Čadčianska nemocnica sa pre tender na záchranky obrátila na súd

Do dnešného dňa nikto nezrušil pochybné výberové konanie, hovorí riaditeľ nemocnice.

21. jan 2020 o 14:04 Radoslav Blažek

„Po vyčerpaní všetkých možností sme sa obrátili na súd. Do dnešného dňa nikto nezrušil pochybné výberové konanie na stanice záchrannej zdravotnej služby, aj keď pochybenia boli zjavné a medializované,“ tieto slová uviedol v uplynulý týždeň na sociálnej sieti Martin Šenfeld, riaditeľ Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci.

Reagoval tým na tender na stanice záchraniek, ktorý realizoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Práve ten sa rozhodla čadčianska nemocnica žalovať

Výberové konanie na prevádzkovanie záchranky sa realizovalo ešte v auguste minulého roku. ÚDZS vybral víťaza, no čadčianska nemocnica neuspela. Podľa slov riaditeľa skončil tender celkovo pre nemocnice katastrofálne.

Úrad robil tender len posudzovaním písomných podkladov či daný uchádzač spĺňa kritériá, pričom stačilo mať odborného garanta a dať čestné prehlásenie o personálnom zabezpečení, prípadne zložení kaucie na materiálno-technické zabezpečenie.

„V minulosti pozývali všetkých uchádzačov na osobnú prezentáciu projektu, čo sa pri tomto výberovom konaní nekonalo,“ povedal ešte v septembri Martin Šenfeld.

„Rozhodlo sa rýchlo, len na základe papierovej dokumentácie. Ťažko sa dajú pochopiť informácie, že víťazný uchádzač bol od nemocnice lepší, keď bude prevádzkovať túto službu s našimi zamestnancami. Tých oslovila po skončení výberového konania víťazná spoločnosť s tým, aby prešli túto službu poskytovať k nim,“ pokračoval vtedy Šenfeld.

Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci tak nemala inú možnosť a pre výsledky spomínaného tendra podala ešte vlani odvolanie. Momentálne fungujú v meste Čadca dve záchranky, jednu z nich prevádzkuje nemocnica, no platnosť jej licencie končí koncom apríla 2020.

„Žiaľ, v praxi to znamená, že sme prišli o stanicu záchrannej zdravotnej služby, pričom naši zamestnanci, ktorí túto službu prevádzkovali, museli dať výpoveď a prejsť k novému poskytovateľovi, pretože nemocnica nedostala licenciu. Je to smutné, možno sa nám týmto nepodarí celú vec vyriešiť, ale nemôžeme to nechať len tak bez povšimnutia. Držte nám prosím palce,“ dodal Šenfeld.