Premávku po provizórnom moste mali spustiť ešte v decembri

Dielo je stavebne ukončené, aktuálne prebieha preberacie konanie.

20. jan 2020 o 6:36 Radoslav Blažek

„Provizórny most so súvisiacimi objektami bude podľa harmonogramu realizácie daný do užívania v decembri 2019, tranzitná nákladná doprava vylúčená nebude,“ presne tieto informácie nám 21. októbra 2019 poskytla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Týkali sa dočasného mostu na ceste I/11 v Čadci pri pumpe OMW v smere do Svrčinovca, ktorý by mal dočasne prevádzať cestu I/11 Čadca-Svrčinovec ponad trať ŽSR pre obidva smery.

Provizórny most síce stojí, no premávku po ňom stále nespustili. Prečo? Sú za meškaním aj šíriace sa správy, že stúpanie na most v smere z Čadce je pomerne prudké pre kamiónovú dopravu a mohlo by narobiť problémy v zimných mesiacoch?

Presne to sme sa opýtali hovorkyne NDS. „Dielo je stavebne ukončené, aktuálne prebieha preberacie konanie. Rozhodnutie z kolaudačného konania by malo nadobudnúť právoplatnosť cca v polovici februára,“ povedala týždenníku Kysuce Michaela Michalová.

„Parametre prístupovej komunikácie sú navrhnuté v zmysle technickej normy, prevádzkyschopnosť zabezpečuje zhotoviteľ diela,“ dodala.