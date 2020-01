Florbal: Kysucké extraligistky zostávajú druhé, Wild Girls Čadca s veľkým obratom

Kysuckým florbalistkám sa cez víkend darilo.

27. jan 2020 o 9:10 Marián Masaryk

V uplynulý víkend boli v akcii všetky ženské florbalové tímy v najvyšších slovenských súťažiach.

Wild Girls Čadca vyhrali oba zápasy, pričom v tom druhom predviedli skvelý obrat proti Snipers. Extraligistky z Kysuckého Nového Mesta nezaváhali a udržali sa na druhom mieste v tabuľke. Ich B tím však utrpel jednu vysokú prehru od Bratislavčaniek.

Extraliga žien

Fbk Kométa Spišská Nová Ves – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 6:7 PP (2:1, 2:3, 2:2, 0:1)

Góly: Majcherová 2, Semančíková 2, Valenčinová, Becková – Hlávková 3, Chupéková 2, Škvrndová, Faktorová

KNM: Mládenková – Hlávková, L. Chupéková, K. Chupeková, Škvrndová, Faktorová, Gešová, Pudišová, Honíšková, Berešíková, Svrčková, Michalisková, Komzalová, Mlíchová.

Prečítajte si tiež: Futsal: FC Debakel deklasoval Čadcu a zostáva na čele súťaže Čítajte

Ema Škvrndová (kapitánka a najlepšia hráčka Kysuckého Nového Mesta): „Bol to pre nás veľmi náročný zápas. Tempo bolo rýchle, behali sme hore-dole. Nehrali sme zo začiatku to, čo sme mali, no napokon sme sa nakopli a začali sme dobiehať. Sme rady, že sa nám to podarilo dotiahnuť do víťazného konca.“ (szfb)

Marián Chlebana (tréner Kysuckého Nového Mesta): „Tretinu a pol sme hrali zle, čo mohlo byť tou skorou rannou cestou, no na to sa nejdeme vyhovárať. Prehrávali sme 1:4, no vrátili sme sa do zápasu. Začali sme behať, hrať. V predĺžení boli šance na jednej i na druhej strane a nakoniec to padlo do súperovej brány. Musím pochváliť Spišskú za dnešný výkon.“ (szfb)

Fbk Tvrdošín – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 6:7 (1:1, 2:1, 3:5)

Góly: Paňková, Spišiaková, Kovalíková 2, Buková, Dúbravská – Hlávková 3, L. Chupéková 2, Faktorová, Škvrndová

KNM: Michalisková – Hlávková, L. Chupéková, K. Chupeková, Škvrndová, Faktorová, Gešová, Pudišová, Honíšková, Berešíková, Svrčková, Komzalová, Mlíchová.

Prečítajte si tiež: Stolný tenis: Extraligistom z Čadce sa nedarilo, kysucké derby vo štvrtej lige Čítajte

Ema Škvrndová (kapitánka Kysuckého Nového Mesta): „Bol to veľmi dramatický zápas od začiatku až do konca. V poslednom čase potrebujeme prehrávať dva a pol tretiny, aby sme začali naplno hrať. Som rada, že sme sa napokon nakopli v tretej tretine a doviedli zápas do víťazného konca. Podržala nás aj brankárka famóznym výkonom. Dúfam, že nabudúce to už bude lepšie a naplno od začiatku zápasu.“ (szfb)

Marián Chlebana (tréner Kysuckého Nového Mesta): „Dnešný zápas bol hlavne pre diváka zaujímavý. Hralo sa hore-dole v dobrej atmosfére. Pomohol k tomu aj veľmi solídny výkon Tvrdošína. Bolo vidno, že chce body. Ale musím dievčatá pochváliť za tretiu tretinu, že sa tlačili do brány a intenzívnejšie strieľali. Záver zase trošku dramatický, ale ustrážili sme si to, čo ma teší. Celkovo opäť veľmi slušný zápas.“ (szfb)

Tabuľka Hyundai extraligy:

1. ŠK 98 Pruské 15 12 0 1 2 141:64 37

2. MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 15 11 1 1 2 119:70 36

3. NTS FK - ZŠ Nemšová 14 10 0 0 4 130:66 30

4. FbC Predator Sabinov 14 9 1 0 4 117:61 29

5. Fbk Tvrdošín 14 8 1 0 5 107:86 26

6. Fbk Kométa Spišská Nová Ves 14 6 0 1 7 79:86 19

7. ŠK Slávia SPU DFA Nitra 15 4 0 0 11 66:105 12

8. VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 14 3 1 0 10 57:94 11

9. FBK Harvard Partizánske 15 3 0 1 11 62:132 10

10. Eastern Wings Michalovce 14 2 0 0 12 49:163 6

1. liga žien

JSC Wild Girls Čadca – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava „B" 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)

Góly: Šutáková 3, Juricová 2, Gašparíková, Petráková, Cerchlanová – Lašáková

Čadca: M. Poláčková – Šutáková, Juricová, Gašparíková, Petráková, Cerchlanová, Chovancová, Mariňáková, A. Poláčková, Hegyiová.

JSC Wild Girls Čadca – Snipers Bratislava 8:7 (1:2, 0:3, 7:2)

Góly: Petráková 2, Šutáková 2, Hegyiová, Juricová, Rechtoríková, Cerchlanová – Hergottová 3, Kratochvílová 3, Bučičová

Čadca: Drábová – Šutáková, Juricová, Rechtoríková, Petráková, Cerchlanová, Chovancová, Mariňáková, A. Poláčková, Hegyiová.

Božena Juricová (Wild Girls Čadca): „Sobotňajší zápas bol povinnou jazdou. Museli sme bodovať a, našťastie, podarilo sa nám to. I keď to nebol pekný florbal, ale body sme získali. V nedeľu sme čelili oveľa ťažšiemu súperovi, a tak sme nastúpili do zápasu s rešpektom a s nie veľmi pozitívnou náladou. Prišiel však náš gól a naše sebavedomie sa zdvihlo. Napádali sme vysoko, v obrane sme súpera k ničomu nepustili, čo viedlo k vyrovnanému zápasu. Prišla však smolná druhá tretina, na ktorú nás tréner upozorňoval. V tretej tretine si zobral oddychový čas, čo nám pomohlo a my sme prepli na vyššie obrátky. Dali sme rýchle góly a začalo sa nám dariť. Súperky poľavili, čo sa im vypomstilo a my sme dotiahli zápas do víťazného konca.“

Florbalistky Wild Girls Čadca si na svoje konto cez víkend pripísali šesť bodov. (zdroj: JSC WILD GIRLS ČADCA)

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto „B" – Snipers Bratislava 6:4 (1:1, 2:2, 3:1)

Góly: Gužíková 2, Mičudová, Veselá, Balážová, Šamajová – Macejáková 2, Hergottová, Bučičová

KNM: Veselá – Gužíková, Mičudová, Balážová, Šamajová, Z. Priečková, M. Priečková, Hrubá, Šughová, Kretíková, Bajanková, Hagenová, Krkošková, Majcherová.

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto „B" – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava „B" 2:10 (1:4, 1:2, 0:4)

Góly: Balážová 2 – Kľúčiková 6, Kadlecová 2, Mišíková, Juríková

KNM: Veselá – Gužíková, Mičudová, Balážová, Šamajová, Z. Priečková, M. Priečková, Hrubá, Šughová, Kretíková, Bajanková, Hagenová, Krkošková, Majcherová.

Prečítajte si tiež: VIDEO: Roman ukončil najdlhšie čakanie na gól v sezóne. Bol hviezdou zápasu! Čítajte

Tabuľka: