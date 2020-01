Prioritou FK Čadca je záchrana. Zostup by znamenal smutné oslavy výročia

Kapitán Tomáš Tlelka hovoril o príprave na druhú časť sezóny.

30. jan 2020 o 8:34 Marián Masaryk

Čadčiansky futbalový klub mal náročnú prvú polovicu aktuálnej sezóny. Napriek viacerým problémom a zmenám sa vedeniu FK Čadca podarilo zostaviť káder a udržať A mužstvo v tretej lige Stred.

Výrazne k tomu prispel aj tridsaťročný záložník Tomáš Tlelka, kapitán a zároveň asistent trénera Štefana Kavuliaka. V rozhovore pre MY Kysucké noviny prezradil viac o fungovaní klubu, jeho výsledkoch aj o príprave na jarnú časť ročníka.

FK Čadca zažil náročnú jeseň po zmene vedenia a problémoch s dlhmi. Až výhrou v poslednom zápase sa uchránil od chvosta tabuľky tretej ligy. Ako hodnotíte jesennú časť z hráčskeho i trénerského pohľadu?

Áno, jeseň bola pre nás náročná. Mužstvo sme s trénerom Kavuliakom skladali prakticky za pochodu. Futbal má v Čadci pošramotené meno a o to ťažšie sa zháňajú hráči. V rozbehnutej sezóne je to ešte horšie so zháňaním kvalitných futbalistov. S odstupom času nás najviac mrzí zápas v Žarnovici, ktorý sme absolútne nezvládli a tiež domáci zápas s Liptovskou Štiavnicou. V týchto zápasoch nám chýbala skúsenosť, aby sme dobre rozohrané duely dotiahli do víťazného konca. Z osobného hľadiska tiež nie som spokojný, keď že som sa takmer celú jeseň boril so zraneniami, čo ovplyvňovalo moje výkony.

Ste už zdravotne v poriadku? Budete na jar pokračovať ako kapitán a hrajúci asistent trénera?

Moje problémy ešte pretrvávajú, trénujem individuálne. Minulý týždeň som absolvoval dve magnetické rezonancie, čakám na výsledky a podľa nich sa uvidí, čo ďalej. Samozrejme, najradšej by som chalanom pomohol na ihrisku, ale ak to nepôjde, budem sa snažiť pomôcť čo najviac aspoň z lavičky.

Práve o chýbajúcich skúsenostiach a mentálnej sile hráčov hovoril tréner Kavuliak koncom roka. V tíme je podľa neho príliš veľa mladíkov, ale zase sú tam aj potenciálni ťahúni do budúcna. Ako sa vám pozdáva skladba mužstva?

Je to pravda, chalanom chýba skúsenosť v rozhodujúcich momentoch. V jednej alebo druhej šestnástke sa to najviac odzrkadľuje – nedávame góly a lacné dostávame. Niektorí mladí chlapci už naznačili, že majú potenciál do budúcna pozrieť sa aj o súťaž vyššie, len musia tvrdo a poctivo na sebe pracovať.

Podarilo sa vám už cez zimu obmeniť káder? Uskutočnili sa nejaké významné príchody, odchody alebo reorganizácia v klube?