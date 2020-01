Riaditeľ nemocnice: Dlhé čakacie doby? Problém sa zanedbal v minulosti

Lekári, ktorí tu už mohli pôsobiť, si našli prácu inde a teraz ich už ťažko zlákame späť.

22. jan 2020 o 21:39 Radoslav Blažek

Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci má za sebou pomerne úspešné obdobie. Minulý rok získala vysnívanú magnetickú rezonanciu a postupne pokračuje v rozsiahlych rekonštrukciách.

Martin Šenfeld, ktorý stojí na čele nemocnice od roku 2011, vie, že stále je čo robiť. V rozhovore nám prezradil plány na ďalšie obdobie a pomenoval aj celoslovenské problémy zdravotníctva...

Uplynulý rok „priniesol“ do Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci vytúženú magnetickú rezonanciu. Ako sa doteraz osvedčil prístroj, je už v plnej prevádzke?

Áno, prístroj je už v plnej prevádzke, aj keď na začiatku sme sa trošku borili s poisťovňami. Mali sme už predbežné súhlasy o zazmluvnení, no prvé mesiace nás brzdila byrokracia poisťovní. Tie nás síce zazmluvnili, ale bez finančného objemu. Rokovania museli pokračovať ďalej. Časom sme dospeli k nejakému konsenzu najmä pri Všeobecnej zdravotnej poisťovni, kde máme až cca 88 percent našich poistencov. Ostatné poisťovne sa následne pridali. Pracujeme s limitom, ktorý je nastavený tak, že nemocnica je pri poskytovaní tejto služby vo vyrovnanom hospodárení, čo nie je v rámci Slovenska zvyčajné, pretože táto služba je vysoko zisková. Ale je to prvý rok, počas ktorého musíme o svoju pozíciu bojovať. Keďže sa nám podarilo dosiahnuť zazmluvnenie tohto prístroja, čo je veľký úspech, som spokojný. Verím, že v tomto roku sa nám podarí rozšíriť limity, ktoré máme od zdravotných poisťovní.

Aké limity? Mohli by ste byť konkrétnejší?

Nemocnica je limitovaná počtom vyšetrení. Máme istý finančný objem, ktorého prekročenie by nás priviedlo do straty. Napriek tomu, uvedené limity mierne prekračujeme, pričom veríme, že sa nám podarí so zdravotnými poisťovňami dohodnúť, aby sme mohli vyšetrovať viac pacientov.

Ostaňme ešte pri magnetickej rezonancii. Zachytil som váš výrok, že výrazný podiel na získaní tohto prístroja mali ľudia, ktorí spoločne s nemocnicou vyvíjali tlak a spisovali petíciu. Je pravda, že bez tohto tlaku by sme tu dnes MR nemali?

Je to smutné, ale, žiaľ, tak to na Slovensku funguje. Bojovali sme naozaj dlho, stretávali sme sa s rôznymi ľuďmi na rôznych úrovniach. Napriek tomu bolo ťažké vybaviť, aby sme sa o magnetickej rezonancii mohli na stretnutiach vôbec rozprávať. Keď sa to konečne podarilo, vznikali obštrukcie rôzneho charakteru. Pomohla nám podpora širokej verejnosti a zopár zanietených ľudí, vďaka ktorej sme sa dostali k tejto službe. Som veľmi rád, že sa to podarilo.

Finančné prostriedky ste investovali aj do ďalšej modernizácie nemocnice. Čo pozitívne sa v poslednom období ešte podarilo?

Minulý rok prešlo veľkou rekonštrukciou neurologické oddelenie, kde sme prerábali celé krídlo vrátane Jednotky intenzívnej starostlivosti a prístrojového vybavenia. Začali sme rozsiahlu rekonštrukciu sociálnych zariadení v internistickom pavilóne. V celom krídle sa robia všetky poschodia, ide sa od najvyššieho po najnižšie, takže ide naozaj o veľkú rekonštrukciu. Práce si vyžadujú aj obmedzenia. Rekonštrukciou prejdú najmä neoperačné odbory – interné oddelenie I a II, paliatívne oddelenie, Oddelenia dlhodobo chorých, Neurologické oddelenie či Dom ošetrovateľskej starostlivosti. Som rád, že sme sa pohli, pretože čo sa týka sociálnych zariadení, tu som vnímal najväčšiu nespokojnosť verejnosti. Boli a sú to oprávnené požiadavky občanov, veď od výstavby nemocnice sa dlhé roky do tohto neinvestovalo, a tak si to vyžiadalo hĺbkovú rekonštrukciu. Nemeníme len obklady a dlažby, ale kompletne sa menia aj rozvody, či už odpady a prívody vody, elektroinštalácie, vzduchotechnika. Zároveň všetky sociálne zariadenia rozširujeme tak, aby bol na každom poschodí bezbariérový prístup.

Čo ešte?

Na prelome rokov sme začali s rekonštrukciou jednotky intenzívnej starostlivosti na Oddelení úrazovej chirurgie, ktorá si tiež vyžiadala rozsiahlu rekonštrukciu. Taktiež robíme kompletnú rekonštrukciu Oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny, vrátane prístrojového vybavenia, kde v tejto dobe finišujeme a do troch týždňov by sme mohli dať priestory do užívania. Taktiež pripravujeme priestory pre umiestnenie hyperbarickej kyslíkovej komory, ktorú by sme chceli otvoriť do cca šiestich mesiacov.

Napriek tomu je stále do čoho investovať. Kde nemocnicu najviac tlačí topánka, aké sú najčastejšie požiadavky ľudí?