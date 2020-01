Kysucké florbalistky začali rok úspešne. Zdolali aj lídra súťaže + FOTO

Extraligistky z Kysuckého Nového Mesta sú už druhé v tabuľke.

21. jan 2020 o 8:31 Marián Masaryk, szfb.sk

Prvýkrát v tomto roku boli v akcii extraligistky z Kysuckého Nového Mesta. Začali ho dvojicou domácich víťazstiev nad Nitrou a Pruským, pričom pri oboch strelili súperom osem gólov. Dostali sa po nich na druhé miesto v tabuľke s rovnakým počtom bodov ako prvé Pruské.

Prvoligoví florbalisti Devils Čadca si v jedinom víkendovom dueli poradili doma so Žilinou, ktorú zdolali o štyri góly. Po triumfe 6:2 sa posunuli na postupové ôsme miesto v súťaži.

Extraliga žien

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – ŠK Slávia SPU DFA Nitra 8:5 (3:2, 4:2, 1:1)

Góly: Hlávková 2, K. Chupeková, L. Chupéková, Faktorová, Mlíchová, Škvrndová – Krajčová 2, Pintérová 2, Bardoňová

KNM: Michalisková – Hlávková, K. Chupeková, L. Chupéková, Faktorová, Mlíchová, Škvrndová, Gešová, Pudišová, Berešíková, Svrčková, Komzalová.

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – ŠK 98 Pruské 8:7 (4:3, 3:0, 1:4)

Góly: L. Chupéková 4, Hlávková 2, Pudišová, Škvrndová – Dobrodejová 3, Lenčešová 2, Hrehušová, Žikavská

KNM: Michalisková – Hlávková, K. Chupeková, L. Chupéková, Faktorová, Mlíchová, Škvrndová, Gešová, Pudišová, Berešíková, Svrčková, Komzalová, Mlíchová.

Program: 25.1. o 11:30 hod.: Fbk Kométa Spišská Nová Ves – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto,

26.1. o 11. h.: Fbk Tvrdošín – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto.

Hlasy po zápase:

Prečítajte si tiež: Stolní tenisti Čadce i Krásna nad Kysucou si udržali prvé miesta v ligách (výsledky) Čítajte

Marián Chlebana (tréner MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto): „Dnešný zápas bol skvelým aj pre divákov. Stretli sa dva kvalitné tímy, jeden skúsený a jeden behavý. Bolo vidno, že naše hráčky už tiež naberajú skúsenosti. Nebáli sme sa súperiek. Nemáme stále kompletnú zostavu, ale tie, čo dnes nastúpili, musím pochváliť. O víťazstve rozhodla naša fantastická druhá tretina. Škoda toho dramatického záveru. Mali sme sľubný náskok a takmer sme hrali predĺženie. Musím však pochváliť aj hru Pruského. Bol to skutočne kvalitný extraligový zápas.“ (szfb.sk)



Alexandra Faktorová (hráčka MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto): „Z môjho pohľadu bola dnes ukážková druhá tretina, kde sme ukázali skvelý florbal. Mali sme pekné akcie, aj sme dali rozhodujúce góly. Tretia tretina bola už dosť dramatická. Nieže by sme to odflákli, ale aj súper začal hrať veľmi dobre. Dal nám štyri góly. Našťastie sme si udržali rozhodujúci náskok až do konca.“ (szfb.sk)

Tabuľka Hyundai extraligy

1. ŠK 98 Pruské 13 10 0 1 2 121:59 31

2. MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 13 10 0 1 2 105:58 31

3. NTS FK - ZŠ Nemšová 13 9 0 0 4 124:62 27

4. FbC Predator Sabinov 12 8 1 0 3 104:54 26

5. Fbk Tvrdošín 12 7 1 0 4 92:74 23

6. Spišská Nová Ves 12 5 0 0 7 64:76 15

7. VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 13 3 1 0 9 53:88 11

8. FBK Harvard Partizánske 13 3 0 1 9 54:114 10

9. ŠK Slávia SPU DFA Nitra 13 3 0 0 10 51:92 (9

10. Eastern Wings Michalovce 12 2 0 0 10 44:135 6

1. liga mužov

Devils Čadca – ŠK Juventa pri CVČ v Žiline 6:2 (1:0, 4:0, 1:2)

Góly: Hajduk 2, Ondrušek, Imrišík, Drab, Šichman – Borík 2

Čadca: Sak – Olešňaník, Hajduk, Ondrušek, Imrišík, Drab, Šichman, Benko, Hordynsky, Dej, Švancár, Michalina, Kubička, Noga, Dobrovolný, Petrovič, Jedinák, Šupola.

Program: 8.2. o 16. hod.: Devils Čadca – Žltý Sneh Košice,

9.2. o 14. hod.: Devils Čadca – Športový klub Floorball ACADEMY Prešov.

Prečítajte si tiež: Minihádzanári Kysuckého Nového Mesta sa predstavili v Prievidzi + FOTO Čítajte

Tabuľka

1. FBC 11 Trnava 18 12 5 1 99:73 41

2. Žltý Sneh Košice 18 11 4 3 158:107 37

3. DTF team Detva Joxers 18 10 3 5 127:94 33

4. Prešov 18 9 3 6 106:109 30

5. Harvard Partizánske 18 8 5 5 116:102 29

6. Dubnica nad Váhom 18 7 6 5 91:97 27

7. FbO Žochár Topoľčany 18 7 3 8 104:97 24

8. Devils Čadca 18 6 3 9 89:100 21

9. Hurikán Bratislava 18 6 1 11 101:118 19

10. FBK RAptORs 18 6 1 11 103:123 19

11. FbC Predator Sabinov 18 6 1 11 98:136 19

12. ŠK Juventa pri CVČ v Žiline 18 2 1 15 91:127 7