Keď žiješ vo florbalovej bubline, nič iné ťa nezaujíma, tvrdí Andrea Šidlová

Slovenská reprezentantka priznáva, že po zranení prehodnotila svoje priority.

10. jan 2020 o 17:55 Dominika Mariňáková

Florbalistka Andrea Šidlová absolvovala v decembri majstrovstvá sveta žien, ktoré sa uskutočnili vo Švajčiarsku. Slovenská reprezentácia obsadila šiestu priečku, čo je dosiaľ druhé najlepšie umiestnenie národného výberu. Rodáčka z Radole sa s nami podelila o svoje dojmy zo šampionátu.

Ako ste strávili Vianoce?

- Prevažne v posteli pri filmoch či seriáloch, pretože som bola nesmierne unavená. Po majstrovstvách boli na programe ešte dva zápasy českej extraligy, takže bolo toho dosť. Privítala som, že mám šancu oddýchnuť si.

Na predvianočných majstrovstvách sveta ste so slovenskou reprezentáciou obsadili šieste miesto. Možno toto umiestnenie považovať za darček pod stromček pre slovenský florbal?

- Každá hráčka, ktorá tam bola, môže účasť na tomto podujatí pokladať za úspech. Ale z objektívneho hľadiska to asi darček pod stromček nebol. Viacerí už naznačili, že to bol pre nás krok späť. Na druhej strane, bolo to veľmi ťažké. Výsledok však zodpovedá tomu, aký tím a aké možnosti sme mali.

Pripísali ste si vysoké prehry so Švédskom a Českou republikou, avšak v boji o postup do semifinále ste potrápili favorizované Fínky. Prečo bol medzi jednotlivými výsledkami tak výrazný rozdiel?

- V prvom rade, zápas proti Fínsku už nebol v základnej skupine, ale v play-off. A potom, s Fínkami asi vieme hrať. Každý zápas je iný, každý súper je iný. Niektorí súperi nám vyhovujú viac, iní menej. Aj keď sú Fínky na tom výkonnostne rovnako ako Švédky, Češky či Švajčiarky, ako súperky nám sadli viac. Navyše, cez ne viedla cesta k medaile, takže sme do toho dali všetko.

Prečo to napokon nevyšlo na postup do prvej štvorky?

- Duel s Fínskom bol pre nás bránou do prvej štvorky. My sme však hrali celý zápas na dve formácie. Navyše, v druhej formácii boli niektoré hráčky po zranení, neboli sme dokonale zohraté.

V tom stretnutí nám došli sily. Už v druhej tretine bolo cítiť, že viac-menej len bránime. V tretej sme sa snažili dostať zo seba všetko, ale už sme boli na hrane. Potrebujeme tretiu lajnu, aby sa všetky hráčky dokázali vydýchať a následne išli počas svojho striedania naplno.

V tíme však boli aj ďalšie hráčky, ktoré tvorili tretiu formáciu.

- Áno, lenže to boli hráčky zo slovenskej extraligy, navyše juniorky. Väčšine z nich chýbali skúsenosti. Na majstrovstvách zistili, ako je na tom svetový florbal a aký obrovský rozdiel je to v porovnaní so slovenskou extraligou.

Po piatich rokoch sa do finále nedostalo Fínsko, tradičným finalistkám zo Švédska tentoraz čelili Švajčiarky. Svedčí tento fakt, ale napríklad aj váš spomínaný zápas s Fínskom o tom, že ženský florbal sa pomaly vyrovnáva?

- Áno. Ale stále je za prvou štvorkou veľká medzera a až potom nasledujú ostatné tímy. Ligy vo Švédsku, Fínsku, Švajčiarsku aj v Českej republike sú na úplne inej úrovni. Jasné, jeden zápas môže vyjsť, môžeme prekvapiť. Ale čo by bolo potom? Ak by sme vyhrali nad Fínkami, zase by sme hrali proti Švédsku. Ktovie, ako by to dopadlo.

Ako hodnotíte atmosféru na šampionáte? Počas televíznych prenosov bolo vidieť, že na vašich zápasoch bolo viac prázdnych ako obsadených miest.

- Myslím si, že ľudia na florbal nebudú chodiť, pokiaľ sa bude stále rovnako vyvíjať. Ak budú stále očakávať, že Švédky zvíťazia a Fínsko, Švajčiarsko a Česká republika si podelia zvyšné medailové pozície, nebudú mať dôvod prísť na zápasy. Možno s výnimkou semifinále či súbojov o medaily.

Domáce florbalistky napokon dohnali fanúšikovia k striebornej medaile. Aký veľký môže byť vplyv publika na výkon tímu?

- Je to šiesty hráč na ihrisku. Nikdy nezabudnem na to, ako nás hnali fanúšikovia na majstrovstvách sveta v Bratislave. Vo štvrťfinále sme hrali takisto s Fínskom a po druhej tretine sme prehrávali len o gól. A ony sa báli. Vedeli, že máme za sebou fanúšikov a že zvíťaziť bude ťažké.

Na šampionáte vo Švajčiarsku ste hrali v druhej formácii, pripísali ste si dva body za asistencie. Vládne s vlastným výkonom spokojnosť?

