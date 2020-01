Kto sa stane športovcom roka 2019? Niekoľko mien vyčnieva

V Čadci sa budú opäť oceňovať najlepší športovci uplynulého roka.

16. jan 2020 o 11:12 TOUR

Môžeme odpočítavať posledné dni a hodiny do začiatku spoločensko-športovej akcie roka, galavečera Športovec roka 2019!

Najväčšia koncentrácia mimoriadnych športovcov

V Dome kultúry Čadca bude tento piatok večer najväčšia koncentrácia majstrov sveta, majstrov či vicemajstrov Európy, ale aj majstrov Slovenskej republiky a ďalších skvelých športovcov. No nebude to len o nich. Kysucká športová obec si uctí ľudí, bez ktorých by nefungoval športovo-výchovný proces, súťaže, ligy, turnaje.

Veľkú pozornosť budú priťahovať čestné ceny za oddanosť k športu, za mimoriadny prínos pre šport či uvedenie nového člena alebo členky do Siene slávy kysuckého športu.

Bohatý kultúrny program

Športové oceňovanie spestrí zaujímavý kultúrny program. Heligonkárky Jarky Jelinkovej patria k momentálne najžiadanejším hudobným zoskupeniam na Kysuciach. Ich výborný kolektívny umelecký prejav podčiarknu sólové vystúpenia Sofie Králikovej a Simonky Márie Halvoníkovej.

O vynikajúci vstup sa postará trio hudobníkov z MY3, česká spevácka diva Kamila Hübsch a speváčka skupiny KOMA Michaela Martykanová. Okrem hudobných vystúpení predvedú svoje umenie aj vicemajster Slovenska vo workoute Dominik Klimek a kysucká kulturistická stálica Richard Chromík.

Zaujímavé mená vo finále ankety

Veru, je sa na čo tešiť. Veď o honor najlepšieho kysuckého športovca alebo športovkyne zabojujú také esá ako majster sveta v hokejbale Lukáš Piják, absolútny juniorský majster sveta v silovom trojboji Nikolas Tóth či vicemajster sveta v naturálnej kulturistike Ladislav Litva.

Na slávnosti nebudú chýbať Vladimír Macura, vicemajster Európy vo vzpieraní do 15 rokov, majstri Európy v 3D lukostreľbe Zuzana Králiková a Ľubomír Králik, ako aj Marek Janák a Roman Kadlečík, dvojnásobní víťazi európskej univerzitnej hokejovej ligy.

O víťazstvo v ankete sa budú uchádzať aj majstri Slovenska ako Jozef Ninis, Monika Bytčanková, Jozef Nevedel, juniorský majster SR v atletických disciplínach či majster Slovenska vo frisbee Jakub Banetka.

V uplynulom roku zaujali aj športový objav roka Peter Prívara mladší, ktorý sa v štrnástich rokoch stal tenisovým majstrom Slovenska do 16 rokov a hráčom roka 2019 podľa Tenis Europe alebo plavec František Nehaj, člen Triple Crown Clubu.

Je sa na čo tešiť

Ponuka je pestrá, vyhodnocovanie bude napínavé, čaká nás energiou nabitý večer. Ako je už dobrým zvykom medzi športovcami, hoci spolu súperia, keď je po všetkom, vedia sa porozprávať, dobre zabaviť a upevňovať vrelé vzťahy.

Galavečer Športovec roka 2019 bude oslavou športu a športových výkonov, ktoré rezonovali nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Večerom budú sprevádzať Alexandra Kocúrová a Ján Gajdošík.

Kategórie oceňovaných športovcov:

Frisbee – Hasičský šport – atletika

Silové športy – kulturistika – karate

Florbal – Hokejbal – hokej

Stolný tenis – Futbal

Tréner roka mládež - Tréner roka dospelí

Organizátor roka región - Organizátor roka

Oddanosť k športu

Ambasádor kysuckého športu

Mimoriadny prínos pre šport

Športový kolektív roka 2019

Športovec roka 2019

Sieň slávy Kysuckého športu