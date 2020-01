Stredná škola s najlepším hodnotením sa teší záujmu študentov

Prečítajte si rozhovor Milanom Valkom, riaditeľom Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom Meste, ktorá dlhodobo dosahuje výborné výsledky v rôznych rebríčkoch hodnotenia.

30. jan 2020 o 13:15

V nedávnom hodnotení IKENO sa Stredná priemyselná škola informačných technológií v Kysuckom Novom Meste stala najlepšie hodnotenou strednou odbornou školou na Kysuciach. Vnímate toto označenie ako prirodzený výsledok vášho dlhoročného úsilia?

Pozitívne hodnotenie v rebríčku škôl organizáciou INEKO nás veľmi teší, ale súčasne aj zaväzuje a povzbudzuje k ďalšiemu zlepšovaniu. Radi sme aj preto, lebo toto hodnotenie školy je jedno z tých najkomplexnejších (pre stredné školy sledujú cca 28 ukazovateľov od výsledkov maturitných skúšok, cez uplatnenie sa žiakov, ich úspechy v celoslovenských súťažiach, riadenie školy a využívanie didaktických prostriedkov). Áno, javí sa to ako prirodzený výsledok nášho dôrazu na neustále zvyšovanie kvality výchovnovzdelávacieho procesu, jeho modernizáciu, ale i realizáciu výchovy absolventov v odboroch, ktoré sú veľmi žiadané na trhu práce, i keď sú náročné na štúdium. Škola sa dlhodobo umiestňuje na popredných miestach v kraji, ale radi by sme sa objavovali aj medzi slovenskou špičkou – školami, s ktorými dlhodobo spolupracujeme ako napríklad SPŠ-E Prešov, SPŠ-E J. Murgaša Banská Bystrica a ďalšími.

Strednú priemyselnú školu informačných technológií každoročne navštevujú stovky žiakov. Koľko študentov v tomto ročníku navštevuje školu, koľko pedagógov sa im venuje?

O štúdium v škole je veľký záujem. Na všetky odbory sa hlási aj viac uchádzačov, ako môžeme prijať. Maximálny počet žiakov prijatých do 1. ročníka nám vždy stanovuje VÚC. Momentálne študuje na škole 804 žiakov, ktorým sa venuje okrem THP pracovníkov 72 učiteľov a 5 vychovávateľov. Celkovo má škola 105 interných zamestnancov.

Ako sa vám darí úspešne riadiť tento „kolos“?

O tom, či sa nám darí úspešne, to by vedeli najlepšie ohodnotiť naši absolventi, či sme im vytvorili dobré podmienky na štúdium. Snažím sa každému zamestnancovi vštepiť, že je v škole dôležitý a kvalita jeho práce ovplyvňuje celkový výsledok – či vychováme kvalitných, vedomostne a zručnostne dostatočne zdatných absolventov, ktorí nájdu uplatnenie vo firmách alebo sa im dobre študuje na vysokej škole. Potom je v kolektíve sila, ktorá nás všetkých núti neustále niečo zlepšovať, inovovať, tvoriť nové študijné odbory a venovať sa žiakom, aby z nich vyrástli uznávaní odborníci. Som rád, že tieto výsledky dosahujeme stabilne a verím, že budeme ešte lepší.

O ktoré zo smerov je momentálne najväčší záujem? Sú to najmä informačné a sieťové technológie, inteligentné technológie?

Škola v posledných rokoch prešla veľkými zmenami. Práve so slovenskými špičkovými školami a veľkými zamestnávateľmi sme experimentálne nedávno zavádzali študijné odbory informačné a sieťové technológie a logistika, ktorých absolventi sú veľmi žiadaní na trhu práce. Od budúceho školského roku, ako jedna z piatich škôl na Slovensku, ideme experimentálne overovať nový študijný odbor inteligentné technológie, ktorých absolventi budú mať vedomosti a zručnosti z oblasti informačných technológií, programovania, počítačových sietí, smart technológií, internetu vecí - IoT, databázových systémov, kybernetickej bezpečnosti, robotiky, 3D technológií, cloudových technológií a z aplikovania prvkov umelej inteligencie v praxi. Chceme absolventov pripraviť na povolania, ktoré so sebou prinesie aplikovanie priemyselnej revolúcie Industry 4.0 vo firmách. V súčasnosti je najväčší záujem o odbor informačné a sieťové technológie, kde o jedno miesto majú záujem viac ako traja uchádzači. Verím, že to bude rovnako aj s veľmi perspektívnym odborom inteligentné technológie.

Vaši študenti prichádzajú do kontaktu aj s významnými firmami v IT odvetví.

Akú rolu zohráva úzka spolupráca školy so súkromným sektorom?

Škola starostlivo reaguje na požiadavky zamestnávateľov, ale aj vysokých škôl v oblastiach, ktoré patria do oblasti portfólia nášho vzdelávania. Na základe dobrých výsledkov a dobrej spolupráce, ako i kvalitných pedagógov sa naša škola dokázala spojiť s inými špičkovými školami na Slovensku a tak sme mohli byť pri zrode študijného odboru informačné a sieťové technológie, ktorý je predovšetkým v Bratislave a Košiciach podporovaný nadnárodnými spoločnosťami, ako je T-Systems Slovakia s.r.o., Košice, Lenovo Slovakia s.r.o. Bratislava, IBM Slovensko, spol. s r.o., Bratislava a ďalšími. U nás v Žilinskom kraji sú to predovšetkým spoločnosti združené v Z@ICT klastri, právnickom združení IT firiem, ktoré majú sídlo alebo pobočky v Žilinskom kraji, ako sú Siemens, s.r.o., Scheidt & Bachmann Slovensko, s.r.o., Azet.sk, a.s, Kros a. s., a ďalšími ale i Žilinskou univerzitou v Žiline. Na fakultách riadenia a informatiky a elektrotechniky a informačných technológií sme sa stali jednou zo škôl s najväčším počtom študujúcich študentov.