- Vzhľadom na moju formu som spokojná. Aj keď, dúfala som, že proti Nemecku či Lotyšsku sa mi podarí skórovať. Mala som pár šancí, nevyšlo. Ale to je v pohode, dôležité je, že to v týchto zápasoch vyšlo tímovo.

Vy ste do poslednej chvíle nevedeli, či si na majstrovstvách zahráte. Prečo?

- V tejto sezóne som odohrala jeden zápas českej extraligy, tesne pred majstrovstvami. V lete 2018 som sa totiž zranila na turnaji Czech Open. Hrala som tam za český extraligový tím Ivanti Tigers, kam som prestúpila z Pruského. Prišla väčšia záťaž, kvantum tréningov počas letnej prípravy a skončilo to pretrhnutým krížnym väzom v kolene.

Pol roka som si dávala koleno dokopy, lenže potom som musela ísť na replastiku. Koleno nebolo stabilné, objavil sa tam nejaký výrastok, takže mi väz v kolene opäť museli dávať dokopy. Operáciu som absolvovala deväť mesiacov pred majstrovstvami a rehabilitácia po takomto zranení trvá práve šesť až deväť mesiacov.

Rozhodla som sa, že na to nebudem tlačiť. Zmierila som sa s tým, že to možno nestihnem. Síce to bolo psychicky náročné, ale zamerala som sa na rehabilitáciu, na tréningy a povedala som si, že uvidím, ako to pôjde. Napokon to tesne vyšlo.

Podobne na tom bola jedna hráčka Fínska, ktorá kvôli rovnakému zraneniu takisto odohrala pred šampionátom len jeden zápas a išla rovno na majstrovstvá.

Moja forma teda nebola optimálna. Po celý čas som však bola v kontakte s trénerom, ktorý mi dal dôveru a nominoval ma. Ale brala som to tak, že ak to nepôjde, nebudem to siliť. Samozrejme, boli ohlasy zo Slovenska, prečo zobral hráčky po zranení. Nechcem hovoriť za trénera, prečo sa tak rozhodol. Vážim si, že ma vzal na majstrovstvá, vo všetkých zápasoch som odovzdala maximum. Tak azda nie je sklamaný.

Na klubovej úrovni ste momentálne hráčkou Vítkovíc.

- Áno. Do Prahy som išla na rok kvôli Erasmu. Ale študujem v Banskej Bystrici a tento rok chcem dokončiť školu. Potrebovala som ísť niekde bližšie a Ostrava bola najlepšou možnosťou. Vítkovice o mňa prejavili záujem ešte v roku 2018, už som však bola dohodnutá s Tigers. Takže som sa tam dostala až teraz.

Po návrate z majstrovstiev ste ešte odohrali dva zápasy za Vítkovice. Doberali si vás české spoluhráčky kvôli vysokej prehre na šampionáte?

- Nie. Pretože vedeli, že ja si môžem robiť srandu z nich, že to v semifinále pustili Švajčiarkam (Češky prehrali 7:6 po predĺžení, hoci ešte v 58. minúte vyhrávali 2:6, pozn. aut.).

Rozprávali sme sa o majstrovstvách, ale skôr vážne. Nás, Slovenky, zaujímalo, čo sa v tom zápase so Švajčiarskom vlastne udialo. Bola to pre nich veľká rana, veľmi ich to vzalo.

Čo vás v tejto sezóne ešte čaká na klubovej úrovni?

- V januári ako víťazky českej extraligy absolvujeme Champions Cup. Je to podobné ako futbalová Liga majstrov. Stretnú sa na ňom najlepšie kluby zo Švédska, Fínska, Švajčiarska a Českej republiky, teda z tej top florbalovej štvorky.

Prvý zápas hráme so Švédkami. Aktuálne sú vo svojej lige na štvrtom mieste. Tak azda nemajú takú dobrú formu a niečo proti nim uhráme. Budeme hrať doma, takže fanúšikovia budú na našej strane. Za dva dni odohráme dva zápasy, takže pôjdeme na maximum a možno sa nám podarí prekvapiť.

A v apríli si, dúfam, zahráme extraligové Superfinále.

Ste v poslednom ročníku na vysokej škole. Ako to bude ďalej s vašou florbalovou kariérou, keď doštudujete?

- To je dobrá otázka. Za ten rok, čo som nehrala, sa mi totiž trošku utriedili priority. Keď žiješ vo florbalovej bubline, nič iné ťa nezaujíma. Hovoríš si, že určite budeš hrať ešte veľmi dlho a nerozmýšľaš príliš dopredu. Ideš sezónou za sezónou a florbal je prednejší ako všetko ostatné. Počas toho roku sa však veľa zmenilo.

Mojím snom je Superfinále, ale nechcem ho len presedieť na lavičke. Chcem ho skutočne odohrať a chcem ho vyhrať. To je méta, ktorú by som chcela dosiahnuť. Uvidíme, čo bude potom. Podstatné je najmä zdravie. Ak by som však mala prispôsobiť prácu svojmu florbalovému pôsobeniu v Ostrave, tak to urobím. Minimálne dovtedy, kým si nesplním svoj sen.