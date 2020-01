Kysuckí hádzanári si zmerali sily s Čechmi na dvoch turnajoch + FOTO

V akcii boli mladší i starší žiaci z Kysuckého Nového Mesta.

13. jan 2020 o 12:57 Mário Janík

Vianočná prestávka je za nami a jarná časť ligových súťaží ešte ďaleko. Toto obdobie vypĺňa u hádzanárov HO MŠK Kysucké Nové Mesto „turnajová“ časť sezóny. Už tento víkend boli v akcii mladší a starší žiaci.

Mladší žiaci cestovali v sobotu do ČR, konkrétne do Kuřimi, kde odohrali kvalitný turnaj Choco Cup. Spomedzi ôsmich účastníkov turnaja boli jediným zahraničným tímom. Chlapci išli do turnaja ako obhajcovia vlaňajšieho prvenstva, avšak, jadro víťazného tímu sa už presunulo k starším žiakom. Mladučký tím posilnený i niekoľkými minihádzanármi tentoraz medailové ambície nemal, ale o umiestnenie sa pobil so cťou. V základnej skupine jeden zápas vyhral, v dvoch ťahal za kratší koniec. Mladí Kysučania napokon po dobrých výkonoch obsadili konečné 7. miesto.

V nedeľu boli v akcii starší žiaci, ktorí vycestovali do Diakovej pri Martine na 1. kolo Česko-slovenskej ligy. Ide o sériu dvoch turnajov, ktoré sa hrajú prvý na Slovensku a druhý v Čechách. Zo slovenskej strany sa ho zúčastňujú najlepšie celky krajskej ligy po jesennej časti súťaže.

Česká strana volí trochu iný prístup, keď nastupujú regionálne výbery tzv. RHC, ktoré sú výberom toho najlepšieho z jednotlivých krajov. To znamená, že tréneri si vyberajú z piatich až šiestich hádzanárskych družstiev. Preto sa nemožno diviť, že takéto výbery dokážu nad slovenskými klubmi hladko víťaziť.

Hráči Kysuckého Nového Mesta napokon remizovali s druhým slovenským celkom z Bojníc a s výbermi RHC Karviná a Frýdek Místek prehrali. Za najlepšieho hráča kysuckého celku bol vyhlásený Matej Pirník.

Nasledujúci víkend budú v akcii minihádzanári. Odohrajú svoj 5. turnaj, tentoraz v Prievidzi, kde má svoj domovský stánok klub HK Kúpele Bojnice.

Výsledky a zostavy:

Mladší žiaci, Choco Cup Kuřim, Sportovní hala Kuřim:

MŠK KNM – Sokol Telnice 8:17

MŠK KNM – Centrum Haná 5:15

MŠK KNM – Tatran Bohunice 11:7

Zostava KNM: Adam Lulek – Jakub Nemec, Filip Ďurana, Tobias Dupkala, Tomáš Králik, Dominik Šalát, Šimon Truchlík, Tomáš Grisa, Matúš Truchlík, Karol Vlček, Patrik Vavro. Tréner: Pavol Kubala, ZVD: Michal Pijak.

Starší žiaci, Česko-slovenská liga, Športové centrum Diaková:

MŠK KNM – HK Kúpele Bojnice 21:21

MŠK KNM – RHC Frýdek Místek 17:39

MŠK KNM – RHC Karviná 19:31

Zostava KNM: Timotej Lulek, Jakub Janec – Šimon Čuraj, Tomáš Straňák, Martin Javorík, Gabriel Kaňuk, Juraj Bosý, Tadeáš Kubala, Marek Goliáš, Enrico Fanizzi, Dávid Kopas, Matej Pirník. Tréner: Branislav Podolák, ZVD: Miloš Hartel.