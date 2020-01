Športovcom roka 2019 je majster sveta v hokejbale, do Siene slávy pribudol nový člen

Ďalšou kysuckou legendou sa stal úspešný atlét a funkcionár.

18. jan 2020 o 16:02 Marián Masaryk

Máme za sebou tretí ročník galavečera Športovec roka na Kysuciach. Hlavné ocenenie za rok 2019 získal hokejbalista Lukáš Piják, ktorý pomohol Slovensku k ďalšiemu titulu majstra sveta. Druhé miesto v ankete obsadil silový trojbojár a juniorský svetový rekordér v mŕtvom ťahu Nikolas Tóth, tretie miesto obsadil Ladislav Litva, dvojnásobný majster Európy i vicemajster sveta v naturálnej kulturistike.

„Som z ocenenia prekvapený a určite si ho veľmi vážim. Je za tým strašne veľa odriekania a tréningov. Dodáva mi to chuť do ďalšej práce,“ priznal nový kysucký športovec roka Lukáš Piják. V krátkosti sa vrátil k majstrovskému titulu, ktorý mu ocenenie vyniesol. „Bolo to neopísateľné, budem si to pamätať do konca života. Každému prajem niečo také zažiť. Lepšie je raz to zažiť ako stokrát o tom počuť.“

Aké sú jeho ambície do roku 2020? „V tomto roku by som chcel vyhrať extraligu s Považskou Bystricou. Vlani sme skončili druhí a predtým tretí, takže verím, že teraz sa nám podarí získať vytúžený titul.“

A čo ďalší svetový šampionát? Trúfa si Piják zopakovať cestu za zlatom? „V prvom rade dúfam, že sa na budúce majstrovstvá dostanem. Budú sa konať v Kanade a domáci nám budú chcieť vrátiť semifinálovú prehru z minulého roka. Verím, že opäť dosiahneme skvelý výsledok a nebudeme len do počtu."

Tretí najlepší športovec Kysúc za minulý rok bol z ocenenia ešte viac prekvapený. „Ocenenie ma veľmi potešilo a prekvapilo. Naozaj som s ním nepočítal, lebo som ani nevedel, že bola nejaká nominácia,“ povedal kulturista Ladislav Litva, ktorý opísal svoj súťažný rok 2019.

„Obhájil som titul majstra Európy aj vicemajstra sveta. Bol som trochu sklamaný, že som sa nestal majstrom sveta, ale bola to náročná súťaž s množstvom kvalitných pretekárov. Napokon som teda bol spokojný aj s druhým miestom.“ Jeho cieľ do ďalších rokov je teda jasný: „Minimálne ten svetový primát by som ešte chcel v kariére získať a taktiež profi kartu,“ dodal Litva.

Najnovším členom Siene slávy kysuckého športu je brigádny generál vo výslužbe, dlhoročný úspešný atlét a funkcionár, súčasný predseda Združenia olympijských klubov Slovenska, čestný člen Slovenského olympijského výboru, člen siene slávy armádneho klubu Dukla Banská Bystrica i čestný občan mesta Čadca Ivan Čierny. Čo povedal na druhé veľké ocenenie v krátkom čase?