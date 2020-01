Ninis nie je spokojný s úvodom sezóny. V novom roku by chcel získať medailu

Účastníka štyroch olympiád čaká náročné turné.

8. jan 2020 o 8:24 Marián Masaryk

Kysucký sánkar Jozef Ninis má za sebou prvé tri podujatia Svetového pohára. V rakúskom Innsbrucku skončil trinásty, v americkom Lake Placid vypadol po kolízii a v kanadskom Whistleri obsadil konečné osemnáste miesto. Spokojný s nimi rozhodne nie je.

Tridsaťosemročný Čadčan si určite želal lepší úvod sezóny 2019/20. „Mojím hlavným predsezónnym cieľom bolo zlepšiť štarty a na vrcholných podujatiach figurovať v najlepšej desiatke. Ak by som mal hodnotiť, tak zatiaľ to nie je podľa mojich predstáv. Verím, že po novom roku sa karta obráti v môj prospech.“

Ninis absolvoval letnú kondičnú prípravu prevažne vo Vysokých Tatrách. Zúčastnil sa aj troch sústredení v Rakúsku, kde trénoval pod dozorom rakúskeho kondičného trénera. Po nevydarenom úvode ročníka sa pokúsi zúročiť svoje skúsenosti na ďalších pretekoch Svetového pohára aj na blížiacich sa šampionátoch.

„Čaká ma veľmi náročné dvojmesačné turné, počas ktorého by som mal absolvovať šesť pretekov Svetového pohára, majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy,“ povedal pre MY Kysucké noviny Ninis, ktorý má predstavu o tom, aké výsledky by na nich chcel dosiahnuť.

„Dôležité preteky sú majstrovstvá sveta a Európy. Chcel by som skončiť okolo desiateho miesta na MS a ôsmeho na ME. Budem robiť všetko pre to, aby umiestnenia boli čo najlepšie.“

Najbližšie sa Ninis súťažne predstaví 11. a 12. januára v nemeckom Altenbergu. O týždeň neskôr ho čaká európsky šampionát v nórskom Lillehammeri. Na jedno podujatie sa však špeciálne pripravuje.

„Veľmi si prajem priviezť medailu z lotyšskej Siguldy. Striebro už odtiaľ síce mám, ale z neolympijskej disciplíny,“ dodal Jozef Ninis, ktorý tam dosiahol najlepšie umiestnenie v kariére v šprinte v sezóne 2017/18.