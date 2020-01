Stolný tenis: Extraligistom z Čadce sa nedarilo, kysucké derby vo štvrtej lige

Dva kysucké tímy zostali na čele súťaží.

27. jan 2020 o 8:25 Marián Masaryk

Cez víkend pokračovali slovenské stolnotenisové súťaže aj s kysuckými družstvami. Extraligistom Čadce sa veľmi nedarilo, ale čadčiansky C tím aj B tím Krásna nad Kysucou zostali na čele svojich súťaží.

V štvrtej lige Západ bojovali o druhé miesto za Čadcou v priamom súboji B tím Radole a Kysucké Nové Mesto. Radoľa zvíťazila a udržala si svoje postavenie v tabuľke.

Extraliga mužov

8. kolo: Čadca – Valča 3:6, Petráš 2, Cyprich, Čadca B – Michalovce 1:6, Kapusta, Čadca – Michalovce 6:4, Petráš 3, Cyprich, Goldir, Čadca B – Valča 2:6, Kapusta, Mariak.

1. Valča 15 7 2 6 61:61 31

2. Michalovce 15 6 2 7 60:65 29

3. Čadca 14 6 0 8 52:62 26

4. Galanta 14 2 2 10 48:72 20

5. Rybník 14 2 2 10 37:72 20

6. Čadca B 14 0 0 14 15:84 14

8. kolo: Vranov – Rožňava 5:5, Nižná – Ružomberok 5:5, Nižná – Rožňava 2:6, Vranov – Ružomberok 6:3.

1. Vydrany 13 13 0 0 78:15 39

2. Malacky 13 12 0 1 74:28 37

3. Vranov 15 8 3 4 69:57 34

4. Nižná 15 8 1 6 65:56 32

5. Rožňava 14 7 3 4 70:52 31

6. Ružomberok 14 4 5 5 60:65 27

4. liga Západ

14. kolo: Čadca C – Bytča B 10:8, Kubjatko a Straka po 3, Goldir 2, Kapusta, Ďuraj, Žilina C – Stará Bystrica 14:4, Števík 2, Kuric, Križka, Kysucké Nové Mesto – Radoľa B 8:10, Zachar 3,5, Pečalka 3, Fojtík 1,5 – Javorík 3,5, Jantulík 3, S. Ovečka 2, Mindek, P. Ovečka 0,5, Medokýš Martin C – Turčianske Teplice B 6:12, MSTK Martin B – Stránske C 8:10, Sučany – Medokýš Martin B 18:0.

1. Čadca C 14 12 1 1 182:70 39

2. Radoľa B 14 11 1 2 151:101 37

3. KNM 14 10 1 3 153:99 35

4. Sučany 14 9 2 3 160:92 34

5. MSTK Martin B 14 7 2 5 130:122 30

6. Stará Bystrica 14 5 4 5 135:117 28

7. Žilina C 14 6 1 7 135:117 27

8. Bytča B 14 6 1 7 129:123 27

9. Stránske C 14 5 2 7 124:128 26

10. Medokýš B 14 3 1 10 100:152 21

11. T. Teplice B 14 2 0 12 82:170 18

12. Medokýš C 14 0 0 14 31:221 14

5. liga

14. kolo: Kysucký Lieskovec – Rosina 11:7, Vnuk 3,5, Ondrušek 3, M. Franek 2, P. Franek, Obernauer, Labant 0,5, Čadca D – Radoľa C 8:10, Kubjatko 3,5, Fritz 2, Ďuraj 1,5, Pištek – Jantulík a Mindek po 3,5, Majcher 3, Krásno – Višňové 5:13, Šamaj a Kinier po 2,5, Lietavská Lúčka – Teplička nad Váhom 10:8, Stránske D – Rajec 10:8, Žilina Energodata D – Divina-Lúky 4:14.

1. Višňové 14 12 0 2 0 174:78 38

2. K. Lieskovec B 14 10 2 2 0 150:102 36

3. Divina-Lúky 14 10 0 4 0 155:97 34

4. Teplička 14 8 1 5 0 134:118 31

5. Rajec 14 6 3 5 0 139:113 29

6. Radoľa C 14 7 0 7 0 130:122 28

7. L. Lúčka 14 6 1 7 0 120:132 27

8. Žilina D 14 3 4 7 0 109:143 24

9. Čadca D 14 5 0 9 0 95:157 24

10. Rosina 14 4 1 9 0 108:144 23

11. Krásno 14 4 1 8 1 103:149 22

12. Stránske D 14 2 1 11 0 95:157 19

6. liga

14. kolo: Zákopčie B – Stará Bystrica B 15:3, Faťara, Faldík a Valárik po 4,5, Franek 1,5 – Masnica, Sobol, Kultán, Rosina B – Žilina Energodata E 15:3, Kotešová – Žilina Tepláreň 11:7, Maršová-Rašov – Štiavnik 13:5, Nededza – Trnové B 10:8, Žilina Energodata F - Strečno 6:12.

