Kysucká zimná hokejbalová liga má nového šampióna! + FOTO

Obhajca titulu skončil na druhom mieste.

14. jan 2020 o 17:11 Viktória Kysucká

Do posledného kola sme čakali na to, kto sa stane majstrom 8. ročníka Zimnej ligy KHÚ 2020. Hbc Skalité sa ním stalo historicky po prvý krát, keď porazil každého vyzývateľa súťaže. Kolektívny výkon individuálne vylepšili bratia Grochalovci.

Prečítajte si tiež: Stolný tenis: Čadčianske derby v extralige, tri kysucké tímy na čele súťaží Čítajte

Posledný hrací deň sa niesol v iskrivej atmosfére. Každý chcel získať body do tabuľky, veď až tri tímy mohli byť po dnešnom kole majstrom. Najmenšie šanci síce mali vlci z Nesluše, pretože v prípade minitabuľky by zrejme ťahali za kratší koniec, no o svoju šancu zabojovali a vyšlo to na pódium, keď v priamej konfrontácií s ďalším ašpirantom na medailu zo Žiliny dokázali brať všetky body.

Skalité vedelo, že musí najprv uspieť s obhajcom titulu z Podzávozu. Zápas sa vyvíjal rôzne. Najprv viedli domáci, potom hostia, modrí, neskôr zelení. O všetkom rozhodla „zázračná“ trojminútovka v tretej tretine v ktorej čerstvý majster strelil tri góly a odskočil od svojho súpera na pohodlný náskok, čo rozhodlo o víťazstve Skalitého. Proti Nesluši to nebola až taká povinná jazda. Od úvodných minút vlci hrýzli no jelene z najsevernejšej obce Kysúc pracovali trpezlivo ďalej a zvyšovali svoj náskok.

Prečítajte si tiež: Nevydarený víkend kysuckých florbalistov. Šesť zápasov bez výhry Čítajte

Posledný hrací deň sa menili aj Individuálne štatistiky. Do prvej desiatky sa dostali až traja noví hráči zo Skalitého. Patrik Grochal si vystrieľal korunu kráľa strelcov, keď predbehol Dávida Kullu o jediný gól! Miroslav Miko si udržal líderskú pozíciu najproduktívnejšieho hráča a o honor najlepšie prihrávajúceho hráča ligy sa delí so spoluhráčom Tomášom Urbaníkom. Medzi brankármi si najlepšie viedol Jakub Grochal, tesne prenasledovaný Marekom Mikom. Za najužitočnejšieho hráča ligy bol vyhlásený Tomáš Bajánek z Nesluše.

Hbc Čadca Podzávoz – Hbc Skalité 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

Góly (asistencie): 03:14 Juraj Kováč (Juraj Housa), 09:30 Marián Oškrobaný (Tomáš Urbaník), 24:43 Roman Kadlečík (Martin Mravec, Juraj Housa) – 02:27 Róbert Drábik (Ľubomír Gerát), 13:05 Patrik Grochal (Stanislav Drábik), 14:41 Tomáš Firek (Ľubomír Gerát), 23:56 Michal Stenchlák (Tomáš Firek), 24:18 Dávid Reľovský (Róbert Drábik), 26:53 Róbert Drábik (Dávid Reľovský). Strely: 40/24. Vylúčenia na 2 min.: 1/1. Presilové hry: 1/1. Brankári: Marek Miko (85 %) - Jakub Grochal (87,5 %). Hráči zápasu: Juraj Housa - Róbert Drábik.

Neslušskí vlci – MicroTec Žilina 5:4 (2:0, 1:1, 2:3)

Góly (asistencie): 01:11 Lukáš Komzala (Adrián Masný), 04:41 Andrej Mäkký (Nikolas Janec), 19:21 Tomáš Bajánek (Nikolas Janec), 2042 Lukáš Komzala (Nikolas Janec), 25:22 Andrej Mäkký (Lukáš Komzala) – 14:20 Matej Rendek (Peter Čelko), 20:35 Tomáš Regec (Matej Rendek), 26:55 Michal Palarec, 25:09 Matej Rendek. Strely: 29/18. Vylúčenia na 2 min.: 4/2. Presilové hry a oslabenia: 0/0. Brankári: Ondrej Švaňa (77,77 %) - Peter Hájnik (82,75 %). Hráči zápasu: Nikolas Janec – Matej Rendek.

