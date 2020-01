Stolný tenis: Čadčianske derby v extralige, tri kysucké tímy na čele súťaží

Minulý týždeň pokračovali takmer všetky ligy ďalšími kolami.

14. jan 2020 o 11:15 Marián Masaryk

V uplynulom týždni boli v akcii všetky kysucké stolnotenisové družstvá. V mužskej extralige na seba narazili čadčianske „áčko“ s „béčkom“ v dvoch vzájomných súbojoch. Kysucký Lieskovec, Čadca „C“ aj Krásno nad Kysucou „B“ zostávajú po ďalšom kole na čele štvrtej, piatej a deviatej ligy.

Extraliga muži

7. kolo: Čadca – Čadca B 6:1, S. Cyprich 3, Goldír 2, Blažek – Kapusta, Čadca B – Čadca 1:6, Mariak – Petráš a S. Cyprich po 2, Goldír, Blažek, Valča – Rybník 6:4, Michalovce – Galanta 6:4, Valča – Galanta 6:3, Michalovce – Rybník 5:5, Ružomberok – Rožňava 5:5, Vydrany – Nižná 6:1, Malacky – Vranov 6:3, Malacky – Nižná 6:4, Vydrany – Vranov 6:1.

Tabuľky:

1. Vydrany 13 13 0 0 78:15 39

2. Malacky 13 12 0 1 74:28 37

3. Vranov 13 7 2 4 58:49 29

4. Nižná 13 8 0 5 58:45 29

5. Rožňava 12 6 2 4 59:45 26

6. Ružomberok 12 4 4 4 52:54 24

1. Michalovce 13 5 2 6 50:58 25

2. Valča 13 5 2 6 49:56 25

3. Čadca 12 5 0 7 43:52 22

4. Galanta 13 2 2 9 46:66 19

5. Rybník 13 1 2 10 31:70 17

6. Čadca B 12 0 0 12 12:72 12

Extraliga juniori

Belá nad Cirochou – Čadca 2:5, Šramo 2,5, Kapusta 1,5, Kubjatko, Ružomberok – Čadca 5:2, Kapusta 1,5, Šramo 0,5, Vranov – Čadca 2:5, Kapusta 1,5, Kubjatko, Šramo 0,5, 2 wo, Ružomberok – Kysucké Nové Mesto 2:5, Pečalka 2, Fojtík a Kállay po 1,5, Vranov – Kysucké Nové Mesto 1:6, Kállay a Pečalka po 1,5, Fojtík, 3 wo, Belá nad Cirochou – Kysucké Nové Mesto 4:3, Kállay a Fojtík po 1,5, Vranov – Turčianske Teplice 1:6, Belá – Turčianske Teplice 2:5, Ružomberok – Turčianske Teplice 5:2, Záhorská Bystrica – Vrútky 0:7, Karlova Ves – Topoľčany 1:6, Nitra – Rybník 2:5, Záhorská Bystrica – Topoľčany 0:7, Karlova ves – Rybník 1:6, Nitra – Vrútky 2:5, Záhorská Bystrica – Rybník 0:7, Karlova Ves – Vrútky 0:7, Nitra – Topoľčany 0:7.

Tabuľka:

1. Vrútky 8 8 0 0 48:8 16

2. Topoľčany 8 7 0 1 45:11 15

3. Rybník 8 6 0 2 38:18 14

4. Ružomberok 8 6 0 2 35:21 14

5. Nitra 8 4 0 4 34:22 12

6. Karlova Ves 8 4 0 4 26:30 12

7. Čadca 8 4 0 4 22:34 12

8. Belá 8 3 0 5 27:29 11

9. KNM 8 3 0 5 28:28 11

10. T. Teplice 8 2 0 6 20:36 10

11. Z. Bystrica 8 1 0 7 9:47 9

12. Vranov 8 0 0 8 4:52 8

4. liga Západ

12. kolo: Medokýš Martin C – Čadca C 2:16, Straka a Kapusta po 4,5, Ďuraj a Kubjatko po 3,5, Kysucké Nové Mesto – Stará Bystrica 13:5, Zajac, Zachar a Fojtík po 3, Pečalka, Černický, Slivoň – V. Križka 3,5, J. Križka, Števík a Kuric po 0,5, Radoľa B – Medokýš Martin B 11:7, P. Ovečka 4,5, S. Ovečka 3, Javorík 2,5, Mindek, MSTK Martin B – Turčianske Teplice B 11:7, Žilina C – Bytča B 10:8, Sučany – Stránske C 11:7.

Tabuľka:

1. Čadca C 12 10 1 1 158:58 33

2. Radoľa B 12 9 1 2 123:93 31

3. KNM 12 9 1 2 132:84 31

4. Sučany 12 8 1 3 133:83 29

5. MSTK Martin B 12 7 2 3 114:102 28

6. Stará Bystrica 12 5 3 4 122:94 25

7. Žilina C 12 5 1 6 114:102 23

8. Bytča B 12 5 1 6 111:105 23

9. Stránske C 12 3 2 7 103:113 20

10. Medokýš B 12 3 1 8 95:121 19

11. T. Teplice B 12 1 0 11 66:150 14

12 Medokýš C 12 0 0 12 25:191 12

5. liga

12. kolo: Lietavská Lúčka – Krásno 10:8, Šamaj 3, Hažík a Kendera po 2, Kinier, Kysucký Lieskovec B – Rajec 11:7, Vnuk 4,5, P. Franek 2,5, Ondrušek 2, Labant 1,5, M. Franek 0,5, Čadca D – Divina-Lúky 2:16, Cisárik 2, Radoľa C – Rosina 10:8, Mindek 3, Varoš 2,5, Majcher 2, Svrček 1,5, Rapán, Stránske D – Teplička nad Váhom 6:12, Žilina D – Višňové 4:14.

