Stolní tenisti Čadce i Krásna nad Kysucou si udržali prvé miesta v ligách (výsledky)

Pozrite si kompletné výsledky zo slovenských stolnotenisových súťaží.

20. jan 2020 o 14:24 Marián Masaryk

V uplynulom týždni pokračovali stolnotenisové slovenské súťaže aj s kysuckými družstvami. Čadčianske „céčko“ si udržalo líderskú pozíciu vo štvrtej mužskej lige Západ, kým Krásno nad Kysucou „B“ zostalo na čele deviatej ligy mužov.

Vo štvrtej lige Západ celkovo dominujú kysucké kluby. Za prvou Čadcou je v tabuľke druhé „béčko“ Radole a tretie miesto patrí „áčku“ Kysuckého Nového Mesta.

Výsledky

3. liga

13. kolo: Radoľa – Valča C 5:9, Škulec 2,5, P. Ovečka 1,5, Javorík, Zákopčie – Iľanovo 9:5, Tremboš 3,5, Faťara 3, Valárik 2,5, Kysucký Lieskovec – Liptovský Hrádok 4:10, Piesecký 3, P. Franek, Žilina B – Dolný Kubín 8:6, Ružomberok D – Námestovo 5:9, Trnové – Kláštor pod Znievom 5:9.

14. kolo: Radoľa – Kláštor pod Znievom 7:7, Staník 2,5, P. Ovečka 2, Javorík, Škulec, Vitkovský 0,5, Kysucký Lieskovec – Iľanovo 11:3, Pavlík 3,5, Vnuk a Piesecký po 2,5, P. Franek 1,5, Kotrč, Zákopčie – Liptovský Hrádok 9:5, Tremboš a Valárik po 3,5, Faťara 2, Žilina B – Námestovo 6:8, Ružomberok D – Dolný Kubín 6:8, Trnové – Valča C 7:7.

Tabuľka:

1. Kláštor 13 10 1 2 118:64 34

2. Valča C 13 10 1 2 115:67 34

3. Kysucký Lieskovec 13 9 0 4 109:73 31

4. Zákopčie 13 8 1 4 103:79 30

5. Liptovský Hrádok 13 8 0 5 102:80 29

6. Trnové 13 5 2 6 90:92 25

7. Dolný Kubín 13 5 2 6 84:98 25

8. Žilina B 13 6 0 7 81:101 25

9. Námestovo 13 4 2 7 74:108 23

10. Iľanovo 13 2 3 8 82:100 20

11. Radoľa 13 2 2 9 69:113 19

12. Ružomberok 13 2 0 11 65:117 17

4. liga Západ

13. kolo: Radoľa B – Medokýš Martin C 18:0, Javorík 3,5, S. Ovečka a Jantulík po 3, Mindek 2, P. Ovečka 1,5, 5 wo, Medokýš Martin B – Kysucké Nové Mesto 5:13, Pečalka 4, Zachar 3,5, Zajac 3, Fojtík 1,5, Slivoň, Stará Bystrica – Sučany 9:9, V. Križka 4,5, Števík 3,5, J. Križka, Turčianske Teplice B – Čadca C 4:14, Straka 4,5, Ďuraj 3,5, Kapusta a Kubjatko po 3, Stránske C – Žilina C 11:7, Bytča B – MSTK Martin B 10:8.

Tabuľka:

1. Čadca C 13 11 1 1 172:62 36

2. Radoľa B 13 10 1 2 141:93 34

3. KNM 13 10 1 2 145:89 34

4. Sučany 13 8 2 3 142:92 31

5. MSTK B 13 7 2 4 122:112 29

6. Stará Bystrica 13 5 4 4 131:103 27

7. Bytča B 13 6 1 6 121:113 26

8. Žilina C 13 5 1 7 121:113 24

9. Stránske C 13 4 2 7 114:120 23

10. Medokýš B 13 3 1 9 100:134 20

11. T. Teplice B 13 1 0 12 70:164 15

12. Medokýš C 13 0 0 13 25:209 13

5. liga

13. kolo: Divina-Lúky – Kysucký Lieskovec B 10:8, Vnuk 3,5, P. Franek 2,5, Ondrušek 2, Radoľa C – Lietavská Lúčka 13:5, Jantulík 4,5, Mindek 3,5, Varoš 3, Svrček 2, Rosina – Čadca D 16:2, Pištek, Fritz, Teplička nad Váhom – Krásno 11:7, Šamaj 3, Kinier a Hažík po 1,5, Kandera, Rajec – Žilina Energodata D 9:9, Višňové – Stránske D 14:4.