Neslušskí vlci – Hbc Skalité 3:7 (2:3, 0:3, 1:1)

Góly (asistencie): 02:42 Juraj Káčerík (Adrián Masný), 04:08 Juraj Káčerík (Adrián Masný), 22:08 Andrej Mäkký (Adrián Masný) – 01:10 Tomáš Firek (Michal Tomečko), 02:51 Michal Tomečko (Tomáš Firek), 06:49 Patrik Grochal (Braňo Chromiak), 13:11 Dávid Reľovský (Michal Tomečko), 16:57 Dávid Reľovský (Stanislav Drábik), 17:13 Ľubomír Gerát (Patrik Grochal), 26:51 Ľubomír Gerát (Michal Stenchlák). Strely: 22/39. Vylúčenia na 2 min.: 1/0. Presilové hry a oslabenia: 0/0. Brankári: Ondrej Švaňa (82,05 %) - Jakub Grochal (86,36 %). Hráči zápasu: Adrián Masný – Dávid Reľovský.

Konečná tabuľka:

Prečítajte si tiež: Kysuckí hádzanári si zmerali sily s Čechmi na dvoch turnajoch + FOTO Čítajte

1. Hbc Skalité 5 4 0 0 42:11 10

2. Hbc Čadca Podzávoz 5 4 0 1 41:16 8

3. Neslušskí vlci 5 3 0 2 21:22 6

4. MicroTec Žilina 5 2 0 3 19:32 4

5. Hbk Čierne 5 1 0 4 22:34 2

6. Medokýš Martin 5 0 0 5 18:41 0

Individuálne ocenenia :

Najproduktívnejší hrá č: Miroslav Miko (Hbc Čadca Podzávoz)

Najlepší strelec: Patrik Grochal (Hbc Skalité)

Najlepšie prihrávajúci hráči: Miroslav Miko a Tomáš Urbaník (Hbc Čadca Podzávoz)

Najužitočnejší hráč: Tomáš Bajánek (Neslušskí vlci)

Najlepší brankár: Jakub Grochal (Hbc Skalité)

Kanadské bodovanie

1. Miroslav Miko (Hbc Čadca Podzávoz) 8 gólov + 10 asistencií = 18 bodov

2. Patrik Grochal (Hbc Skalité) 10 + 4 = 14 bodov

3. Tomáš Urbaník (Hbc Čadca Podzávoz) 3 + 10 = 13 bodov

4. Dávid Kulla (Hbk Čierne) 9 + 2 = 11bodov

5. Roman Kadlečík (Hbc Čadca Podzávoz) 5 + 6 = 11 bodov

6. Tomáš Firek (Hbc Skalité) 3 + 8=11 bodov,

7. Lukáš Buček (MicroTec Žilina) 6 + 4 = 10 bodov

8. Samuel Gabčo (Hbc Čadca Podzávoz) 8 + 1 = 9 bodov

9. Michal Stenchlák(Hbc Skalité) 6 + 3 = 9 bodov,

10. Michal Tome čko (Hbc Skalité) 5 + 4 = 9 gólov

Prečítajte si tiež: Čadčianski šachisti postúpili do štvrťfinále dorasteneckej ligy Čítajte

Brankári

1. Jakub Grochal (Hbc Skalité) 106 striel /11 gólov inkasovaných (89,62 %)

2. Marek Miko (Hbc Čadca Podzávoz) 122/16 (86,88 %)

3. Ondrej Švaňa (Neslušskí vlci) 89/15 (83,14 %)

4. Peter Hájnik (MicroTec Žilina) 156/35 (77,56 %)

5. Daniel Kupka (Hbk Čierne) 111/28 (74,77 %)

6. Michal Šarina (Hbk Medokýš Martin) 109/30 (72,47%)