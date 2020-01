V pondelok budú autodopravcovia štrajkovať vo Svrčinovci

Štrajk autodopravcov sa v pondelok presunie do obce Svrčinovec. Obyvatelia konštatujú, že na blokovanie dopravy sú zvyknutí, keďže hlavný cestný ťah 1/11 je v podstate zablokovaný každý deň. Viac ako štrajk ich zaujíma dokončenie diaľnice D3.

11. jan 2020 o 6:52 Iveta Hažíková

Denne prejde cez Svrčinovec prejde približne 20-tisíc vozidiel. Starostka Renáta Majchráková hovorí, že miestnych ľudí viac ako štrajk autodopravcov momentálne zaujíma dostavba diaľnice D3, ktorá by im uľahčila život.

„O blokovaní dopravy nás informovali, malo by trvať od 6. do 16. hodiny. Vraj o tom vie aj dopravná polícia. Bude prebiehať na bývalom hraničnom priechode, kde podľa nám dostupných informácií budú zastavovať nákladné vozidlá nad 3,5 tony a kamióny, no osobné vozidlá budú „púšťať“. O tom, či informovali aj „českú stranu“, neviem,“ povedala starostka.

Nevedia si vraj primerane zarobiť

V piatok od 12. hodiny nespokojní kamionisti združení v Únii autodopravcov Slovenska štrajkovali aj na hraničnom priechode v Makove. K žiadnym výraznejším komplikáciám v doprave tam však nedošlo. Od rána blokovali tiež križovatku na Košickej ulici v Žiline na hlavnom ťahu Bratislava – Košice.

Vladimír Sopúch z predsedníctva únie vysvetlil, že kamióny blokujú, aby poukázali na opatrenia vlády, pre ktoré strácajú schopnosť konkurovať. Navyše sa vyššie náklady v doprave musia nevyhnutne odraziť v cene výrobkov. Ministerstvo financií sa dohodlo s ČESMAD-om Slovakia o znížení dane z motorových vozidiel v priemere o 12,5 %. Únii autodopravcov Slovenska to nestačí. Únia, ktorá združuje asi 360 členov, žiada 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta. Jej predstavitelia tvrdia, že za súčasných podmienok si nevedia primerane zarobiť.

Úsek možno dokončia, problémom však koniec nebude

V závere roka sa v Čadci uskutočnilo pracovné stretnutie zamerané na technické detaily stavby D3 Čadca,Bukov – Svrčinovec. Hovorilo sa o termíne dokončenia, ktorý je podľa zmluvy december 2020.

Predseda Združenia podnikateľov Kysúc a člen petičného výboru za urýchlenú dostavbu D3 Ľubomír Janoška hovorí, že tento termín môže byť reálny. „Upresnili sme si aj vznik dopravných kolón a vplyv výstavby na ne. Problémom je prejazd Čadcou, semafory a železničný prejazd. Samozrejme, veľké komplikácie spôsobí približne šesťtýždňové zjednosmernenie 1/11 pri zmene dopravy nad železničným mostom,“ vysvetľuje.

Podľa Janošku je predpoklad presunu dopravných kolón po dostavbe z Čadce do Radole reálny, bude vyžadovať rázne riešenia ešte pred výstavbou tejto časti diaľnice. Dnešný krízový úsek Svrčinovec - Čadca sa za rok presunie na svetelnú križovatku do Radole. Pôjde o dlhodobý problém. K tomu sa priradia krízové úseky počas výstavby D3,Kysucká brána, súbeh výstavby Kysucké Nové Mesto - Budatínska Lehota, križovatka Krasno a druhá tunelová rúra na Horelici,“ konštatuje Janoška.Diaľničný úsek D3 Čadca,Bukov - Svrčinovec má odľahčiť medzinárodnú cestu I/11 cez Čadcu a Svrčinovec, na ktorej sa denne tvoria dlhé kolóny.

Za termínom si stoja

Podlá INEKO mohol byť úsek hotový o dva až tri roky skôr, keby ministerstvo dopravy a NDS využili už v roku 2013 možnosť obstarať zhotoviteľa metódou „naprojektuj a postav", tzv. žltý FIDIC. Inštitút ako termín dokončenia uvádza rok 2021. Diaľničiari však tvrdia, že zmluvný termín dodržia. Základný kameň stavby poklepali 24. januára 2017.

Konzorcium spoločností Strabag, PORR a Hochtief má úsek, dlhý 5,673 km, postaviť za vyše 239 miliónov eur. Ide o zložitú a náročnú stavbu. Do veľkej miery prechádza mimoriadne komplikovaným terénom. Časť povedie estakádou ponad obývané územie. Súčasťou budú dve polovičné mimoúrovňové križovatky, 41 geotechnických konštrukcií, 28 protihlukových stien a 19 mostov. Tým hlavným je most 205 Podzávoz, dlhý 832 m a vysoký 17 metrov. V súčasnosti prejde Čadcou viac ako 18 700 áut denne, z toho väčšina je tranzit, smerujúci ďalej na sever do Poľska a Českej republiky. Situáciu komplikuje aj takmer 5-tisíc ťažkých nákladných vozidiel.