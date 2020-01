Ľudí bez domova pribúda, charite v Čadci chýbajú priestory

Zima je pre ľudí bez domova najťažším obdobím. Charita v Čadci bežne prekračuje kapacity aj o 300%.

8. jan 2020 o 10:06 Magdaléna Paluchová

Zatiaľ čo niektorí ľudia bez domova do zariadení ísť nechcú najmä kvôli požívaniu návykových látok, iných sa zariadenia márne snažia umiestniť kvôli nízkemu počtu kapacít. Zo stavu v Dome charity sv. Gianny v Čadci po chvíli chytá smútok. Mnoho ľudí, ktorí nemajú kam ísť, je ťažko chorých, no v zariadení ich umiestniť nemôžu. Situáciu vysvetľuje riaditeľka charity v Čadci Eva Ondrušková: „Ľudí v zariadení z roka na rok pribúda a nie je ich kde umiestniť. Máme útulok pre ženy, kde môžu byť dvadsaťštyri hodín, pre mužov máme len nocľaháreň, kde je päť miest pre mužov a sídli v pivničných priestoroch. Aktuálny stav je pritom sedemnásť mužov, z nich niektorí sú až onkologicky chorí. Máme aj ľudí, ktorí sú po porážke, nemocnica nám ich vracia. Ľudí s vážnymi chorobami, ktorí majú hadičky, takých nemôžeme ani prijať, nemáme zdravotný personál.“

Eva Ondrušková, riaditeľka charity v Čadci. Počas nášho rozhovoru niekoľkokrát zvoní telefón, riaditeľka rieši umiestnenie ľudí, pre ktorých nemá miesto, či vysvetľuje klientom, ako majú užívať lieky. Práca v charite je nepretržitá. (zdroj: Magdaléna Paluchová)

Chýba spolupráca s obcami

„Keď udrú mrazy, jediná možnosť je ľudí prichýliť aspoň do chodby, pretože stavy prekračujeme v zimnom období aj o 300 %. Máme stále to isté zariadenie, ktoré nenafúkneme,“ hovorí Ondrušková. Problémom sú teda priestory. Charita podľa slov riaditeľky rokovala s bývalým viceprimátorom Marcelom Šulom o tom, či by mesto vedelo poskytnúť priestory ľuďom v núdzi. Mesto Čadca do uzávierky novín na túto otázku neodpovedalo.

“ S nástupom mrazov sa ľudia presúvajú do najbližších útulkov a ublíži sa samospráve, ktorá v tejto oblasti pracuje zodpovedne. „ Michal Kaliňák, hovorca ZMOS

Problematika priestorov je pritom namierená aj na ostatné obce, ktoré neprevádzkujú útulky či charity, no ľudia z týchto obcí pomoc v čadčianskej charite vyhľadávajú.