1. Maršová 14 14 0 0 193:59 42

2. Štiavník 14 12 0 2 173:79 38

3. Kotešová 14 11 1 2 171:81 37

4. Strečno 14 9 3 2 147:105 35

5. Trnové B 14 7 3 4 127:125 31

6. Nededza 14 6 2 6 126:126 28

7. S. Bystrica B 14 5 2 7 116:136 26

8. Rosina B 14 5 0 9 127:125 24

9. Zákopčie B 14 4 2 8 125:127 24

10. ZA Tepláreň 14 3 1 10 102:150 21

11. Žilina F 14 1 0 13 68:184 16

12. Žilina E 14 0 0 14 37:215 14

7. liga

14. kolo: Čadca E – Strečno B 14:4, Škola 4,5, Polák 3,5, Pištek 2,5, Turiak 2, Kubjatková 1,5, Kotešová B – Kysucké Nové Mesto B 8:10, Pečalka 3,5, Slivoň 3, Imrišík 2, Kubík 1,5, Rajec B – Radoľa D 7:11, Rapán 4,5, Šustek 3,5, Andel 3, Čierne – Lietavská Lúčka B 11:7, Strenk 4,5, Cyprich a Miko po 2,5, Špilák 1,5, Jasenové – Višňové B 6:12, Terchová – Nededza B 11:7.

1. Višňové B 14 14 0 0 181:71 42

2. KNM B 14 13 0 1 156:96 40

3. Radoľa D 14 8 3 3 156:96 33

4. Čierne 14 6 4 4 127:125 30

5. Kotešová B 14 7 2 5 157:95 30

6. Rajec B 14 5 2 7 119:133 26

7. L. Lúčka B 14 5 1 8 121:131 25

8. Jasenové 14 4 2 8 112:140 24

9. Čadca E 14 5 0 9 98:154 24

10. Strečno B 14 4 1 9 98:154 23

11. Terchová 14 3 2 9 105:147 22

12. Nededza B 14 1 1 12 82:170 17

8. liga

14. kolo: Kysucké Nové Mesto C – Rosina C 9:9, J. Grúň 3,5, Imrišík a Jantulík po 2,5, Troják 0,5, Korňa – Varín 9:9, J. Mlkvik 2,5, F. Mlkvik a P. Skorčík po 2, Čuboň 1,5, M. Skorčík, Kľače – Kysucký Lieskovec C 4:14, Labant a Franek po 4,5, Ondreáš 4, Čanecký, Divina-Lúky B – Kotešová IRIS 14:4, Ovčiarsko – Divina-Lalínok 13:5, Mojš – Kotešová C 7:11.

1. Kotešová C 14 11 1 2 156:96 37

2. K. Lieskovec C 14 11 1 2 162:90 37

3. Divina-Lúky B 14 11 0 3 163:89 36

4. Ovčiarsko 14 8 1 5 137:115 31

5. Korňa 14 7 2 5 128:124 30

6. Rosina C 14 5 4 5 127:125 28

7. Mojš 14 5 2 7 119:133 26

8. Kľače 14 5 0 9 106:146 24

9. KNM C 14 4 2 8 99:153 24

10. Kotešová I. 14 4 1 9 117:135 23

11. Varín 14 3 2 9 97:155 22

12. Divinka 14 1 2 11 101:151 18

9. liga

14. kolo: Jasenové B – Čadca F 13:5, Cisárik a Podmanický po 2, Marec, Horný Hričov – Krásno B 8:10, Paučo 4,5, Murčo 3, Horniačik 1,5, Stehlová, Lietava – Kotešová IRIS B 2:16, Divinka-Lalínok B – Ovčiarsko B 9:9, Štiavnik B – Divina-Lúky C 10:8, Višňové C – Terchová B 12:6.

1. Krásno B 14 13 1 0 203:49 41

2. Divina-Lúky C 14 11 2 1 174:78 38

3. Štiavník B 14 11 1 2 179:73 37

4. Lietava 14 9 0 5 125:127 32

5. Višňové C 14 8 1 5 140:112 31

6. Horný Hričov 14 8 1 5 154:98 31

7. Kotešová B 14 7 2 5 146:106 30

8. Terchová 14 3 1 10 76:176 21

9. Jasenové B 14 2 2 10 81:171 20

10. Čadca F 14 2 1 11 82:170 19

11. Ovčiarsko B 14 2 1 11 76:176 19

12. Divinka B 14 1 1 12 76:176 17