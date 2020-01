Lekárnik: Sme ochotní slúžiť, no dopyt bol ojedinele

Niekedy za celú službu do lekárne nevošiel nikto okrem jeho dcéry. Podľa lekárnika z Čadce každodenná pohotovosť do 22:30 nebola naliehavá.

14. jan 2020 o 10:30 Magdaléna Paluchová

Igor Minarovič ako podpredseda miestnej lekárnickej komory pripravoval nový rozpis pohotovostí lekární, ktorý schvaľuje Žilinský samosprávny kraj.

Podľa nového rozpisu budú lekárne denne otvorené vo vlastných otváracích hodinách, najdlhšie v bežný deň budú teda otvorené lekárne v supermarketoch, a to do 20:00.

Pohotovosť budú čadčianske lekárne slúžiť cez sviatky, a to od 8:00 do 17:00.

“ Počas chrípkovej epidémie sme v bežné dni boli v práci aj do 22:00. Nehovorím, že ako lekárnici nie sme ochotní slúžiť, keď to situácia vyžaduje. „ Igor Minarovič

Pohotovosť do 22:30 podľa starej legislatívy zvykol slúžievať on, kolegyne v neskorom čase do práce ťahať nechcel: „Boli dni, kedy za mnou do lekárne prišla maximálne moja dcéra. Keď to štát nariadil, mal to aj zaplatiť, toto bola jediná pohotovosť, ktorá nebola hradená,“ vysvetľuje Minarovič nerentabilnosť. Po jeden a pol roku sa podľa lekárnika ukázalo, že ľudia lekárenskú pohotovosť nevyužívajú dostatočne a v takejto miere nemá zmysel.