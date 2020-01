Muži s drogami sa vo Svrčinovci snažili uniknúť hliadke

Napriek tomu, že sa 32-ročný vodič so spolujazdcom snažili utiecť pred príslušníkmi finančnej správy, napokon ich na ceste zo Svrčinovca do Českej republiky zadržali.

8. jan 2020 o 13:05 Iveta Hažíková

O poriadny rozruch na ceste zo Svrčinovca do Českej republiky sa postaral 32–ročný muž, keď chcel uniknúť príslušníkom finančnej správy. Ako sa neskôr ukázalo, dôvodom boli drogy, ktoré so spolujazdcom prepravovali vo vozidle.

„Počas vykonávania colnej kontroly na Kysuciach si príslušníci finančnej správy všimli vozidlo, ktoré pri prechádzaní okolo nich prudko zrýchlilo. Nadobudli podozrenie, že sa v aute nachádza nelegálny tovar a začali ho prenasledovať. Vodičovi dávali znamenie na zastavenie, no na výzvy nereagoval a pokračoval v jazde smerom do Českej republiky,“ informovala hovorkyňa Colného úradu v Žiline Božena Chríbiková.

Situáciu priblížila ďalej: „Keď sa službukonajúca hliadka dostala pred unikajúce vozidlo, opakovane sa ho pokúsila zastaviť, avšak neúspešne. Vodič dokonca pridal plyn a nárazom do služobného motorového vozidla si prerazil cestu a po mokrej vozovke sa rútil neprimeranou rýchlosťou ďalej. Zastavili ho až smetné koše, do ktorých narazil, keď odbočil na poľnú cestu. Následne sa aj so spolujazdcom dali na útek.“

Podľa slov Chríbikovej príslušníci finančnej správy osoby zadržali. Po príchode privolanej polície z Českej republiky a obhliadky vozidla zistili aj dôvod, prečo sa chceli vyhnúť kontrole. Vo vozidle mali sušenú rastlinu aj kovový obal s obsahom bielych kryštalických látok.

„Svojim konaním páchatelia porušili viacero predpisov. Teraz čelia podozreniu zo spáchania trestných činov - v Českej republike za nedovolenú výrobu omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi a na Slovensku za úmyselné napadnutie verejného činiteľa,“ povedala.

Dodala, že príslušníci finančnej správy z Colného úradu Žilina v tomto prípade ukázali veľkú profesionalitu a pripravenosť riešiť aj zložité situácie.