Tabuľka:

1. Višňové 13 11 0 2 0 161:73 35

2. Kysucký Lieskovec B 13 9 2 2 0 139:95 33

3. Divina-Lúky 13 9 0 4 0 141:93 31

4. Teplička 13 8 1 4 0 126:108 30

5. Rajec 13 6 3 4 0 131:103 28 6. Radoľa C 13 6 0 7 0 120:114 25

7. Lietavská Lúčka 13 5 1 7 0 110:124 24

8. Žilina D 13 3 4 6 0 105:129 23

9. Čadca D 13 5 0 8 0 87:147 23

10. Rosina 13 4 1 8 0 101:133 22

11. Krásno 13 4 1 7 1 98:136 21

12. Stránske D 13 1 1 11 0 85:149 16

6. liga

13. kolo: Stará Bystrica B – Žilina Energodata F 14:4, Sobol 4,5, Masnica a J. Križka po 3,5, Kultán 2,5, Trnové B – Zákopčie B 11:7, Faldík a Franek po 2,5, Golis, Hlasica, Štiavnik – Nededza 13:5, Žilina Energodata E – Kotešová 2:16, Strečno – Rosina B 11:7, Žilina Tepláreň – Maršová-Rašov 5:13.

Tabuľka:

1. Maršová 13 13 0 0 180:54 39

2. Štiavník 13 12 0 1 168:66 37

3. Kotešová 13 10 1 2 160:74 34

4. Strečno 13 8 3 2 135:99 32

5. Trnové B 13 7 3 3 119:115 30

6. Nededza 13 5 2 6 116:118 25

7. Stará Bystrica B 13 5 2 6 113:121 25

8. Rosina B 13 4 0 9 112:122 21

9. Zákopčie B 13 3 2 8 110:124 21

10. Žilina Tepláreň 13 3 1 9 95:139 20

11. Žilina F 13 1 0 12 62:172 15

12. Žilina E 13 0 0 13 34:200 13

7. liga

13. kolo: Radoľa D – Čierne 13:5, Rapán 4, Majcher 3,5, Belák a Andel po 2, Kubík, Šustek 0,5 – Špilák 2,5, Cyprich 1,5, Miko, Kysucké Nové Mesto B – Terchová 12:6, Slivoň a Imrišík po 3,5, Kubík 2, Palaštyová, Jantulík, Špiriak, Lietavská Lúčka B – Čadca E 11:7, Polák 2,5, Turiak 2, Kubjatková 1,5, Škola, Strečno B – Jasenové 12:6, Nededza B – Rajec B 10:8, Višňové B – Kotešová B 10:8.

Tabuľka:

1. Višňové B 13 13 0 0 169:65 39

2. KNM B 13 12 0 1 146:88 37

3. Radoľa D 13 7 3 3 145:89 30

4. Kotešová B 13 7 2 4 149:85 29

5. Čierne 13 5 4 4 116:118 27

6. Rajec B 13 5 2 6 112:122 25

7. Lietavská Lúčka B 13 5 1 7 114:120 24

8. Jasenové 13 4 2 7 106:128 23

9. Strečno B 13 4 1 8 94:140 22

10. Čadca E 13 4 0 9 84:150 21

11. Terchová 13 2 2 9 94:140 19

12. Nededza B 13 1 1 11 75:159 16

8. liga

13. kolo: Kotešová C – Korňa 9:9, P. Skorčík 3,5, J. Mlkvik 3, F. Mlkvik 2,5, Kysucký Lieskovec C – Divina-Lúky B 13:5, Martin Franek a Labant po 4,5, Michal Franek 2,5, Ondreáš 1,5, Divinka-Lalínok – Kysucké Nové Mesto C 6:12, J. Grúň 4, Imrišík 3,5, Jantulík 2, Troják 1,5, D. Grúň, Varín – Kľače 13:5, Rosina C – Mojš 9:9, Kotešová IRIS – Ovčiarsko 8:10.

Tabuľka:

1. Kotešová C 13 10 1 2 145:89 34

2. Kysucký Lieskovec C 13 10 1 2 148:86 34

3. Divina-Lúky B 13 10 0 3 149:85 33

4. Ovčiarsko 13 7 1 5 124:110 28

5. Korňa 13 7 1 5 119:115 28

6. Rosina C 13 5 3 5 118:116 26

7. Mojš 13 5 2 6 112:122 25

8. Kľače 13 5 0 8 102:132 23

9. Kotešová IRIS 13 4 1 8 113:121 22

10. KNM C 13 4 1 8 90:144 22

11. Varín 13 3 1 9 88:146 20

12. Divinka 13 1 2 10 96:138 17

9. liga

13. kolo: Krásno B – Jasenové B 16:2, Olešňan a Murčo po 4,5, Stehlová a Gáborík po 3,5, Čadca F – Lietava 6:12, Olešňan 3,5, Cisárik 2,5, Terchová B – Horný Hričov 3:15, Divina-Lúky C – Višňové C 12:6, Ovčiarsko B – Štiavnik B 6:12, Kotešová IRIS B – Divinka-Lalínok B 14:4.

Tabuľka:

