Deti už nešportujú ako kedysi a to je smutné, hovorí tréner vzpierania na Kysuciach

Peter Papík je druhý najlepší kysucký tréner podľa ankety Športovec roka 2019.

22. jan 2020 o 11:20 Marián Masaryk

Škola vzpierania v Kysuckom Novom Meste vznikla až koncom roka 2015, pričom oficiálne funguje od roku 2016. Aj za ten čas už stihla dosiahnuť niekoľko významných úspechov.

V roku 2019 skončil kysucký klub tretí v celoslovenskej súťaži žien a tesne štvrtý v Slovenskej lige starších žiakov. Darilo sa aj viacerým jednotlivcom. Nielen o výsledkoch klubu sme sa rozprávali s vedúcim trénerom Petrom Papíkom, ktorý obsadil druhé miesto v ankete Športovec roka na Kysuciach za rok 2019 v kategórii Tréner roka – dospelí.

Vzpieračský klub v Kysuckom Novom Meste je pomerne mladý. Stihol už za ten krátky čas „vychovať“ nejaké osobnosti?

– Vzhľadom na to, že sme začínajúci klub, tak osobnosti nemáme, ale máme viacerých majstrov Slovenska v žiackych a juniorských kategóriách. Máme tiež úspešné ženy a reprezentantov Slovenska.

Viacerí športovci z okolia k vám chodia na kondičnú prípravu. Komu ste zatiaľ najviac pomohli?

– Pomáhali sme hádzanárom a florbalistkám z Kysuckého Nového Mesta. Chodia k nám individuálne aj iní športovci z nášho mesta, ako napríklad atléti a niekoľkonásobný majster sveta v mŕtvom ťahu Nikolas Tóth.

Aké najväčšie úspechy dosiahol váš klub v uplynulom roku?

– Máme majstrov Slovenska od žiackej až po juniorskú kategóriu, reprezentantov Slovenska, účastníkov medzinárodných podujatí ako V4 aj prípravných podujatí na majstrovstvá Európy.

Sú v klube nejaké potenciálne budúce vzpieračské hviezdy?

– Je tu viacero adeptov do budúcna, ale to je len na nich, čo a ako bude s nimi ďalej. Myslím si, že niektorí v budúcnosti príjemne prekvapia na medzinárodnej úrovni.

Ako bude vyzerať zimná príprava a aké sú ambície klubu do novej sezóny?

– V novej sezóne chceme byť úspešnejší ako v roku 2019 a vyhýbať sa zraneniam. Začiatok je o naberaní sily a kondície. Čaká nás aj veľa organizačnej práce s usporiadaním súťaží, ktoré chceme v tomto roku mať u nás doma, aby sme viac spropagovali vzpieranie v našom meste.

Je v Kysuckom Novom Meste a okolí dostatočný záujem o vzpieranie? Často to aj inde býva tak, že záujemcovia prídu, ale rýchlo s tým skončia.

– U nás je to práve naopak. Tí, ktorí prídu, s nami väčšinou zostávajú alebo sa ku vzpieraniu neskôr znova vrátia. Nielen u nás, ale vo všeobecnosti je v športových kluboch menej detí ako po minulé roky. Deti dnes nemajú záujem športovať tak ako to bolo pár rokov dozadu, čo je veľmi smutné.