Tabuľka:

1. K. Lieskovec B 12 9 2 1 0 131:85 32

2. Višňové 12 10 0 2 0 147:69 32

3. Divina-Lúky 12 8 0 4 0 131:85 28

4. Teplička 12 7 1 4 0 115:101 27

5. Rajec 12 6 2 4 0 122:94 26

6. Liet. Lúčka 12 5 1 6 0 105:111 23

7. Radoľa C 12 5 0 7 0 107:109 22

8. Čadca D 12 5 0 7 0 85:131 22

9. Žilina D 12 3 3 6 0 96:120 21

10. Krásno 12 4 1 6 1 91:125 20

11. Rosina 12 3 1 8 0 85:131 19

12. Stránske D 12 1 1 10 0 81:135 15

6. liga

12. kolo: Zákopčie B – Štiavnik 7:11, Faťara 2,5, Faldík 2, Valárik 1,5, Franek Strečno – Stará Bystrica B 15:3, Kultán a Sobol po 1,5, Rosina B – Kotešová 3:15, Maršová-Rášov – Žilina E 16:2, Nededza – Žilina Tepláreň 10:8, Žilina F – Trnové B 6:12.

Tabuľka:

1. Maršová 12 12 0 0 167:49 36

2. Štiavník 12 11 0 1 155:61 34

3. Kotešová 12 9 1 2 144:72 31

4. Strečno 12 7 3 2 124:92 29

5. Trnové B 12 6 3 3 108:108 27

6. Nededza 12 5 2 5 111:105 24

7. S. Bystrica B 12 4 2 6 99:117 22

8. Rosina B 12 4 0 8 105:111 20

9. Zákopčie B 12 3 2 7 103:113 20

10. ZA Tepláreň 12 3 1 8 90:126 19

11. Žilina F 12 1 0 11 58:158 14

12. Žilina E 12 0 0 12 32:184 12

7. liga

12. kolo: Rajec B – Kysucké Nové Mesto B 4:14, Sivoň, Geleta, Imrišík a Kubík po 3,5, Čierne – Nededza B 9:9, Strenk 4, R. Špilák a Miko po 2, V. Špilák, Čadca E – Radoľa D 1:17, Turiak, Jasenové – Kotešová B 3:15, Terchová – Višňové B 8:10, Strečno B – Lietavská Lúčka B 8:10.

Tabuľka:

1. Višňové B 12 12 0 0 159:57 36

2. KNM B 12 11 0 1 134:82 34

3. Kotešová B 12 7 2 3 141:75 28

4. Radoľa D 12 6 3 3 132:84 27

5. Čierne 12 5 4 3 111:105 26

6. Rajec B 12 5 2 5 104:112 24

7. Jasenové 12 4 2 6 100:116 22

8. L. Lúčka B 12 4 1 7 103:113 21

9. Čadca E 12 4 0 8 77:139 20

10. Strečno B 12 3 1 8 82:134 19

11. Terchová 12 2 2 8 88:128 18

12. Nededza B 12 0 1 11 65:151 13

8. liga

12. kolo: Korňa – Kľače 14:4, Skorčík 4,5, F. Mlkvik 3,5, Čuboň 3, J. Mlkvik 2, M. Skorčík, Ovčiarsko – Kysucký Lieskovec C 7:11, Labant 4,5, Ondreáš 3, M. Franek 2,5, Pijak, Kysucké Nové Mesto C – Kotešová IRIS 11:7, J. Grúň 4,5, Imrišík 2,5, Jantulík a Trojan po 1,5, D. Grúň, Divina-Lúky B – Varín 7:11, Mojš – Divinka-Lalínok 11:7, Kotešová C – Rosina C 13:5.

Tabuľka:

1. Divina B 12 10 0 2 144:72 32

2. Kotešová C 12 10 0 2 136:80 32

3. K. Lieskovec C 12 9 1 2 135:81 31

4. Korňa 12 7 0 5 110:106 26

5. Ovčiarsko 12 6 1 5 114:102 25

6. Rosina C 12 5 2 5 109:107 24

7. Mojš 12 5 1 6 103:113 23

8. Kľače 12 5 0 7 97:119 22

9. Kotešová IRIS 12 4 1 7 105:111 21

10. KNM C 12 3 1 8 78:138 19

11. Varín 12 2 1 9 75:141 17

12. Divinka 12 1 2 9 90:126 16

9. liga

12. kolo: Divinka-Lalínok B – Čadca F 14:4, Cisárik 2, Olešňan, Marec, Krásno B – Terchová B 18:0, Olešňan, Murčo, Horniačik a Stehlová po 4,5, Jasenové B – Lietava 6:12, Štiavnik B – Kotešová IRIS B 14:4, Višňové C – Ovčiarsko B 12:6, Horný Hričov – Divina-Lúky C 9:9.

Tabuľka:

1. Krásno B 12 11 1 0 177:39 35

2. Divina C 12 10 2 0 154:62 34

3. Štiavník B 12 9 1 2 157:59 31

4. Lietava 12 8 0 4 111:105 28

5. Višňové C 12 7 1 4 122:94 27

6. Horný Hričov 12 7 1 4 131:85 27

7. Kotešová B 12 5 2 5 116:100 24

8. Terchová B 12 3 1 8 67:149 19

9. Čadca F 12 2 1 9 71:145 17

10. Ovčiarsko B 12 2 0 10 61:155 16

11. Jasenové B 12 1 2 9 66:150 16

12. Divinka B 12 1 0 11 63:153 14