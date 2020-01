ČADCA: Nová viceprimátorka by sa chcela venovať školstvu či životnému prostrediu

V poradí štvrtou členkou mestského zastupiteľstva v Čadci, ktorá si v tomto volebnom období vyskúša pozíciu zástupkyne primátora, je Xénia Šurhaňáková.

21. jan 2020 o 13:27 SITA

ČADCA 20. januára (SITA) - V poradí štvrtou členkou mestského zastupiteľstva v Čadci, ktorá si v tomto volebnom období vyskúša pozíciu zástupkyne primátora, je Xénia Šurhaňáková. Tá vo funkcii strieda Marcela Šula, ktorého k 10. decembru 2019 odvolal primátor Milan Gura. Ako pre agentúru SITA Šurhaňáková povedala, v novej funkcii by sa chcela zamerať predovšetkým na kultúru, školstvo a životné prostredie. Pozná už aj svoj plat, ktorý jej primátor určil vo výške 2 300 eur.

Čadca ako mesto s počtom viac ako 20-tisíc obyvateľov využíva možnosť mať dvoch viceprimátorov. Kým poslanec Peter Strapáč je zástupcom primátora od začiatku volebného obdobia, druhá viceprimátorská stolička je vratká. Poslanec Pavol Holeštiak na nej sedel dva mesiace, jeho nástupca Marcel Šulo len necelý rok. Pre názorové nezhody s primátorom, vrcholiace pri decembrovom schvaľovaní vyšších miestnych daní, sa Šulo rozhodol abdikovať k 14. decembru, Gura ho ešte predtým stihol z funkcie odvolať.

Šulo bol na funkciu zástupcu primátora dlhodobo uvoľneným poslancom a rovnaký status má aj jeho nástupkyňa Xénia Šurhaňáková. "Úvaha nad ponukou vykonávať funkciu viceprimátorky bola záležitosťou dlhšieho obdobia, pretože návrh od primátora Guru som dostala, keď začal ešte len zvažovať vykonanie zmeny na tomto meste," uviedla pre agentúru SITA nová viceprimátorka, ktorá doteraz pôsobila v meste ako stredoškolská učiteľka.

Práve školstvo je jednou z oblastí, ktorej by sa Šurhaňáková chcela na svojej novej pozícii prioritne venovať. "Rada by som sa vo svojej práci zamerala predovšetkým na kultúru, školstvo a životné prostredie. Ako som však za mesiac svojho pôsobenia na úrade pochopila, budem sa musieť venovať aj oblastiam, ktoré v Čadci v poslednej dobe rezonujú najviac, a to je doprava, investície a výstavba," dodala Šurhaňáková.



Nová viceprimátorka bude vo svojej funkcii zarábať o niečo menej ako jej predchodca. Kým Šulovi určil primátor Gura plat vo výške 70 percent svojej vlastnej mesačnej mzdy, čo predstavovalo 2 551,50 eur, Šurhaňákovej stanovil primátor s účinnosťou od 16. decembra 2019 plat vo výške 2 300 eur.