voda nepokazila. Niekde dávali svätiť aj soľ, sviečky a kriedu. Soľ pridávali dobytku do krmiva, aby ho chránili pred strigami, sviečku zapaľovali pri zomierajúcom alebo počas búrky. Kruh nakreslený posvätenou kriedou bol miestom, kde nemali prístup žiadne zlé sily.

Možno vás bude zaujímať Dudince vyhrali futbalový memoriál v Korni. Domáci mali najlepšieho strelca + FOTO Čítajte

Všeobecne, všetky trojkráľové sväteniny sa používali ako ochrana proti zlu, démonom a živlom. Traja králi boli posledným dňom vianočných obchôdzok koledníkov. Zaspievali koledu, pomodlili sa, napísali prianie a letopočet nad dvere a nechali sa pohostiť domácimi. V minulosti chodil väčší sprievod a dokonca hrával zinscenované hry. V sprievode nechýbal ani farár či učiteľ. Mládež trojkráľový večer oslavovala, ako inak, zábavou, ktorá niekedy pokračovala aj na druhý deň.