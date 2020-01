Futbal: Čadca na úvod prípravy zdolala Skalité, Kysucké Nové Mesto s debaklom

Ján Pavlica vystrieľal triumf Vysokej hetrikom.

27. jan 2020 o 11:31 Marián Masaryk

V posledný januárový víkend odštartovali niektoré kysucké futbalové kluby prípravu na jarnú časť sezóny 2019/20 prvými ostrými zápasmi.

Čadca v prvom kysuckom derby súboji hladko zdolala Skalité na jeho pôde. Krásno nad Kysucou doma tesne prehralo s Lednickými Rovňami, kým Vysoká nad Kysucou vysoko zvíťazila na nulu v Rožnove aj vďaka hetriku Jána Pavlicu.

Najhoršie dopadlo štvrtoligové Kysucké Nové Mesto, ktoré na domácom trávniku utrpelo hanebný debakel od treťoligového Martina.

Slovan Skalité – FK Čadca 2:6 (0:3)

Góly: Práznovský, Coma 2, Kubalák, Rábik, Tvrdý

Zostava Čadce: 1. polčas: Hlava – Coma, Opial, Prívara, Samuhel, Mačinek, Kan, Špila, Kubalák, Pohančeník, Práznovský,

2. polčas: Ali Yurday – Kan, Opial, Jarabica M., Prívara, Krenželák, Coma, Kubalák, Tvrdý, Rábik, Práznovský.

Tomáš Tlelka, kapitán Čadce: „Čadca vstúpila do zápasu dobre, vypracovala si šance a išla do vedenia. Postupne pridala ďalšie dva góly a polčas vyhrala 3:0. Cez polčas prestriedala a v prvých pätnástich minútach druhého polčasu to bolo aj vidno. Po nedorozumeniach Skalité znížilo stav na 2:3. Potom sa Čadcania opäť dostali do tempa a strelili ďalšie tri góly. Zaslúžene vyhrali svoj prvý prípravný zaspas.“

Fk Tatran Krásno nad Kysucou – ŠK LR Crystal Lednické Rovne 1:2 (0:2)

Góly: 88. Jakub Ďurana

Zostava Krásna: Kulich – Marčan, Maslík, Ďuratný (K), Rajnoha, Pleva, D. Pagáč, Kocifaj, Ševčík, Macura, Kapusniak (Sýkora, Gašper, F. Pagáč, Ďurana, Š. Beňo)

Lednické Rovne mali miernu prevahu. Hostia sa do vedenia dostali už v prvej minúte po chybnej rozohrávke domácich, po ktorej zblízka dokázali brankára Kulicha prekonať. Hra sa potom presúvala zo strany na stranu. Hosťom sa podarilo v prvom polčase zvýšiť vedenie na 2:0 po úniku. Krásno si taktiež vypracovalo zopár šancí, ktoré buď skončili vedľa brány po nepresnom zakončení, alebo ich pokryl brankár hostí.

Druhý polčas už bol zo strany Krásna lepší, ale obrana hostí bola pozorná. Napriek tomu sa dvakrát dostalo do veľkých šancí. Prvýkrát loptu nestihol doraziť Tomáš Ševčík, ale druhýkrát už aj s trochou šťastia pri podobne centrovanej lopte dorazil loptu do brány Jakub Ďurana. Základná zostava Tatrana bola bez piatich chýbajúcich hráčov. Šancu tak dostali aj hráči, ktorí toho veľa neodohrali počas jesennej časti.

FC Rožnov pod Radhoštěm – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 0:4 (0:3)

Góly : J. Pavlica 3, D. Janita (11 m)

Zostava Vysokej: Vereš – Pavlica M., Dorman, Červenec, Bezák – Chabroň, Planeta – Nekoranec, Janita D., Krajči – Pavlica J,

Striedačka: Papajčík, Kovalík, Veselka, Jančík.

Peter Padych, tréner Vysokej: „Teší výhra, čisté konto brankárov i výsledok, ktorý však mal byť vzhľadom na našu hernú prevahu v zápase vyšší. To by sme však museli byť presnejší v koncovke či pri finálnej prihrávke. Taktiež sme sa málo pokúšali o strely zo strednej vzdialenosti a niekedy sme hrali komplikovane a špekulovali. Jednoduchšie riešenia nám priniesli góly. Bol to taký typický prvý zápas v príprave, s nepresnosťami, ľahkými stratami lôpt, technickými či taktickými chybami hráčov, ale splnil svoj účel. V našej hre však prevládali pozitívne veci. Tie negatívne musíme minimalizovať.“

MŠK Kysucké Nové Mesto - MŠK FOMAT Martin 0:7 (0:2)

Góly: Boďa 3, Vajagić 2, Veselovský, Lanko

Zostava Martina: Hažer, Veselovský, Cvik, Paholík, Lanko, Chovanec, Dinga, Mlynár, Vojvoda, Repáň, Boďa, striedali: Košárík, Ďungel, Sproh, Garaj, Vajagić.

Martinčania nastúpili bez viacerých zranených hráčov, ale predstavili sa aj nové akvizície - Veselovský (MŠK Žilina), Paholík (Karviná, t.č.MŠK Žilina), Sproh (Petrovac, Srbsko) a brankár U 19 Košárik (odchovanec Dražkoviec). Od začiatku nenechali nikoho na pochybách, kto bude pánom na ihrisku a v prvom polčase sa domáci len ťažko dostávali na ich polovicu. Brankára Hažera ani neohrozili. Naopak, začali postupne pribúdať šance a prišli aj góly. Kysučania ani v druhom polčase neohrozili bránu Martina a debutant Košárik si s prehľadom udržal čisté konto.

Pavol Šuhaj, tréner Martina: „Bez akéhokoľvek podcenenia a pri všetkej úcte k súperovi, bol to pre mojich hráčov dobrý tréning. Hrali s chuťou a preniesli na ihrisko výsledok doterajšej prípravy."