Autodopravci sťahujú blokádu, ohlásili koniec štrajku

Dnes sa protest autodopravcov presunul aj na Kysuce, blokované boli hraničné priechody Makov, Svrčinovec.

13. jan 2020 o 19:26 Magdaléna Paluchová

AKTUÁLNE: Autodopravci vyhlásili koniec štrajku, kamióny sťahujú. Vyhlásil to podpredseda Únie autodopravcov Slovenska (ďalej len ÚNAS) Stanislav Skala po rokovaní premiéra Petra Pellegriniho, ministra financií, ministra dopravy, zástupcov ÚNAS a ČESMAD.

Čo autodopravci vyrokovali - zmenu systému priznávania zliav na mýto pre slovenských autodopravcov - prípravu systému na zníženie dane z motorových vozidiel - spoluprácu pri stanovení nových podmienok výberu mýta

Dnes boli blokované viaceré hraničné priechody, medzi nimi aj Svrčinovec. Trasa v smere z Čiech na Slovensko bola pre kamióny neprejazdná od nedele 22:00. Protestujúci púšťali záchranné zložky, osobné automobily, aj kamióny s kaziacim sa tovarom, prípadne prepravou zvierat. Dopravu zablokovali kamióny z Oravy, na ,,pomoc" im prišli Kysučania. Kamionisti trvali na znížení cestnej dane, mýta, pre tísíceurové poplatky strácajú schopnosť konkurovať. Autodopravci si pochvaľovali koordináciu dopravných policajtov, ktorí vodičov v blokovanom úseku v oboch smeroch usmerňovali.

Svrčinovania sa potešili

Obyvatelia Svrčinovca sa v pondelok 13. januára paradoxne potešili: keďže autodopravci zablokovali hraničný priechod, obec bola prejazdná, čo je pri dennom nápore kamiónov možné len cez víkendy. „Autodopravci ma kontaktovali v piatok, oznámili, že štrajk bude prebiehať od 7:00 do 16:00, počas víkendu sa však situácia zmenila a v nedeľu som dostala email, v ktorom ohlasovali štrajk, no vnútri textu písali o zvolaní verejného zhromaždenia a čas zmenili od nedele 22:00 do odvolania,“ povedala starostka Svrčinovca Renáta Majchráková.

Počas uplynulých dní starostku kontaktovalo niekoľko veľkých firiem, ktoré sa zaujímali o plynulosť kamiónovej prepravy. „Nemám výhrady, pretože autodopravci zablokovali iba jeden smer z Česka, takisto neblokujú osobnú, autobusovú dopravu, ani záchranné zložky. Obci autodopravci neškodia, musím povedať, že ich ústretovosť je v tomto smere maximálna,“ hovorí starostka.

Približne od 13:00 bola vo Svrčinovci premávka spustená. Autodopravci reagovali na slová premiéra Petra Pellegriniho, ktorý na tlačovej besede vyzval protestujúcich, aby spojazdnili hraničné priechody: „Akonáhle dostanem informáciu, že sa uvoľnili hraničné priechody, zasadneme za rokovací stôl. Autodopravci uvidia, že vieme pripraviť krátkodobé aj dlhodobé zaujímavé riešenia,“ vyjadril sa premiér. Podľa jeho slov urobili autodopravci zo Slovenska rukojemníkov tým, že blokujú medzinárodný tranzit. Následne sa však za rokovacím stolom dohodli na podmienkach a blokády sa neobnovili. Kamionisti približne o 19:00 vyhlásili koniec štrajku.