FOTO: Míting kotlebovcov rozdelil Kysuckonovomešťanov

Policajti so psami sa postavili smerom k odporcom ĽSNS. Pripomína mi to Nežnú revolúciu, keď tĺkli študentov, hovorí obyvateľka.

24. jan 2020 o 22:55 Magdaléna Paluchová

Zatiaľ, čo kotlebovci vítali predsedu, policajti so psami sa postavili smerom k odporcom ĽSNS. Kysuca sa v piatok na Námestí slobody rozdelila na dva tábory.

Neisté povolenie

Piatkový predvolebný míting Ľudovej strany naše Slovensko v Kysuckom Novom Meste sprevádzalo aj zhromaždenie odporcov jeho politiky. Protest proti Kotlebovcom ohlásili študenti, mládež a aktivisti Kysuckého Nového Mesta, v čele s Lukášom Hrošovským, riaditeľom mládežníckej organizácie SYTEV.

Protest odporcov ĽSNS však sprevádzali problémy, organizátori dostali od mesta informáciu, že akcia nie je povolená: „Mesto tento zákaz nezverejnilo na žiadnej výveske, takže tento zákaz nie je platný. Prišli sme vyjadriť iniciatívu, že sme proti nenávisti a extrémizmu. Na Kysuciach táto politická strana rezonuje a zažili sme to tento týždeň, koloval o mne negatívny článok aj video, čo považujem za lynč z ich strany. Sympatizanti strany zaútočili na moju rodinu, na mojich priateľov, aby nás odradili,“ hovorí Hrošovský.

Na akcii sa zúčastnili aj členovia kandidujúcich strán PS/Spolu, či ZA ľudí. Organizátorovi protestného podujatia vyčítajú, že nie je apolitický a že sa spája so stranou PS/Spolu na základe videa, ktoré vzniklo pred troma rokmi. Hrošovský situáciu okomentoval nasledovne: „Vyhraňujem sa proti tomu, Truban bol u nás pred troma rokmi kvôli aktivite, ktorá prebiehala pod ministerstvom školstva, išlo o motiváciu mladých ľudí v oblasti podnikania a Truban bol u nás ako úspešný podnikateľ, bolo to apolitické stretnutie. Toto video je doteraz zneužívané.“ Hrošovský sa dištancuje od strany PS/Spolu, tvrdí, že protest organizuje spolu s ďalšími aktivistami z iniciatívy mladých Kysuckonovomešťanov.

Stanovisko mesta Kysucké Nové Mesto vo veci zhromaždenia budeme aktualizovať.

Na pódiu sa vystriedal Kotleba i Mazurek

Kotlebovci začali svoj míting okolo 16:00, dav ich sympatizantov bol početnejší, ako dav protestujúcich. Oponentov organizátori označovali za „zhúlencov“, na čom sa dav zabával. „Nastali tu v Kysuci tri veci: krásne počasie, vy, milovaní Kysučania v takomto obrovskom počte a tretie to najkrajšie a najmilovanejšie na Slovensku; predseda Ľudovej strany Naše Slovensko, geniálny človek inžinier, magister Marian Kotleba,“ týmito slovami ohlásili organizátori predvolebného mítingu príchod predsedu strany. Okrem neho do Kysuce prišiel aj vylúčený poslanec Milan Mazurek, či politik Štefan Kuffa, brat kňaza Mariána Kuffu.

Prejavy predstaviteľov strany boli agitačné, bez slov o konkrétnych riešeniach: ,,Základ toho, aby sa Slovensko opäť postavilo na nohy, je to, aby sa národný, sociálny a kresťanský princíp v politike začal uplatňovať tak, aby tí, ktorí poctivo pracujú, vychovávajú svoje deti, aby konečne začali cítiť, že štát je tu pre nich," hovoril k svojim sympatizantom Marian Kotleba.

Predseda strany sa vyjadril, že od roku 1993 až po dnes vidíme, že všetky vlády Slovensko rozkradli, zadĺžili, z dôchodcov, ktorí tento štát budovali, spravili žobrákov a mladých ľudí vyhnali za hranice. ,,Je to o to smutnejšie, keď vidíme, koľko peňazí dáva vláda na mimovládky, do Európskej únie a ľudia, ktorí sú na dôchodku, si musia doplácať za lieky a lekára," povedal. Vyzýval ľudí, že túto nespravodlivosť musia spoločne s ním okamžite odstrániť tým, že do vlády zasadne jeho strana, ktorej ide o Slovensko a o ľudí.

Protestujúci sa jeho reč snažili kaziť nesúhlasnými výkrikmi. Kotleba nechal dav skandovať "my sme tu doma". Zatiaľ, čo skupinu sympatizantov ĽSNS tvorili starší ľudia, odporcami boli mladšie ročníky, aj študenti. Napriek ich menšiemu počtu boli policajti aj so psami natočení k tejto skupine preto, že viac skandovala. ,,Pripomína mi to rok 1989, kedy bola použitá hrubá sila voči študentom, ktorí pokojne protestovali," povedala staršia účastníčka, ktorá bola na strane oponentov ĽSNS.

Po skončení mítingu kotlebovcov na Námestí slobody sa obe skupiny vzájomne konfrontovali, no polícia zabránila potencionálnym konfliktom a obe skupiny sa rozišli.