Podobne sa nám v predchádzajúcom roku podarilo zapojiť do skupiny 5. škôl z (Popradu, Košíc, Banskej Bystrice, Bratislavy, našej) a Republikovej únie zamestnávateľov Slovenska a vytvoriť nový študijný odbor 2559 M inteligentné technológie, ktorý reaguje na vzdelávanie žiadaných vedomosti a zručností absolventov pre potreby priemyselnej revolúcie Industry 4.0. Podporujú nás v tom veľké firmy ako AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o, Bratislava, HP Inc. Czech Republic s.r.o., Praha ale i žilinská firma CEIT, a. s.

Ako túto spoluprácu so súkromným sektorom pociťujú študenti v praxi?

Študentom sa snažíme vybaviť v týchto IT firmách prax. Od tohto školného roku sme zatiaľ experimentálne zaviedli také čiastočné „duálne vzdelávanie“. Experimentálne 5 hodín programovania v jazyku C# vyučujú profesionálni programátori z firmy Siemens Healthineers a internet veci IoT vývojový pracovník z firmy Scheidt & Bachmann. Tento typ štúdia sa nám veľmi osvedčuje a verím, že sa nám podarí prehovoriť i ďalšie firmy na výučbu potrebných technológií. Momentálne sa snažíme rokovať s firmou KROS, a.s., Žilina.

Ako sa vám darí po materiálnej stránke? Podarilo sa vám v poslednom období niečo zmodernizovať tak, aby študenti mali ešte lepšie podmienky na svoj rozvoj?

V minulom roku sme sa venovali viac údržbe školy – oprave striech, vody, vymaľovaniu telocviční. V školskom internáte sme vymaľovali izby, doplnili nový nábytok, aby sa v nich cítili žiaci prijemne. Na chodbách školy pribudli nové sedačky. Pre výchovnovzdelávací proces sme zriadili laboratórium IT akadémie, kde sa vyučuje internet vecí, zmodernizovala sa učebňa programovania, aby vyhovovala podmienkam vyučovania odborníkov z praxe. Z daru firmy Schchaeffler Kysuce sme zakúpili troch nových robotov. Žiakom sme umožnili získavanie certifikátu ECDL zadarmo. Predovšetkým sme sa pripravovali na realizáciu veľkého projektu z IROP, v rámci ktorého sa uskutoční veľká modernizácia našich dielní v sume cca 800 000 €, zriadi alebo zrekonštruuje sa 16 učební vrátane nových zariadení, v škole pribudnú nové výťahy a odstránia sa bariéry, aby mohli u nás študovať bez obťaží aj imobilní žiaci s telesným postihnutím, pre ktorých sú naše predovšetkým IT odbory veľmi vhodné.

Čo naopak ešte škole chýba? Do čoho by ste chceli a potrebovali investovať v najbližšom období?

V najbližšom období sa bude realizovať v škole už spomínaný projekt IROP. Vo februári by sme mali podpísať zmluvu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiacim orgánom pre program spolupráce Interreg V-A SK-CZ zmluvu na projekt „Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských zdrojov v oblasti počítačových sietí a informačných technológií“, v rámci ktorého v spolupráci s českou Střední školou teleinformatiky Ostrava vybudujeme u nás učebňu počítačových sieti a optiky a vzdelávací server, na ktorom budú vzdelávacie materiály z uvedených oblastí pre žiakov z obidvoch škôl. Okrem toho náš zriaďovateľ (Žilinská samosprávny kraj) plánuje u nás realizovať protipožiarné zabezpečenie školy tak, aby vyhovovalo súčasným predpisom. Spolupracujeme na vypracovaní projektu rekonštrukcie školskej kuchyne a jeho následnej realizácií tak, aby aj tieto priestory a technológie zodpovedali súčasným požiadavkám. Tým sa zvýši i kapacita výdaja jedla pre všetkých žiakov školy. Tiež sa spolu s mestom snažíme o využitie nášho športového ihriska na výstavbu športovej haly, kde by mali naši žiaci prednostné právo jej využívania v dopoludňajších hodinách. Taktiež chceme dokončiť zateplenie striech na pavilónoch učební a telocviční a máme v pláne veľa ďalších projektov, ktoré by zlepšili psychohygienu práce a zmodernizovali výchovnovzdelávací proces. Čo nás najviac trápi je, že nám začínajú chýbať kvalifikovaní učitelia informatiky, elektrotechniky a mechatroniky. Budeme radi, ak by niekto mal o prácu odborného učiteľa záujem, aby sa prihlásil u nás v škole.

Všetko to môžeme realizovať len vďaka úzkej spolupráce so zamestnávateľmi, dobrou podporou od zriaďovateľa Žilinského samosprávneho kraja a predovšetkým čerpaním a dobrou realizáciou projektov z fondov Európskej únie, vďaka ktorým je škola výborne vybavená učebnými pomôckami a zariadeniami, ktoré si často nemôžu dovoliť ani menšie firmy.