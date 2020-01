Lekárňam zrušili povinnú pohotovosť

Vracajú sa k starému systému, už nemusia slúžiť do 22.30 hod. Žilinský kraj s novelou nesúhlasí.

14. jan 2020 o 10:14 Magdaléna Paluchová



ČADCA. Iba rok a pol platila legislatíva, ktorá nariaďovala lekárňam pohotovosť do 22:30. Otvorené museli byť lekárne v mestách, kde slúži ambulantná pohotovosť, ako napríklad v Čadci. Ministerstvo zdravotníctva chcelo zabezpečiť, aby si pacienti ošetrení na pohotovosti, ktorá funguje do 22:00, mohli vybrať lieky o pol hodiny dlhšie.

Štát ani poisťovne však pohotovosť lekární finančne nezabezpečili, lekárne si museli na seba zarobiť samy. Keďže poskytovatelia lekárenskej starostlivosti dostávajú peniaze len za predané tovary, už o niekoľko mesiacov rátali ekonomické škody. Od januára 2020 sa lekárne vracajú k zaužívanému systému, ktorý fungoval pred júlom 2018.

Návrat k starému systému otváracích hodín iniciovala Slovenská lekárnická komora (ďalej SLeK), ktorá reagovala na potreby lekární a ministerstvu predložila analýzy, keďže pre niektoré lekárne bol systém likvidačný.

“ Nesúhlasíme s tým, že lekárne nebudú otvorené počas doby fungovania ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej APS) do 22.00. Tým sa narušila kontinuita medzi APS a lekárnickou pohotovosťou a pacient nebude mať možnosť výberu liekov počas celej doby fungovania APS. „ Martina Remencová ŽSK

Lekárne sú od januára 2020 otvorené individuálne, pre niektoré platí pohotovosť len cez sviatky. Rozpis pohotovosti je na dohode medzi lekárnickou komorou a lekárňami, konečný rozpis ustanovuje VÚC a bude k nahliadnutiu na webových stránkach VÚC.

Pohotovosť odrobili za ,,Pánboh zaplať"

Zákon, ktorý prestal platiť na konci decembra, hovoril, že všade tam, kde je pevný pohotovostný bod ambulancií, musí slúžiť aj lekárenská pohotovosť – to platí napríklad v Čadci, ale už nie v Kysuckom Novom Meste, kde ambulantná pohotovosť nie je oficiálne stanovená. V Čadci je trinásť lekární, tie, ktorých zriaďovateľom je VÚC, sa striedali, aby jedna bola vždy otvorená od 20:00 do 22:30. Cez víkendy musela lekáreň, ktorá mala pohotovosť, okrem večerného času slúžiť hodinu ráno od 7:00 do 8:00.

Lekárnik Štefan Turiak z Čadce hovorí, že problém pre lekárnikov predstavovalo aj dochádzanie: „Museli sme prísť ráno na hodinu, ísť domov a prísť opäť večer. Pri večernej službe sme mali od nula po štyroch zákazníkov. Ja ako majiteľ som si mzdu ani neplatil.“

Slovenská lekárnická komora toto stanovisko potvrdzuje: „Polovica farmaceutov mala problém dopravy do miesta bydliska po skončení pohotovostnej služby.

Je vhodné vziať do úvahy aj skutočnosť, že približne 80 % farmaceutov sú ženy, preto je nezanedbateľná aj otázka bezpečnosti.“

Žilinský samosprávny kraj pri rokovaní s komorou lekárnikov vyjadril nespokojnosť s novelou: „Nesúhlasíme s tým, že lekárne nebudú otvorené počas doby fungovania ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej APS) do 22.00. Tým sa narušila kontinuita medzi APS a lekárnickou pohotovosťou a pacient nebude mať možnosť výberu liekov počas celej doby fungovania APS. Komora nás upovedomila, že naše stanovisko je viac poradné ako rozhodujúce,“ povedala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.