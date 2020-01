Volejbalový Memoriál Maroša Gábriša má staronového víťaza + FOTO

Najlepšie domáce družstvo skončilo na treťom mieste.

20. jan 2020 o 8:26 Dana Pavlíková

Už 26 rokov organizuje Dana Pavlíková s Petrom Grambličkom pod záštitou TJ Lokomotíva Čadca volejbalový turnaj zmiešaných družstiev, ktoré sa skladajú z neregistrovaných hráčov a hráčok.

V začiatkoch od roku 1994 nenápadná akcia pre volejbaluchtivých mladých ľudí z Čadce neskôr prerástla do regionálnej úrovne Kysúc a Žiliny.

Po desiatich rokoch existencie turnaja s každoročnou účasťou Maroša Gábriša, výborného kamaráta a volejbalistu, ktorý tragicky zahynul, sme venovali ostatné ročníky práve jemu a premenovali volejbalový turnaj na Memoriál Maroša Gábriša.

Tohtoročný turnaj napísal už svojich 16 rokov. V sobotu 18. januára sa konal turnaj za účasti ôsmich družstiev. Hráči sa zišli z rôznych častí Slovenska, Čiech a Poľska. Zápasy sa odohrali v telocvičniach ZŠ Rázusova a SOŠ obchodu a služieb.

Do zápasu mohli nastúpiť za družstvo tri ženy a traja muži. V základných skupinách sa hralo na dva hrané sety do 25 s rozdielom dvoch bodov.

Zo skupiny postupovali do semifinále a finále prvé dve družstvá. Tímy na treťom a štvrtom mieste odohrali svoju skupinu o umiestnenie na 5. – 8. mieste.

V tejto nadstavbovej časti sa hralo už na dva vyhrané sety do 25 bodov s rozdielom dvoch bodov a prípadný tajbrejk do 15 bodov s rozdielom dvoch bodov. To, že v obidvoch skupinách hrali výborní hráči a hrali vyrovnané duely, je brané už ako štandard tohto turnaja. Ale zaujímavosťou bolo, že v obidvoch skupinách rovnako sa zo šiestich zápasov hrali tri zápasy s pomerom 1:1 a tri zápasy s pomerom 2:0.

Takže do posledného zápasu v skupinách nebolo vôbec rozhodnuté, ktoré družstvo postúpi do semifinále. V skupine o umiestnenie sa hrali naďalej vyrovnané zápasy. V troch sa rozhodovalo o víťazovi až v tajbrejku. Naopak, v semifinálovej a finálovej skupine boli víťazstvá jednoznačné, keď všetky zápasy skončili pre víťaza 2:0.

Poháre a ceny medailistom odovzdali Dana Pavlíková, Peter Gramblička a Eduard Gábriš, Marošov brat. Putovnú trofej, ktorej autorom je akademický sochár Jozef Mundier, odovzdal víťazom Eduard Gábriš. Ocenenie Najužitočnejšia hráčka turnaja získala Magdalena Jaszkowska z Perfeck Team BVK. Ocenenie Najužitočnejší hráč turnaja získal Jakub Rautner z tímu Pozliepance.

Organizátori ďakujú vedeniam spomenutých škôl za poskytnutie telocviční a ústretovosť pri organizovaní uvedeného športového podujatia.

Konečné poradie 16. ročníka Memoriálu Maroša Gábriša:

1. Perfeck Team BVK

(česko-slovensko-poľský tím, obhajca titulu, víťaz štyrikrát v rade)

2. Pozliepance Žilina

3. Regata Čadca

4. Solinky Žilina

(v tomto družstve hrával aj Maroš Gábriš)

5. MATEO Čadca

6. Veba tím Čadca

7. Adams Čadca

8. Jankovci Čadca