Kysučanovi Himaláje zachutili, raz chce zdolať aj Mount Everest

Martin Štetiar strávil v krajine majestátnych hôr, šerpov, jakov a chudoby sedemnásť dní.

9. jan 2020 o 12:58 Radoslav Blažek

V profesijnom živote je majiteľom firmy, ktorá sa zaoberá lesníctvom v Nemecku a stavebníctvom v Rakúsku, vo voľnom čase relaxuje na horách.

Len nedávno si splnil jeden z veľkých snov. Aký? Aj o tom sme sa rozprávali s 32-ročným horolezcom a cestovateľom Martinom Štetiarom, rodákom z obce Čierne.

S myšlienkou navštíviť najvyšší horský systém planéty ste sa pohrávali už dlhšie. Kedy ste sa definitívne rozhodli, že si splníte jeden zo svojich snov?

Definitívne rozhodnutie padlo, keď som si na horolezeckej stránke prečítal avízo, že skupina troch horolezcov z Čiech hľadá človeka do tímu, ktorý by sa k nim pridal na výstup do Base Campu (základného tábora) Mount Everestu. Po prečítaní príspevku a krátkej konverzácii s organizátorom tejto akcie som bol rozhodnutý, že je ten správny čas skúsiť to.

Ako prebiehala cesta do Nepálu?

Z Prahy sme odleteli 12. novembra 2019 cez Istanbul do hlavného mesta Nepálu. V Káthmandú sme ostali dva dni. Vybavili sme víza a povolenia na vstup do národného parku Sagarmatha a kúpili letenky do hôr. 14. novembra 2019 sme odleteli z Káthmandú malým vrtuľovým lietadlom do mestečka Lukla. Je to malinké horské mestečko s letiskom, ktoré má najkratšiu pristávaciu dráhu na svete. Letisko leží vo výške 2805 m n.m. Tu začínal náš trek. Naspäť do Lukly sme sa vrátili po sedemnástich dňoch v horách. Odleteli sme do hlavného mesta a odtiaľ na druhý deň cez Katar do Prahy.

Aký bol hlavný cieľ vášho sedemnásťdňového výjazdu v Nepále?

Ako som už spomínal, našim hlavným spoločným cieľom bol Base Camp Everestu (5364 m n.m), kde sme dorazili po siedmich dňoch treku, presne 22. novembra 2019. Ale stihli sme aj prechod cez ľadovec Cholapass, výstup na horu GokioRi či Kala Patthar, ktorá je nad základným táborom presne oproti mohutného masívu dvoch velikánov Mount Everestu a Lhotse. Samozrejme, do Himalájí som cestoval aj so svojimi osobnými cieľmi. Okrem toho, že som chcel na vlastné oči vidieť strechu sveta, majestátny a dych berúci Mount Everest, som chcel preveriť limity môjho tela. Teda zistiť, ako sa bude telo správať vo výškach nad 4000 m n.m.

Základný tábor najvyššieho vrchu sveta ste už navštívili. Netúžite zdolať aj samotný Mount Everest?